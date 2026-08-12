해외 증권사 사칭 '투자리딩 사기' 일당 검거... 15억여 원 피해

큰사진보기 ▲대전 유성경찰이 해외 증권회사를 사칭해 고수익을 미끼로 피해자들로부터 15억 원이 넘는 현금과 골드바를 받아 챙긴 '투자리딩 사기' 조직원들을 검거했다. ⓒ 대전유성경찰서 관련사진보기

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해외 증권회사를 사칭해 고수익을 미끼로 피해자들로부터 15억 원이 넘는 현금과 골드바를 받아 챙긴 '투자리딩 사기' 조직원들이 경찰에 붙잡혔다.대전유성경찰서는 주식전문가를 사칭해 투자 프로젝트에 참여하면 최대 100%의 수익을 올릴 수 있는 것처럼 속인 뒤 피해자 5명으로부터 현금과 골드바 등 모두 15억4100만 원 상당을 받아 자금을 세탁한 혐의로 조직원 8명을 검거하고, 이 가운데 6명을 구속했다고 12일 밝혔다.경찰에 따르면 이들은 피해자들에게 "보안 문제로 현금이나 골드바를 직접 출자받는다"고 속여 현금과 골드바를 준비하도록 지시한 뒤, 현금 수거책들에게 해외 증권회사의 위조 사원증을 패용하게 하고 피해자를 만날 때 허위 출자증명서를 건네는 수법을 사용했다.또 피해금이 정상적으로 투자된 것처럼 보이도록 가짜 애플리케이션에 입금 내역을 조작해 표시하고, 실제 수익이 발생한 것처럼 피해자들을 계속 속인 것으로 조사됐다.경찰은 추가 범행 정황을 포착해 현금 수거책들을 잇달아 검거하는 과정에서 피해금 약 2억5800만 원을 회수해 추가 피해를 막았으며, 골드바를 최종 전달받아 도주하려던 상선 피의자도 붙잡았다.대전유성경찰서 다중피해사기수사팀은 "주식 등 투자 프로젝트로 고수익을 보장한다며 링크를 보내 앱 설치를 유도하거나, 단체 대화방에서 수익 인증 글을 올리며 투자를 부추기는 경우 사기일 가능성이 매우 높다"며 각별한 주의를 당부했다.