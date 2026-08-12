대덕연구단지 전현직 종사자들, '대한민국 천원나눔 운동본부' 창립

큰사진보기 ▲대덕연구단지 전현직 종사자들과 지역 인사들이 월 1000원의 소액 기부를 통해 저개발국가를 지원하는 '대한민국 천원나눔 운동본부'를 창립했다. ⓒ 대한민국천원나눔운동본부 관련사진보기

AD

대덕연구단지 전현직 종사자들과 지역 인사들이 월 1000원의 소액 기부를 통해 저개발국가를 지원하는 봉사단체를 출범시켰다.'대한민국 천원나눔 운동본부'는 지난 6일 한국지질자원연구원 회의실에서 창립총회를 열고 공식 발족했다고 12일 밝혔다.운동본부는 "최빈국이었던 대한민국이 이제 선진국이 된 만큼 국제적 책임을 다하고, 월 1000원의 소액 기부문화를 확산해 나가겠다"고 설립 취지를 밝혔다.특히 기부단체 운영에 대한 불신을 줄이기 위해 광고성 지출을 지양하고, 임원 활동수당을 지급하지 않는 등 운영비를 최소화해 자원봉사 방식으로 운영하기로 했다. 또 소액 다수의 기부문화를 확산하는 것을 주요 원칙으로 정관에 담았다.초대 이사장에는 한주동 한국전자통신연구원 정책전문위원이 선출됐다. 부이사장은 정기현 전 대전시의원, 사무총장은 곽해진 씨가 맡았으며, 강승국 전 한국전자통신연구원 근무자와 김동협 컨트롤에프㈜ 회장, 문창호 한국서예협회 정책위원장, 송광섭 전 한국에너지기술연구원 책임연구원, 정민경 미술작가 등이 이사로 참여했다. 감사는 김수경 한국지질자원연구원 책임연구원이 맡았다.한주동 이사장은 "과거 가난했던 시절 국제사회로부터 받았던 구호와 지원을 이제는 온전히 되돌려줘야 할 때"라며 "대덕연구단지를 시작으로 대전지역과 전국적으로 회원과 후원자를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.