송영길·정청래·김민석에게 서로 칭찬 시켰더니... 놀라운 장면

큰사진보기 ▲정청래(왼쪽부터)·송영길·김민석 더불어민주당 당대표 후보가 12일 서울 목동 SBS에서 열린 당대표 후보자 토론회에 앞서 포즈를 취하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정청래(왼쪽부터)·송영길·김민석 더불어민주당 당대표 후보가 12일 서울 목동 SBS에서 열린 당대표 후보자 토론회에 앞서 기념촬영을 위해 손을 잡고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

만약 대통령이 더불어민주당 당대표에게 '쓴소리'를 하는 레드팀 팀장을 맡긴다면, 송영길·정청래·김민석 당대표 후보(이상 기호순)는 가장 먼저 무엇을 건의하고 싶을까?12일 오후 SBS 주관 민주당 당대표 후보자 TV토론회에서 사회자가 던진 공통 질문이다. 주도권 토론에서 후보자 간 난타전이 거세지자, 과열된 분위기를 가라앉히기 위해 막간에 준비된 '이벤트 식순'이었다.가장 먼저 송영길 후보는 부동산 문제 해법을 건의하겠다고 했다. 그는 문재인 정부를 끝까지 설득해 종합부동산세 면세 한도를 올렸던 일화를 거론하며 "이번에도 마찬가지다. 부동산은 투기고, 주식은 투자라는 이분법적 사고를 극복해야 한다"고 강조했다.그러면서 "양도세 장기 보유 특별 공제를 왜 꼭 거주한 사람에게만 한정하려고 하는가"라며 비거주 주택소유자들을 위한 "현실성 있는 대안과 금융 지원의 필요성을 말씀드리겠다"고 답변했다.김민석 후보는 '일정 축소 건의'를 꼽았다. 그는 "일정 좀 줄이시라며 수첩을 뺏겠다. 대통령에게는 생각할 시간, 건강을 위한 시간이 많이 필요하다고 본다"면서 "과거에 암행이 왜 있었을까 생각해보게 되는데, 자유로운 시민들의 공기를 맡는 시간을 더 많이 갖는 게 대통령에게 중요하다"고 말했다.이어 "일정을 줄이는 게 쉽지 않다. 누가 강하게 얘기하지 않으면 아랫사람이 관철하기 어렵다"면서도 "생각, 건강, 시민과 함께하는 암행의 시간 권하겠다"고 덧붙였다.정청래 후보는 외교 관련 제안을 내놨다. 그는 "충심으로 말씀드리고 싶은 부분이 있는데, 대통령이 전 분야 다 잘하고 계시지만 외교를 특히 잘하고 있다"고 평했다.더 나아가 '국익을 위해서는 악마하고도 악수해야 한다'는 고 김대중 전 대통령의 발언을 언급하며 "상황과 시기에 맞게 자주파와 동맹파를 적절히 잘 활용해서 외교를 극대화하셨으면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶다"고 전했다.'만약 대통령 관저 만찬에 1명을 초대하라고 하면 누구를 데려갈 것인가'라는 공통질문에 내놓은 답변도 각양각색이었다.'아내'를 꼽은 정 후보는 "한번도 외국 공식 출장에 아내와 동행한 적이 없다"며 "고생을 많이 한 아내와 같이 가고 싶다"고 말했다.'김용 민주당 최고위원 후보'를 뽑은 송 후보는 "김 후보가 이재명 대통령의 동지라는 이유로 표적수사와 공격을 받아왔다"며 "데리고 가서 대통령에게 위로를 받을 수 있도록 해주고 싶은 마음이 굴뚝 같다"고 했다.'정청래 후보'를 꼽은 김 후보는 "고생도 많이 하셨고 전당대회 후에 오해도 풀며 당이 하나가 돼 나아가야 한다"며 "대표가 된다면 정 후보에게 같이 가자고 하겠다"고 답했다.보완수사권 폐지, 6.3지방선거 책임론, 부동산·자본시장 정책 등을 주제로 각자 날을 세우던 후보들이 공방을 멈추고 서로를 칭찬하는 시간도 마련됐다. 이날 80분간 굳은 인상으로 토론을 펼치던 세 후보였지만, 이 순간만큼은 호탕하게 웃으며 훈훈한 장면을 연출했다.정청래 후보는 18대 총선 컷오프(공천배제) 후 8년간 원외생활 했던 자신의 과거를 떠올리며 "이보다 더 긴 시간 중국·미국에서 공부도 하시고 미래를 준비한 불굴의 의지를 높이 평가한다. 이후 당 수석최고위원과 이재명 정부 국무총리까지 하시지 않았나"라고 김 후보를 칭찬했다.또한 송 후보를 향해선 "김대중 대통령이 알아보고 영입한 인재이자 최다선 선배다. 너무 험한 말 하지 마시고 좀 좋은 말로 귀감이 되는 선배 원로 의원이 되셨으면 좋겠다"고 웃으며 말했다. 이를 듣던 송 후보도 미소로 화답했다.송영길 후보는 정 후보를 "사랑하고 존경한다"며 "(정 후보가) 법제사법위원장일 때 판검사 출신들을 장악하는 걸 보고 대단하다 생각했다. 재판소원제 도입 때도 공격이 많았는데 뚝심 있게 통과시켰다. 박수를 보내고 싶다"고 했다.김 후보를 향해선 "안정감이 있고 머리가 좋아서 상황이 발생하면 쟁점을 잘 정리한다. 조정하고 대안을 제시하는 능력이 탁월하다"며 "그런 역량으로 민주당 간판을 지켜줘서 다시 한번 감사드린다"고 말했다.김민석 후보는 정 후보의 순발력이 "족탈불급"이라며 "제가 정말 부러운 건 SNS를 열심히 하시는 모습이다. 그것이야말로 성실성인 것 같다. 집단지성의 시대에 적응하는 힘이다. 제가 반성하고 노력하려 한다"고 칭찬했다.송 후보를 향해선 "진심으로 존경한다"며 "동세대에서 본 정치인 가운데 가장 공부를 열심히 한다. 늘 들고다니는 책이 바뀐다. 성품도 좋고 콘텐츠도 좋고 스케일도 크다. 저보다 훨씬 큰 지도자의 자격을 갖춘 분"이라고 평했다.