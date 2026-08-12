임광현의 새로운 도전… 세무조사·체납추적 한 팀으로 묶는다

큰사진보기 ▲임광현 국세청장이 12일 정부세종2청사에서 열린 전국 세무관서장 회의에 참석해 국세행정운영방향을 발표하고 있다. ⓒ 국세청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국세청은 재산을 숨기는 고액 체납자에 대응하기 위해 '체납추적·세무조사 연계 전담팀'을 처음으로 신설한다고 발표했다. ⓒ 국세청 관련사진보기

임광현 국세청장이 취임 2년 차를 맞아 또 하나의 새로운 실험에 나선다. 세금을 탈루한 사람을 조사하는 조직과 세금을 내지 않고 버티는 체납자를 쫓는 조직을 사실상 한 팀으로 묶는다. 이른바 '체납추적·세무조사 연계 전담팀'이다. 국세청이 문을 연 이후 처음이다. 또 국세외수입의 통합 징수와 체납관리 혁신, 악의적인 고액 체납에 대한 대응도 대폭 강화한다.임 청장은 12일 정부세종2청사에서 열린 전국 세무관서장 회의에서 이같은 내용을 담은 하반기 국세행정 방향을 발표했다. 이날 공개된 국세 행정 방향에서 눈에 띄는 것은 체납과 세무조사의 결합이다.그동안 국세청에서 세무조사와 체납추적은 상당 부분 별도로 움직였다. 세무조사는 소득이나 재산을 숨겨 세금을 덜 냈는지를 밝혀내는 데 초점을 맞췄고, 체납추적은 이미 확정된 세금을 내지 않는 사람의 재산을 찾아 징수하는 역할을 해왔다.문제는 이 과정에서 악의적인 고액체납자들이다. 해외에 별도 회사를 두거나 주식을 명의신탁하고, 재산을 다른 사람 이름으로 돌려놓으면서 압류를 피하는 경우가 늘고 있다는 게 국세청 판단이다. 세금을 내지 않으면서도 고가 주택과 고급 차량을 이용하는 등 호화생활을 이어가는 사례도 적지 않다.국세청 조사국은 관서장회의에서 이 같은 사례를 놓고 "조사와 체납의 연계를 강화해 고액체납자의 지능적 탈세와 재산은닉에 적극 대응하겠다"고 밝혔다. 이를 위해 '재계의 저승사자'로 불리는 서울지방국세청 조사4국과 중부지방국세청 조사3국 등에 전담팀을 둔다. 전담팀은 고액체납자를 대상으로 재산 추적조사와 체납처분 면탈 범칙조사, 역외탈세와 법인자금 유출 등 탈루 혐의에 대한 비정기 세무조사를 동시에 진행한다.사실상 '돈의 흐름'을 처음부터 끝까지 한 조직이 따라가겠다는 것이다. 특히 세무조사 전문가뿐 아니라 해외 자금 추적을 담당할 역외정보 분석 전문가, 압류 가능한 재산을 찾아내고 법률 문제를 검토할 전문가까지 전담팀에 합류할 예정이다.임광현식 체납 행정의 또 다른 축은 '1만 명 체납관리단'이다. 국세청에 따르면 국세와 국세외수입을 합친 누적 체납액은 약 130조 원에 달한다. 현재 5500명의 체납관리단이 활동하고 있으며, 오는 10월부터 4000명 규모의 2차 체납관리단이 추가 투입된다.국세 체납자는 일시적 납부곤란형, 고의적 납부기피형, 생계곤란형 등으로 나눠 대응한다. 생계형 체납자에게는 납부의무 소멸이나 복지서비스를 연결하지만, 고의로 재산을 숨긴 체납자는 가택수색과 압류·공매, 사해행위 소송과 추적조사를 통해 끝까지 징수하겠다는 것이다.임 청장의 구상은 여기서 더 나아간다. 지금까지 각 정부 부처가 따로 관리하던 과태료와 과징금 등 국세외수입 체납 징수까지 국세청이 맡는 '통합 재정수입기관(Revenue Service)'으로 조직의 성격 자체를 바꾼다. 국세청은 내년 본격 시행을 목표로 관련 법 제정을 추진하고 있으며, 이미 경찰청과 공정거래위원회 등 23개 부처와 업무협약을 맺었다.올해 6월까지 국세청 소관 세수는 218조 6000억 원으로, 세입예산 406조 9000억 원의 53.7%를 걷었다. 지난해 같은 기간보다 32조 8000억 원 늘었다. 하지만 정부 지출 수요가 커질수록 안정적인 세수 확보에 대한 국세청의 부담도 커질 수밖에 없다.2기 임광현의 국세청은 '더 걷는 국세청'보다는 '제대로 걷는 국세청'을 만들 수 있느냐에 달려 있다. 생계가 어려워 세금을 못 내는 사람과, 재산을 숨겨 세금을 안 내는 사람을 구별하고, 후자에 대해서는 조사와 징수의 칸막이를 없애 끝까지 따라가는 것이다. 임 청장은 "지난 6개월간 현장의 목소리에서 시작한 국세행정 혁신 과제들을 성공적으로 수행해 왔다"며"하반기에는 국가재정 혁신을 선도하고 공정한 세정을 실천하겠다"고 말했다.'체납추적과 세무조사의 결합'. 취임 2년 차를 맞은 임광현 국세청장의 새로운 도전이 시작됐다.