삼전·닉스 '역대급' 주주환원 기대... 코스피 3%대 급등

큰사진보기 ▲12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 92.97포인트(1.47%) 오른 6,438.50에, 코스닥은 2.99포인트(0.35%) 내린 854.85에 개장했다. 2026.8.12 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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국내 증시가 미국발 인공지능 인프라 호재와 삼성전자·SK하이닉스의 천문학적인 주주환원 기대감에 힘입어 12일 급등했다. 코스피 시장에는 '매수 사이드카'도 발동됐다.이날 코스피 지수는 개장 직후부터 무서운 기세로 상승 폭을 키워 전 거래일 대비 3.68% 오른 6579.04으로 장을 마감했다. 이날 오전 11시 57분에는 매수 사이드카도 발동됐다. 코스피200 선물 가격이 기준 가격 대비 5% 넘게 급등한 상태가 1분간 지속되면 발동되는 프로그램 매수호가 일시효력정지 조치다. 코스피 시장에 매수 사이드카가 발동된 건 지난 5일 이후 5거래일 만이다.이날 국내 증시를 이끈 건 '반도체 투톱'이었다. 삼성전자는 전 거래일 대비 6.68% 오른 25만5500원에, SK하이닉스는 5.54% 오른 150만4000원에 장을 마감했다. 외국인과 기관의 순매수가 매수세를 이끌었다. 이날 유가증권시장에서 외국인은 2조7377억 원을, 기관은 6157억 원을 순매수했다. 반면 개인은 3조1782억 원을 순매도하며 차익 실현에 나섰다.이는 지난 밤 미국 시장에서 호재가 날아들었기 때문이다. 미국의 대형 AI 클라우드 기업인 코어위브와 AI 서버 제조사 슈퍼마이크로가 시장 예상치를 크게 웃도는 깜짝 실적을 연달아 발표했다. 뒤이어 미국 메모리 반도체 기업 마이크론 테크놀로지의 수미트 사다나 최고사업책임자(CBO)가 "글로벌 데이터센터 고객들이 현재 필요한 D램 물량의 절반도 채 확보하지 못하고 있다"며 호재성 발언을 한 것도 이날 증시의 자극제가 됐다.최근 들어 미국 반도체 시장은 한 달 동안 이어진 지루한 하락세를 끊어내고 본격적인 반등세를 타고 있다. 그 계기게 된 게, 지난 10일(현지시간) 엔비디아가 월가 주요 금융사들과 함께 발표한 710조 원 규모의 '컴퓨팅 금융 플랫폼' 구상이다.골드만삭스, 블랙록 등 6개 대형 금융사와 손잡고 AI 데이터센터 구축 기업에 대출을 제공하겠다는 것이다. 엔비디아의 자금력을 기반으로 다른 회사들에 자사 GPU를 사게 만드는 구조라 '순환 투자' 논란이 있지만, 자금 부족으로 GPU 구매나 데이터센터 구축에 어려움을 겪던 빅테크 이하 기업들은 일단 부담을 덜게 됐다. 이와 함께 반도체 구매 수요가 줄어들 것이라는 시장 우려도 줄어드는 모습이다.이처럼 미국발 호재가 국내 반도체주의 '하단'을 받쳤다면, 이날 급등세를 이끈 실질적인 동력은 주주환원 기대감이었다. 삼성전자와 SK하이닉스가 AI 호황으로 확보한 막대한 현금이 배당과 자사주 소각으로 이어질 것이란 분석이 최근 쏟아지고 있기 때문이다.먼저 삼성전자는 2024~2026년 적용되는 3개년 주주환원 정책의 마지막 해를 맞아, 잉여현금흐름(FCF)의 50%를 주주에게 환원할 계획이다. 이를 위해 분기별로 이뤄지는 '정규배당'을 제외하고도 약 130조원대의 추가 재원을 확보한 것으로 추정된다.증권가에서는 이 중 15%에서 최대 40%가량이 특별배당으로 지급될 가능성에 무게를 두고 있다. 이수림 DS투자증권 연구원은 지난달 31일 보고서에서 "특별배당 비중이 40%로 높아질 경우 보통주 4.5%, 우선주 6% 이상으로 매우 높은 배당수익률이 예상된다"고 내다봤다. 회사는 이달 말 구체적인 방안을 공식 발표할 예정이다.SK하이닉스의 움직임도 빨라지고 있다. SK하이닉스는 지난 7일 보통주 1주당 375원의 분기배당을 결정하면서 "주주가치 제고를 위해 추가 주주환원 방안을 적극 검토 중이며, 구체적인 사항은 3분기 중 확정해 발표할 예정"이라고 공시했다. 당초 '연내 발표'로 알려졌던 일정을 3분기로 앞당긴 것이다.김영건 미래에셋증권 연구원 역시 최근 보고서에서 "2026년 FCF은 180조 원, 순현금은 173조 원까지 누적될 것"이라며 "현금 100조 원을 유보하더라도 70~80조 원 규모의 가용 재원이 남아 이 중 절반 수준인 40조 원 내외의 주주환원이 충분히 가능하다"고 전망했다. 그러면서 "현재 주가 기준 배당수익률은 최대 3.9%"라고 밝혔다.