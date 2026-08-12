"행정수도 완성, 연내 결단하라" 행정수도특별법 제정 범국민 운동 '막' 오른다

큰사진보기 ▲‘행정수도특별법 제정을 위한 범국민대책위원회’가 오는 8월 13일 출범한다. ⓒ 행정수도특별법 제정을 위한 범국민대책위원회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 5월 6일 지방분권 전국회의를 필두로 전국·세종 시민사회 총 43개 단체가 세종시청 앞에서 "국회는 행정수도 특별법 조속히 처리하라"고 촉구했다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

수도권 일극체제 극복과 국가균형발전의 판도를 바꿀 '행정수도특별법' 연내 제정을 위해 세종 시민사회와 전국 단위 기관 및 단체, 정치권이 초당적으로 손을 잡았다.이를 주도할 '행정수도특별법 제정을 위한 범국민대책위원회'는 오는 8월 13일 세종시청 여민실에서 창립대회와 출정식을 열고 본격적인 범국민 행동에 돌입한다.이번 창립대회는 행정수도 완성을 더 이상 미룰 수 없는 국가적 과제로 규정하고, 연내 특별법 제정을 통해 오랜 기간 지속돼 온 위헌 논란을 종식하는 한편 대한민국의 국가균형발전과 새로운 미래를 열기 위한 국민적 의지를 하나로 모으기 위해 마련됐다.이번 범국민대책위원회에는 세종지역 시민사회단체를 비롯해 종교와 정파를 넘어 각계 기관과 단체들이 폭넓게 참여한다. 세종과 충청권에 머무르지 않고 전국 단위 기관과 시민사회단체들도 참여 의사를 밝히면서 행정수도 완성을 위한 연대가 전국적인 범국민운동으로 확대될 것으로 기대된다.이날 출정식에는 조상호 세종시장, 안신일 세종시의회 의장, 강준현·김종민·황운하 국회의원, 이민원 광주대학교 교수 등이 연대사에 나서 행정수도 완성을 위한 정치권과 지방정부, 시민사회의 공동 행동과 전국적 연대의 필요성을 강조할 예정이다.여기에 유한식 전 세종시장과 정우진 국민의힘 세종시당 위원장의 참여가 더해지면서 정파와 세대를 넘어 행정수도 완성을 위한 세종의 결집된 의지를 모으는 자리가 될 것으로 보인다.범국민대책위원회는 수도권 초집중으로 인한 인구와 경제력 쏠림, 지방소멸 위기를 극복할 유일한 해법이 행정수도 세종의 완성이라며, 국회세종의사당과 대통령 세종집무실 건립을 넘어 세종시가 명실상부한 행정수도로 자리매김하도록 연내 특별법 제정에 총력을 다할 방침이다.지난 5월 6일 지방분권 전국회의를 필두로 전국·세종 시민사회 총 43개 단체가 세종시청 앞에서 "국회는 행정수도 특별법 조속히 처리하라"고 촉구했다. 범국민대책위원회의 출범에 맞춰 지방분권 세종회의(상임대표 백종락) 역시 공식 성명을 내고 이번 대책위 출범에 대한 열렬한 환영과 함께 여야 정치권을 향한 강력한 촉구 메시지를 더했다.지방분권 세종회의는 이번 출범을 "수도권과 지방이 함께 성장하는 대한민국을 만들기 위한 범국민적 연대이자 역사적인 출발점"이라고 평가하며, 2004년 헌재 위헌 결정 이후 수많은 난관 속에서도 흔들림 없이 대의를 지켜온 시민사회의 헌신이 만들어낸 값진 결실이라고 의미를 부여했다.이어 수도권 초집중과 지방소멸 위기를 해소할 해법은 행정수도 완성뿐이라고 강조했다. 특히 "지난 5월 국회 공청회에서 법학 전문가들이 모두 위헌 소지가 없다는 의견을 제시했고 45개 중앙행정기관 이전 등 중대한 사정 변경이 확인됐다"며 "이제 위헌 논란을 이유로 특별법 제정을 더 이상 미룰 명분은 존재하지 않는다"고 지적했다.아울러 국회를 향해 "법안 심사 일정을 조속히 확정해 연내 본회의 의결을 신속히 추진하라"고 촉구하는 한편, 정부에는 "대통령 세종집무실과 국회 완전 이전을 차질 없이 추진하기 위한 행정적, 재정적 후속 조치를 즉각 마련하라"고 주문했다.끝으로 지방분권 세종회의는 정치권을 향해 "말이 아니라 행동으로 응답해야 할 때"라며 "여야는 소모적인 정쟁을 중단하고 이번 정기국회에서 행정수도특별법을 반드시 통과시켜야 한다"고 목소리를 높였다. 아울러 범국민대책위와의 강력한 연대를 다짐하며 "2026년을 대한민국 행정수도 완성의 원년으로 만들기 위해 끝까지 행동하고 투쟁하겠다"고 선언했다.