호남 반도체 산단, 2029년 3GW 전력 우선 공급

큰사진보기 ▲민형배 전남광주통합특별시장이 12일 오전 서울 중구 한국전력공사 경인건설본부에서 열린 '호남권·용인 반도체 메가프로젝트 전력공급 협약식'에 참석해 반도체 산단 적기 전력공급을 위한 협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김용관 삼성전자 사장, 민형배 시장, 김성환 기후에너지환경부 장관, 김동철 한전사장, 염성진 SK하이닉스 사장. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김정관 산업통상부 장관이 11일 이재명 대통령이 주재한 국무회의에서 보고한 호남권 반도체 클러스터 조성 추진 계획 자료. ⓒ 이재명TV 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲호남 반도체산단 조성 부지호남권 반도체 첨단 국가산업단지 후보지. 광주 군공항 일원 826만㎡(250만평) 규모로 조성된다. 삼성전자, SK하이닉스의 800조 원 규모 투자를 통해 수도권에 이은 제2의 반도체 생산기지로 조성될 예정이다. ⓒ 국토교통부 관련사진보기

전남광주통합특별시와 기후에너지환경부, 한국전력공사, 삼성전자, SK하이닉스가 12일 한국전력 경인건설본부에서 '호남권·용인 반도체 메가프로젝트 전력공급 협약'을 체결했다.이로써 지난 6월 29일 발표된 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'의 핵심 과제인 호남권 반도체 산단의 적기 전력공급을 위한 이행 기반이 마련됐다.협약에 따라 참여기관은 적기 전력공급에 필요한 기관별 역량을 결집한다.전남광주시는 전력공급설비 구축에 필요한 인허가가 신속히 이뤄질 수 있도록 적극 협조하기로 했다. 기후에너지환경부는 전력 공급 정책을 총괄하고, 한전은 전력공급설비 구축 등 사업 시행을 담당한다. 기업은 비용 분담과 전력 사용을 약속했다.호남권 반도체 산단은 6GW(기가와트·원전 4~5기 규모) 이상 규모의 전력수요가 발생할 것으로 예상된다. 기업이 필요로 하는 시점을 고려해 오는 2029년부터 1단계로 초기 전력공급설비를 통해 약 3GW를 공급하고, 이후 2단계 추가 설비 구축으로 누적 6GW 이상의 전력을 공급할 계획이다.공급선로는 1단계로 신장성-신광주 선로에서 분기해 산단으로 연결하는 선로를 구축하고, 2단계 선로는 세부 기술 검토와 함께 기업, 관계기관 등의 협의를 거쳐 구체화할 계획이다.변전소는 1단계로 산단 내 1개 변전소를 구축하고, 2단계로 1개 변전소를 추가 구축하기로 했다.1단계 전력공급설비 비용은 공공과 민간이 사용 비중에 따라 분담하며, 민간 분담금 일부는 '반도체특별법'에 따라 관계부처 협의를 거쳐 국가재정의 지원방안을 추진할 예정이다.민형배 전남광주통합특별시장은 "전력공급 협약을 통해 반도체 속도전을 넘어 전격전의 첫 단추를 끼우게 됐다"며 "특별시와 정부, 한전, 기업은 한 팀으로 대한민국 반도체 산업의 새로운 지평을 전남광주에서 힘차게 열어가겠다"고 말했다.