메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

경제

인천경기

26.08.12 17:54최종 업데이트 26.08.12 17:54

GH 상생펀드 300억 완판... 고금리 속 중소기업 금융지원 성과

'출시 5개월' 대출 한도 모두 소진, 기업당 최대 10억 원·연 3.05%p 금리 감면... "R&D 재투자에도 도움"

원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
경기주택도시공사(GH) 신사옥 전경
경기주택도시공사(GH) 신사옥 전경 ⓒ 경기주택도시공사

경기주택도시공사(GH)가 조성한 300억 원 규모의 'GH 상생펀드'가 출시 5개월 만에 대출 한도를 모두 소진했다. 고금리 기조가 이어지는 가운데 도내 중소기업의 금융 부담을 덜어주는 정책금융 역할을 했다는 평가가 나온다.

GH는 12일 "지난 3월 우리은행과 협약을 맺고 조성한 'GH 상생펀드'가 37개 기업의 신청으로 300억 원 대출 한도가 모두 소진됐다"고 밝혔다.

GH 상생펀드는 GH가 우리은행에 예탁한 300억 원에서 발생하는 이자를 재원으로 활용해 중소기업의 대출금리를 낮춰주는 방식으로 운영된다. 지원 대상은 GH 산업시설용지를 분양받거나 임대한 경기도 내 중소기업이며, 기업당 최대 10억 원까지 대출받을 수 있다. 금리 감면 폭은 연 3.05%포인트다.

공공 예탁금 이자 활용한 금융지원... "선순환 모델"

AD
GH는 이번 사업이 공공이 예탁한 자금의 이자수익을 기업의 금융비용 절감에 활용하는 선순환 구조를 구축했다는 점에 의미를 두고 있다. 공공의 금융자원을 민간기업의 경영 안정에 환원하는 상생 모델이라는 설명이다.

실제 지원을 받은 기업들은 금리 부담이 줄면서 확보한 자금을 연구개발(R&D) 등에 다시 투자하는 효과를 거두고 있다고 GH는 전했다.

판교에서 IT 기업을 운영하는 안덕곤 레노소프트 대표는 "상생펀드 지원으로 금융비용을 크게 줄일 수 있었다"며 "절감한 비용을 연구개발에 재투자해 기업 경쟁력을 높이는 데 큰 도움이 됐다"고 밝혔다.

김용진 GH 사장은 "상생펀드의 조기 완판은 현장 기업들이 체감하는 금융 부담이 그만큼 컸다는 점과 이번 지원이 실질적인 마중물 역할을 했음을 보여주는 결과"라며 "앞으로도 기업들의 목소리를 반영해 도내 중소기업과 함께 성장할 수 있는 실효성 있는 상생 모델을 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.

#경기주택도시공사#GH#GH상생펀드#김용진#중소기업금융지원

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
최경준 (235jun) 내방

사실 너머의 진실을 보겠습니다. <오마이뉴스> 선임기자(지방자치팀) / 저서 <이재명과 기본소득>(오마이북)

이 기자의 최신기사추미애 "불법 명령은 거부하고 적법한 명령엔 책임 있게"... 을지연습 앞두고 안보 메시지


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기