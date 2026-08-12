울산시청 기간제근로자 '공정수당' 도입, 식비 60% 인상

큰사진보기 ▲울산시청 청사 ⓒ 울산시 사진자료 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 인터넷신문 <시사울산>에도 게재됩니다.

울산시가 행정 지원 및 현장 업무에 종사하는 기간제근로자의 고용 불안정성을 보상하고 처우를 대폭 개선하기 위해 '공정수당'을 새롭게 도입한다. 또한 급량비(밥값)를 60% 인상하고 명절수당을 신설하는 등 복지 혜택을 확대한다.앞서 지난 5월 관계부처는 합동으로 '공공부문 비정규직 처우개선 가이드라인'의 권고사항[공정수당, 적정임금 지급, 복지3종(급량비, 복지포인트, 명절수당) 지원]을 마련했고, 울산시가 이를 반영키로 한 것.이에 따라 울산시는 기간제근로자 처우개선 방안을 마련하고, 기간제근로자 채용 계획이 있는 부서에 '2027년도 당초예산(안) 반영 기준(안)'을 통보했다.울산시에 따르면 현재 행정·민원업무 지원을 비롯해 환경·청소, 공원·녹지 관리, 주차·교통관리 등 다양한 분야에서 계절적·일시적으로 발생하는 업무 수요에 대응하기 위해 기간제근로자를 지속해서 채용하고 있다.울산시 관계자는 12일 "이번 처우개선(안)의 핵심은 '공정수당' 도입"이라며 "'공정수당'은 기간제근로자의 고용불안정성을 보상하기 위한 수당으로 근무 기간과 근로 여건 등을 종합적으로 고려해 차등 지급된다"고 밝혔다.이어 "근로자들의 실질적인 복리후생도 크게 강화된다"며 "최근 지속된 물가 상승에 따른 식비 부담을 완화하기 위해 급량비를 기존 대비 60% 인상하고, 근로자의 소속감과 업무 만족도를 높이고자 명절수당을 새롭게 지급한다"고 밝혔다.그러면서 "공정수당 도입과 급량비 인상, 명절수당 신설은 근로자의 권익 보호와 복리 증진을 위한 의미 있는 첫걸음"이라며 "앞으로도 현장의 의견을 지속적으로 반영하여 공정하고 안정적인 근무환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"라고 말했다.한편 울산시는 이번 기간제근로자 처우개선에 필요한 예산을 각 실·과·소에서 편성·요구하도록 한 뒤, 시의회의 예산 심의 및 의결을 거쳐 오는 2027년 1월부터 지급한다는 계획이다.