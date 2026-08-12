이 대통령 "반도체 산업 만든 기회 활용해 다음 먹거리 준비해야"

이재명 대통령이 반도체·AI 호황에 따른 성과물을 투자해 3대 메가프로젝트(반도체·AI데이터센터·피지컬AI)의 뒤를 이을 미래 신산업을 발굴하고 육성하겠다고 밝혔다.
이 대통령은 12일 오후 청와대에서 주재한 '미래성장동력, 7대 SEED 보고회'에서 "글로벌 기술 경쟁의 파고 앞에서 첨단산업 경쟁력, 또 과학기술력이야말로 경제력이고 안보력이고 국력의 제1지표라고 생각한다"면서 이러한 입장을 밝혔다.
현재 급변하는 기술 환경 속에서 메모리반도체 등 현재의 주력산업 초격차만으론 대한민국의 지속가능한 성장을 담보할 수 없다는 문제의식으로, 정부가 ▲ 소형모듈원자로(SMR) ▲ 핵융합 ▲ 재생에너지 ▲ 양자컴퓨터 ▲ 우주·항공 ▲ 첨단 바이오 ▲ 첨단 소재·부품 공급망 등 7개 분야에 대한 씨앗(SEED)을 잘 발아·생장시키는 데 역할하겠다는 취지다.
이 대통령은 이날 "최근 주목받고 있는 첨단기술의 공통적인 특징은 기술 교체 주기가 무척 빠르고 개인과 국가 모두 그 변화를 놓치면 소외된다는 점"이라며 "몇년 뒤에 어떤 첨단기술이 새롭게 등장할지, 또 산업지형이 어떻게 격변할 것인지 예측하기 매우 어려운 대전환의 시대"라고 짚었다.
이어 "무한한 기회를 누리는 선도자가 될 것인지, 또는 도태의 위험에 언제나 노출돼 있는 추격자가 될 것인지는 우리의 선택에 달려 있다"라며 "반도체 산업이 만들어준 절호의 기회를 활용해서 인공지능(AI) 시대 그 다음의 먹거리를 준비해야 한다"고 강조했다.
특히 "오늘 함께 논의할 7가지 첨단기술, '7대 SEED' 프로젝트는 우리 경제의 차세대 성장엔진인 동시에 국가의 핵심 전략 자산이 될 것이고 대한민국 대도약을 이끌어 낼 혁신의 원동력이 될 것"이라며 "오늘 우리가 뿌린 첨단기술의 씨앗들이 미래에는 거대한 나무로 자라나서 새로운 메가프로젝트로 자라나게 될 것으로 믿는다"고 했다.
보고회에 참석한 대학·연구소·기업의 연구자와 이공계 학생, 창업가, 벤처캐피털 관계자에겐 "우리 대한민국이 반도체 강국을 넘어서 첨단과학기술 강국이자 인재강국으로 도약할 수 있도록 최선을 다해주시기 부탁드린다"고 당부했다.
이와 관련 이 대통령은 "우리 대한민국의 저력은 세계 최고 수준의 제조 역량과 기술력만이 아니다"면서 "뜨거운 열정으로 가득 찬 여기 계신 과학기술인들, 어떤 위기도 기회로 바꿔내는 우리 국민들의 위대한 역량이야말로 대체불가 대한민국의 핵심 동력"이라고 했다.
아울러 "혁신기업과 혁신 과학기술인들이 자유롭게 시장을 개척하고 담대하게 도전할 수 있도록 정부가 확실히 뒷받침하겠다"고 다짐했다.