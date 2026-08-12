용인, GRDP는 경기도 5위인데... 고용률은 뒷걸음질

큰사진보기 ▲경기도 내 4개 특례시 GRDP 비교 /자료 출처 경기도일자리재단 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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큰사진보기 ▲3개 특례시 업종별 취업자 비중 /출처 경기도일자리재단 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲3개 특례시 고용률과 실업률 비교 /출처 경기도일자리재단 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲3개 특례시 통근비율 구인배수 비교 /출처 경기도일자리재단 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲3개 특례시 빈일자리율 비교 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

용인시는 경기도 31개 시·군 가운데 지역내총생산(GRDP) 5위, 제조업 비중은 화성을 제외하고 특례시 세 곳(용인·수원·고양) 중 가장 높은 도시로 나타났다.그러나 정작 고용률은 수원·고양과 비교해 유일하게 떨어졌고, 전체 취업자의 절반 이상이 수원·성남 등 다른 지역으로 출근하는 것으로 확인됐다.용인·수원·고양은 모두 인구 100만 명을 넘어 2022년 특례시로 지정된 도시이다. 경기도일자리재단이 발간한 '데이터로 보는 시군' 자료를 비교(화성시는 관련 자료를 내지 않아 제외함)하면 세 도시의 산업·고용 구조가 서로 다른 방향으로 움직이고 있는 것으로 나타났다.반도체클러스터 등 수백조원대 투자가 몰리는 용인은 산업 기반의 외형은 갖춰가고 있다. 하지만 아직 지역 주민의 실질적인 일자리로 이어지기까지는 시간이 더 걸릴 것으로 예상된다.경기도일자리재단이 발표한 경기도지역내총생산에 의하면, 2022년 기준 용인시 GRDP는 36조3658억 원으로 경기도 전체의 6.4%를 차지해 31개 시·군 중 5번째였다.95조6998억 원의 화성시가 압도적인 1위였고, 수원시는 39조4949억 원(6.9%)으로 4위, 고양시는 24조6968억 원(4.3%)으로 9위에 그쳤다. 하지만 2015년 대비 증가율을 보면 수원·고양이 나란히 0.25배 늘었다. 반면, 용인은 0.18배에 머물러 규모는 앞서면서도 성장 속도는 오히려 뒤처지는 모습을 보였다.지역 경제의 몸집을 가늠하는 대표 지표라 할 수 있는 지역내총생산(GRDP)은 일정 기간 한 지역에서 새로 만들어 낸 재화와 서비스의 부가가치를 모두 더한 값이다.업종별 비중을 뜯어보면 세 도시의 산업 정체성이 뚜렷하게 갈렸다. 용인은 제조업이 27.3%로 압도적 1위였고, 부동산업(10.9%), 사업서비스업(9.5%)이 뒤를 이었다. 수원 역시 제조업이 21.0%로 가장 컸지만 공공행정·국방 및 사회보장행정(14.1%), 사업서비스업(9.6%) 순이었다.두 도시 모두 삼성전자 등 반도체 기업 사업장을 낀 제조업 중심 도시라는 공통점이 있다. 반면 고양시는 도매 및 소매업이 13.2%로 가장 큰 비중을 차지했다. 부동산업(11.5%), 보건업 및 사회복지서비스업(8.8%)이 뒤를 이어 상업·서비스업 위주의 경제 구조를 갖고 있는 것으로 나타났다.2016~2022년 실질GRDP 평균 성장률에서는 세 도시 모두 정보통신업과 보건업 및 사회복지서비스업이 상위권에 이름을 올리며 경기도의 공통된 산업 흐름을 확인할 수 있었다.용인은 금융 및 보험업(8.5%), 보건업 및 사회복지서비스업(7.8%), 정보통신업(7.6%)이 성장률 상위권에 있었다. 반면 농업·임업 및 어업(-2.8%)과 전기·가스·증기 및 공기조절공급업(0.0%)은 마이너스 또는 정체를 보였다.눈에 띄는 대목은 정작 용인의 주력 업종인 제조업이 성장률 상위 3개 업종에 들지 못했다는 점이다. 수원은 제조업이 8.5%로 가장 빠르게 성장한 업종이었던 것과 대조적이다. 이는 대규모 반도체클러스터 투자가 본격화된 시점이 2025년 이후여서 이번 GRDP 통계(2022년 기준)에는 그 효과가 반영되지 않았을 가능성을 커 보인다.경기도사업체조사에 따르면 2023년 사업체 수는 수원 11만6559개, 고양 11만6028개, 용인 10만9797개 순으로 규모는 비슷했다. 그러나 증가 폭에서는 큰 차이가 났다.2014년 대비 용인은 1.4배(6만4403개), 수원은 0.7배(4만9416개) 늘어난 반면, 고양은 3.7배(9만1135개)나 급증했다. 업종 구성은 세 도시 모두 도매 및 소매업이 26~31%로 가장 많았고, 숙박 및 음식점업과 운수 및 창고업이 뒤를 이었다.GRDP에서는 제조업이 앞섰던 용인·수원은 사업체 수로 보면 소규모 생활밀착형 업종이 압도적으로 많았다. 세 도시 모두 소수 제조업체가 부가가치를, 다수 중소 상업·서비스업체가 고용과 지역 경제 저변을 떠받치는 이중 구조를 갖고 있었다.통계청 지역별 고용조사를 보면, 2025년 상반기 고용 지표는 세 도시가 서로 다른 흐름을 보였다. 수원시 고용률은 64.1%로 2024년 상반기(61.5%) 대비 2.6%포인트 뛰었다. 실업률도 3.1%로 1.7%포인트 떨어져 세 도시 중 가장 뚜렷한 개선세를 보였다. 고양시는 고용률이 60.2%로 0.4%포인트 올랐지만, 실업률은 3.5%로 오히려 0.7%포인트 상승해 엇갈린 모습을 나타냈다.반면 용인시는 취업자 수(56만명) 자체는 2024년 상반기(55만3000명)보다 7000명 늘었다. 하지만 고용률은 58.6%로 2024년 상반기(59.8%) 대비 1.2%포인트 떨어져 세 도시 가운데 유일하게 고용률이 뒷걸음질했다.다만 실업률은 3.9%로 2024년 상반기(4.1%) 대비 0.2%포인트 개선됐다. 고용률과 실업률이 동시에 하락한 까닭은 15세 이상 인구 자체가 취업자 증가 속도보다 더 빠르게 늘면서 생긴 결과로 풀이된다.세부 업종별 취업자 규모를 보면, 제조업 종사자는 수원 10만1369명, 용인 9만2712명, 고양 5만2068명 순이었다. 다만 전체 취업자 중 제조업이 차지하는 비중은 용인이 16.6%로 가장 높았고 수원 14.7%, 고양은 9%대에 그쳐 규모와 비중이 다르게 나타났다.종사상 지위별로는 상용직 임금근로자 비중이 용인 68.4%, 수원 67.8%로 비슷했던 반면, 고양은 63.0%로 다소 낮았다. 대신 고양은 자영업자·무급가족종사자를 뜻하는 비임금근로자 비중이 20.7%로 세 도시 중 가장 높아 상업·서비스업 중심 산업구조가 고용 형태에 그대로 반영된 것으로 본인다.거주지 밖으로 출퇴근하는 비율에서도 세 도시는 뚜렷한 차이를 보였다. 용인시는 거주지 외 타 지역 통근 취업자 비율이 51.8%로 절반을 넘어 세 도시 중 가장 높았다.주요 통근지는 성남시·서울 강남구·수원시였다. 수원시는 48.8%(통근지역 화성시·용인시·성남시), 고양시는 47.5%(통근지역 파주시·서울 강남구·마포구)로 뒤를 이었다.흥미로운 점은 15세 이상 거주인구 대비 지역활동인구 비중이다. 용인은 88.7%로 세 도시 중 가장 높았는데, 고양 86.5%, 수원 86.0%보다 앞섰다.절반이 넘는 용인시 거주자가 다른 지역으로 출근하는데도 지역활동인구 비중이 가장 높다는 것은 모순처럼 보인다. 그러나 지역활동인구가 거주지가 아니라 '근무지' 기준으로 집계되는 지표라는 점을 감안할 필요가 있다.반도체 산업단지 조성으로 처인구 등지에 새로 들어선 사업장에 용인 거주자뿐 아니라 다른 지역에서 들어오는 근로자까지 더해지면서 주민 절반은 다른 지역으로 나가는 동시에 외부 인력 상당수가 유입되는 이중 노동시장 구조가 만들어지고 있다는 의미로 해석된다.다만 세 도시 모두 경기도 평균(94.3%)에는 미치지 못해 경기도 내 다른 자족도시에 비해 지역 내 고용 흡수력은 낮은 편이다.고용노동부 EIS 고용행정통계에 의하면 2025년 상반기 구인 인원 대비 구직건수 비율인 구인배수는 용인 0.31, 수원 0.24로 나타나 일자리를 찾는 사람이 채용 인원보다 훨씬 많았다. 고양시는 가장 최근 공개된 2024년 하반기 기준 구인배수가 0.35로 상대적으로 여유가 있었지만, 조사 시점이 달라 직접 비교하는 데는 한계가 있었다.빈일자리 흐름은 더 뚜렷하게 엇갈렸다. 고용노동부 사업체노동력조사에 따르면 2025년 상반기 용인시 빈일자리율은 1.0%로 2024년 상반기(1.4%) 대비 0.4%포인트, 수원시는 0.8%로 0.3%포인트 각각 낮아졌다.반면 고양시는 1.6%로 2024년 상반기(1.3%) 대비 오히려 0.3%포인트 상승했다. 용인은 세 도시 중 채용 미스매치가 고양보다 낮았지만 수원보다는 높은 것으로 나타났다. 업종별로도 고양은 전기·운수·통신·금융업이 50.7%로 압도적으로 많안지만, 용인·수원은 도소매·음식숙박업에서 빈일자리가 가장 많았다(40.3%·41.8%). 세 도시가 비슷한 상업 중심 구조를 보이면서도 정작 채용에 어려움을 겪는 업종은 저마다 다르다는 점이 확인됐다.이번 비교에서 가장 눈에 띄는 대목은 용인시가 제조업 비중과 GRDP 순위 등 산업 기반의 외형에서는 수원·고양을 앞섰다. 하지만 고용률 하락과 절반을 넘는 다른 지역으로의 통근 비율 등 체감 일자리 지표에서는 오히려 취약한 모습을 보였다.용인 반도체클러스터와 첨단시스템반도체 국가산업단지 등 수백조원 규모 투자가 처인구 일대에서 본격 추진되고 있지만 통계의 기준연도(GRDP 2022년, 고용지표 2025년 상반기)에는 그 효과가 온전하게 반영되지 않았다. SK하이닉스 팹 1기 가동과 소부장 기업 입주가 본격화되면 제조업 취업자 비중과 지역 내 고용률에 실질적인 변화가 나타날지 관심이다.