온실가스 감축목표에 '하한선'?… 청소년 371명 '탄소중립법' 재개정 촉구

큰사진보기 ▲온도 변화를 시각적으로 표현한 워밍 스트라이프(Warming Stripe). 맨 위는 북극, 가운데는 세계 평균, 아래는 우리나라의 기온 변화 무늬다. 워밍 스트라이프는 영국의 기후학자 에드 호킨스가 개발한 패턴이다. ⓒ 용은성 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 양평시민광장에도 실립니다.

청소년들이 지난 7월 22일 국회 법안심사소위를 통과한 '탄소중립법' 개정안을 두고 "기후위기 영향을 가장 오래 겪을 미래세대의 의견을 반영하지 않은, 시험에 비유하자면 처음부터 60점만을 목표로 정한 꼴"이라고 비판하며 국회에 재개정을 촉구하기 위해 한자리에 모인다.12일 구로기후위기비상행동과 영림중학교 학생회는 오는 28일 구로청소년문화예술센터 소극장에서 '2026년 청소년기후행동 헌법소원 기념행사'를 개최한다고 밝혔다.이번 행사는 헌법재판소의 '기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(탄소중립법)' 헌법불합치 결정 2주년을 맞아 구로구 청소년과 주민 등 200여 명이 참석한다. 헌재의 역사적 판결을 기념하고, 이에 부합하는 탄소중립법 개정을 촉구하기 위한 청소년 중심의 기후행동선언 행사로, 국회가 헌재 판결 취지에 맞는 탄소중립법 개정을 거듭 촉구할 방침이다.헌재는 지난 2024년 8월 29일, 정부가 2031~2049년 국가 온실가스 배출량 감축목표(NDC)를 법률에 규정하지 않은 것은 헌법에 어긋난다는 결정을 했다. 2030년까지의 NDC만 규정된 탄소중립법 8조 1항에 대해 재판관 9명의 전원일치 의견으로 헌법불합치 결정한 바 있다.앞서 서울 중랑구 혁신중 학생회 연합과 영림중 학생회·그린누리, 이우중 총학생회·환경자치기구 파코, 이우고 총학생회·생태상임위원회 일생 등은 여러 차례 회의 끝에 청소년 선언문 '지구를 숨 쉬게 할 우리의 발걸음'을 완성하고 지난달 28일 탄소중립법 개정 촉구 청소년 선언 1차 서명에 나섰다. 이어 이달 4일에는 취합한 청소년 371명이 서명한 선언문을 국회에 전달한 바 있고, 오는 30일까지 2차 서명을 받아 전달할 계획이다.7월 22일 국회 기후특위 법안심사소위는 뒤늦게 탄소중립법 개정안을 발표해 2035년, 2040년, 2045년의 국가 온실가스 감축목표를 상한과 하한 범위로 정했다. 게다가 산업계가 실질적으로 지켜야 할 탄소배출권과 거래의 기준을 상한이 아닌 하한, 즉 적은 감축량을 기준으로 명시했다.이에 청소년들은 "과학적 근거가 불분명한 감축목표 하한선은 헌재 결정 취지와 국제사회가 제시한 1.5℃ 목표에 부합하지 않으며, 이는 실질적인 감축을 늦추고 그 책임을 미래세대에 떠넘길 수 있다"고 비판했다.그러면서 "국회는 과학적 기준에 따라 명확하고 구체적인 감축경로와 실행 방법을 마련해 지금부터 적극적인 온실가스 감축이 이뤄지도록 제도와 정책을 만들어야 한다"며 "모든 국민은 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 권리를 가지며, 국가와 국민은 환경보전을 위해 노력해야 한다는 헌법 제35조 1항을 준수하라"고 강조했다.