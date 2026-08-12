'봉이 김선달'에서 경제정책까지... 마지막 토론도 격한 설전

큰사진보기 ▲정청래(왼쪽부터)·송영길·김민석 더불어민주당 당대표 후보가 12일 서울 목동 SBS에서 열린 당대표 후보자 토론회에 참석해 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 당대표 후보가 12일 서울 목동 SBS에서 열린 당대표 후보자 토론회에서 목을 축이고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 당대표 후보가 12일 서울 목동 SBS에서 열린 당대표 후보자 토론회에서 토론을 준비하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

큰사진보기 ▲송영길 더불어민주당 당대표 후보가 12일 서울 목동 SBS에서 열린 당대표 후보자 토론회에서 토론을 준비하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

더불어민주당 8·17 전당대회에 출마한 당 대표 후보들이 12일 오후 SBS 주관 TV토론에서 그야말로 난타전을 벌였다. 기존에 공방을 벌이던 2002 노무현-정몽준 단일화 탈당, 보완수사권 폐지 논의 시점, 6.3 지방선거 책임론뿐만 아니라 '봉이 김선달 논란', '치하 발언' 등을 거론하며 격한 설전이 이어졌다.최대 승부처인 호남과 서울·경기 권리당원 투표가 진행되는 가운데 열린 마지막 TV토론회인 만큼, 다른 당권주자와 다른 점을 부각하고 지지층을 최대한 결집하려는 후보들의 대결이 어느 때보다 뜨거울 수밖에 없었다.김 후보는 2022년 제20대 대선 당시 논란이 된 정 후보의 '봉이 김선달' 발언을 거론하며 "탈당해달라는 요구도 거절해서 오히려 (선거가) 어려워졌는데, 처음 문제가 발생했을 때도 사과 요구를 거절했다는 이야기가 나왔다"라고 꼬집었다. 당시 정 후보는 불교계를 '봉이 김선달'에 빗대 반발에 휩싸였는데, 이후 자신이 '이핵관'(이재명 핵심관계자)에게 탈당 압박을 받았다고 폭로한 바 있다.이에 정 후보는 김 후보가 2002년 대선 당시 노무현-정몽준 단일화를 요구하며 민주당을 탈당한 과거를 재차 소환했다. 그는 "김 후보님 얼굴 푸시라"라며 "본인이 2002년 노무현 대통령을 배신하고 탈당한 것에 트라우마가 많이 있는 것 같다"라고 역공했다.그러면서 "저한테 탈당이니 뭐니 하는 이야기를 하며 자꾸 덮어씌우려 하는데 아무리 그래봐야 소용없다"라며 "2002년 노사모 활동도 문제 삼고 있는데, 그 이야기를 할수록 김 후보에게 불리할 것 같은데 계속 꺼낸다"라고 덧붙였다.김 후보는 "검찰개혁도 세 번 이상 우려먹으면 물이 나오지 않는 사골탕이 되듯 배신 얘기도 계속 하시면(마찬가지)"이라며 "정몽준 후보(와의 단일화 촉구)에 대해서는 제가 300~400번 사과한 것 같은데, 정 후보가 당이 (지지난) 대선에서 패배한 것에 대해서는 제대로 사과하는 모습을 한 번도 못 봤다"라고 꼬집었다.또 "(제20대) 대통령 선거를 망쳐먹었는데 왜 사과하지 않느냐, 그것이야말로 배신 아니겠나"라며 "그런 배신적 행위를 하신 분이 저에 대해 배신으로만 답변을 하시는데 실제로 제가 질문한 것은 왜 지지난 전당대회 때 본인이 사과하고 탈당하지 않아서 대통령 선거를 말아먹었는가"라고 따져 물었다.경제 정책 역량을 두고도 신경전을 벌였다. 김 후보는 정 후보에게 "4대 기업 총수들을 만나서 30분 이상 토론한 적 있나. 미국 AI 기업이 한국 어느 기업과 합작했는지 알고 있나"라며 "경제 정책을 해보지 않은 것이 명확히 보이기 때문에 여쭤본 것"이라고 물었다.정 후보는 "확증 편향이 심한 것 같다"라며 "안 하셔서 모르실 것 같은데, 당대표를 하게 되면 중소기업·대기업 회장들과 정책 간담회를 많이 한다"라고 맞받았다. 그러면서 "제가 당대표를 11개월 정도 하며 국회에서 통과된 법이 천 개가 넘는다. 거기엔 민생·경제법안·상법도 있다"라면서 "김 후보 말씀대로 그렇진 않다"라고 했다.정 후보는 앞서 충남 합동연설회 때 김 후보가 자신의 직전 당대표 시절 성과를 '치하한다'라고 말한 것을 두고 불쾌함을 내비치기도 했다. 그는 "김 후보께 하나 꼬집고 싶은 게, 저한테 '치하한다'라고 말씀했다. 치하는 윗사람이 아랫사람한테 하는 것"이라며 "그렇게 사람 무시하고 윗사람이 아랫사람 대하듯 하는 태도를 주의해 달라"라고 말했다.그러자 김 후보는 "정 후보가 치하에 대해 말씀하신 것은 일본식 사전을 읽은 것"이라며 "한국식 사전에 치하는 동등하게도 쓰인다"라고 반박했다(국립국어원 표준국어대사전에 '치하'는 '남이 한 일에 대하여 고마움이나 칭찬의 뜻을 표시함. 주로 윗사람이 아랫사람에게 한다'라고 나와 있다 - 편집자 주).송영길 후보는 지난 토론회에서 정 후보가 이재명 정부의 국정 과제 1호를 '내란 청산'이라고 답한 일을 재소환하며 "국무회의를 통해 공식 확정된 123개 국정과제에 대한 인식이 당대표(였던 정 후보)에게 없다는 게 너무나 충격적"이라고 꼬집었다. 이어 "'내란 청산'은 조국혁신당의 1호 공약이다. 정신적으로 너무 혁신당에 경도돼 있던 게 아닌가"라고 직격했다.이에 정 후보는 "숭례문이 국보인데 이것만 중요한 건 아니지 않냐"라며 송 후보에게 "국정 과제 50호는 무엇인가"라고 역으로 물었다. 송 후보는 가져온 자료를 뒤적이더니 "국정 목표 다섯 개는 무엇이냐"라는 질문을 던졌다.그러면서 "정 후보의 이런 태도는 국민들이 봤을 때 '집권여당의 대표가 솔직하지 않다'라고 생각할 것"이라며 "여야 관계도 마찬가지고, 당 내부에서도 이렇게 임기응변으로 말꼬리를 흐리는 것은 옳지 않다"라고 말했다.지난 6·3 지방·보궐선거 결과 평가를 두고도 공방이 이어졌다. 송 후보는 "대통령은 '이겨야 할 곳을 졌다'라고 했다. 상당히 표정 관리가 어려울 정도로 실망했다며 국민께 사과도 했다"라면서 "당정청이 조율해 승리로 하기로 했다는 근거가 있느냐"라고 따져 물었다.정 후보는 "제가 당정청이라고 하진 않았고 당청이라고 했다"라며 "대통령과 나눈 대화는 보안사항이다. 대통령을 만나서 이런저런 얘기를 했다고 하는 것을 저는 한 번도 발설해 본 적이 없다. 그 자체가 국익에 반하는 일이니 좀 자제해주셨으면 좋겠다"라고 역으로 지적했다.