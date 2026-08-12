텀블러·장바구니 사용하면 상금이...안양 YMCA '탄소중립 대회'

큰사진보기 ▲탄소중립 대회 홍보 이미지 ⓒ 안양ymca 관련사진보기

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'탄소중립 실현 습관 만들기'라는 이색적인 경쟁이 펼쳐진다. 단체 부분 1위를 하면 30만 원의 상금이 수여 된다. 2위는 20만 원, 3위는 10만 원이다. 개인 부문도 1위(10만원)부터 10위(1만 원)까지 시상한다.이 대회를 주최한 것은 '안양 YMCA'이다. 공식적으로는 캠페인이지만, 개인과 단체가 실천으로 줄인 탄소량을 누적하고 순위를 확인하며 경쟁을 펼친다는 점에서 대회 성격을 띤다는 게 안양 YMCA 관계자 설명이다.대회는 오는 17일부터 9월 30일까지 진행되며, 성과 평가와 시상은 2026년 11월 중에 한다. 참가자(단체)는 안양YMCA가 제작한 탄소중립 실천 앱을 활용해 생활 속 실천을 사진으로 인증한다. 인증된 활동에는 포인트와 항목별 탄소저감량이 반영되며, 개인과 단체의 누적 실적을 바탕으로 순위가 산정된다.실천 항목은 미사용 플러그 뽑기, 적정실내온도 유지, 불필요한 조명 끄기, 대중교통 이용하기, 하루 5000보 이상 걷기, 자전거 타기, 텀블러·다회용 컵 사용, 장바구니 사용, 친환경·저탄소 제품 구매, 등 총 16가지다.동아리, 학부모 모임, 학교·어린이집, 종교단체, 협동조합, 사회적경제 조직, 시민단체, 봉사단체, 직장 모임, 마을공동체 등 조직 형태와 관계없이 5명 이상의 구성원이 함께하면 참가 신청이 가능하다. 단체에 속하지 않은 일반 시민도 개인 부문에 참여할 수 있다. 참가단체 설명과 앱 등록을 마친 뒤 16가지 항목 가운데 실천할 활동을 선택하고, 인증 사진을 앱에 등록하면 된다.