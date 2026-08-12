GH 상생펀드 300억 완판... 고금리 속 중소기업 금융지원 성과

큰사진보기 ▲경기주택도시공사(GH) 신사옥 전경 ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

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경기주택도시공사(GH)가 조성한 300억 원 규모의 'GH 상생펀드'가 출시 5개월 만에 대출 한도를 모두 소진했다. 고금리 기조가 이어지는 가운데 도내 중소기업의 금융 부담을 덜어주는 정책금융 역할을 했다는 평가가 나온다.GH는 12일 "지난 3월 우리은행과 협약을 맺고 조성한 'GH 상생펀드'가 37개 기업의 신청으로 300억 원 대출 한도가 모두 소진됐다"고 밝혔다.GH 상생펀드는 GH가 우리은행에 예탁한 300억 원에서 발생하는 이자를 재원으로 활용해 중소기업의 대출금리를 낮춰주는 방식으로 운영된다. 지원 대상은 GH 산업시설용지를 분양받거나 임대한 경기도 내 중소기업이며, 기업당 최대 10억 원까지 대출받을 수 있다. 금리 감면 폭은 연 3.05%포인트다.GH는 이번 사업이 공공이 예탁한 자금의 이자수익을 기업의 금융비용 절감에 활용하는 선순환 구조를 구축했다는 점에 의미를 두고 있다. 공공의 금융자원을 민간기업의 경영 안정에 환원하는 상생 모델이라는 설명이다.실제 지원을 받은 기업들은 금리 부담이 줄면서 확보한 자금을 연구개발(R&D) 등에 다시 투자하는 효과를 거두고 있다고 GH는 전했다.판교에서 IT 기업을 운영하는 안덕곤 레노소프트 대표는 "상생펀드 지원으로 금융비용을 크게 줄일 수 있었다"며 "절감한 비용을 연구개발에 재투자해 기업 경쟁력을 높이는 데 큰 도움이 됐다"고 밝혔다.김용진 GH 사장은 "상생펀드의 조기 완판은 현장 기업들이 체감하는 금융 부담이 그만큼 컸다는 점과 이번 지원이 실질적인 마중물 역할을 했음을 보여주는 결과"라며 "앞으로도 기업들의 목소리를 반영해 도내 중소기업과 함께 성장할 수 있는 실효성 있는 상생 모델을 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.