순천시, '차세대 공공자원화시설' 공론화 추진…갈등 봉합은 '글쎄'

큰사진보기 ▲손훈모 순천시장이 지난달 21일 김효승 환경운동연합 이사장으로부터 시민 821명이 서명한 ‘차세대 공공자원화시설 사업 전반 및 지속가능한 자원순환 정책 방향 모색을 위한 시정 정책토론 청구서’를 받고 있다. ⓒ 순천시 관련사진보기

AD

전남광주통합특별시 순천시가 주요 지역 현안 중 하나인 '차세대 공공자원화시설(생활폐기물 소각시설)' 사업을 공론화 절차에 부치기로 공식 결정했다.순천시는 지난 11일 시민주권위원회를 개최하고, 지난달 21일 시민 821명의 서명으로 접수된 '차세대 공공자원화시설 관련 정책토론 청구건'을 심의·의결하여 공론화를 추진하기로 확정했다고 12일 밝혔다.이는 지난 2024년 4월 연향들 일원이 공공자원화시설의 최적 입지로 지정된 이후, 절차적 투명성과 주거 환경 영향 등을 둘러싸고 지역 내 찬반 갈등이 2년 넘게 이어져 온 사업이다. 일부 주민이 행정소송까지 제기하는 등 사회적 비용이 누적되자, 손훈모 시장은 당선인 시절 민선 9기 인수위원회 차원의 전담기구를 거쳐 공식적인 시민 숙의 절차에 들어가기로 했다.이에 시는 관련 조례에 따라 분야별 전문가와 중립적 인사로 '공론화추진위원회'를 구성하고, 오는 9월부터 정책토론과 시민참여단 운영 등 본격적인 숙의 과정에 착수할 예정이다. 공론화 결과는 향후 최종 정책 결정에 반영된다.그러나 지역사회의 반응은 여전히 엇갈리고 있다. 기존 입지 선정을 둘러싼 우려를 투명하게 검증하고 사회적 합의를 이끌어낼 계기가 될 것이라는 기대가 나오는 반면, 이미 법적 절차와 입지 고시가 마무리된 사업을 다시 공론화하는 것은 행정 신뢰도를 떨어뜨린다는 지적도 제기된다.특히 사업이 지연될 경우 2030년 직매립 금지 시한을 넘길 가능성도 배제할 수 없어 순천시의 부담을 키울 수 있다는 의견도 나온다.이에 대해 시 관계자는 "시민주권위원회의 이번 의결은 시민들의 다양한 목소리를 듣고 충분히 숙의할 필요가 있다는 판단에 따른 것"이라며 "공론화 결과를 향후 정책 결정에 적극 반영하고, 시민과의 소통을 바탕으로 행정에 대한 신뢰를 높이는 계기로 삼겠다"고 말했다.