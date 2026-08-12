이 대통령 "반도체 산업 만든 기회 활용해 다음 먹거리 준비해야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 미래성장동력 '7대 SEED' 보고회에서 발언하고 있다. 2026.8.12 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 반도체·AI 호황에 따른 성과물을 투자해 3대 메가프로젝트(반도체·AI데이터센터·피지컬AI)의 뒤를 이을 미래 신산업을 발굴하고 육성하겠다고 밝혔다.이 대통령은 12일 오후 청와대에서 주재한 '미래성장동력, 7대 SEED 보고회'에서 "글로벌 기술 경쟁의 파고 앞에서 첨단산업 경쟁력, 또 과학기술력이야말로 경제력이고 안보력이고 국력의 제1지표라고 생각한다"면서 이러한 입장을 밝혔다.현재 급변하는 기술 환경 속에서 메모리반도체 등 현재의 주력산업 초격차만으론 대한민국의 지속가능한 성장을 담보할 수 없다는 문제의식으로, 정부가 ▲ 소형모듈원자로(SMR) ▲ 핵융합 ▲ 재생에너지 ▲ 양자컴퓨터 ▲ 우주·항공 ▲ 첨단 바이오 ▲ 첨단 소재·부품 공급망 등 7개 분야에 대한 씨앗(SEED)을 잘 발아·생장시키는 데 역할하겠다는 취지다.이 대통령은 이날 "최근 주목받고 있는 첨단기술의 공통적인 특징은 기술 교체 주기가 무척 빠르고 개인과 국가 모두 그 변화를 놓치면 소외된다는 점"이라며 "몇년 뒤에 어떤 첨단기술이 새롭게 등장할지, 또 산업지형이 어떻게 격변할 것인지 예측하기 매우 어려운 대전환의 시대"라고 짚었다.이어 "무한한 기회를 누리는 선도자가 될 것인지, 또는 도태의 위험에 언제나 노출돼 있는 추격자가 될 것인지는 우리의 선택에 달려 있다"라며 "반도체 산업이 만들어준 절호의 기회를 활용해서 인공지능(AI) 시대 그 다음의 먹거리를 준비해야 한다"고 강조했다.특히 "오늘 함께 논의할 7가지 첨단기술, '7대 SEED' 프로젝트는 우리 경제의 차세대 성장엔진인 동시에 국가의 핵심 전략 자산이 될 것이고 대한민국 대도약을 이끌어 낼 혁신의 원동력이 될 것"이라며 "오늘 우리가 뿌린 첨단기술의 씨앗들이 미래에는 거대한 나무로 자라나서 새로운 메가프로젝트로 자라나게 될 것으로 믿는다"고 했다.보고회에 참석한 대학·연구소·기업의 연구자와 이공계 학생, 창업가, 벤처캐피털 관계자에겐 "우리 대한민국이 반도체 강국을 넘어서 첨단과학기술 강국이자 인재강국으로 도약할 수 있도록 최선을 다해주시기 부탁드린다"고 당부했다.이와 관련 이 대통령은 "우리 대한민국의 저력은 세계 최고 수준의 제조 역량과 기술력만이 아니다"면서 "뜨거운 열정으로 가득 찬 여기 계신 과학기술인들, 어떤 위기도 기회로 바꿔내는 우리 국민들의 위대한 역량이야말로 대체불가 대한민국의 핵심 동력"이라고 했다.아울러 "혁신기업과 혁신 과학기술인들이 자유롭게 시장을 개척하고 담대하게 도전할 수 있도록 정부가 확실히 뒷받침하겠다"고 다짐했다.