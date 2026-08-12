문양목 지사 유해봉환 1년, 선양사업 어떻게 추진되고 있나

▲국립대전현충원에서 영면에 들어간 문양목 지사와 5위의 국외 애국지사들광복 80주년을 맞은 지난해 8월 13일 국립대전현충원에서 영면에 들어간 문양목 지사와 5위의 국외 애국지사들. 사진은 지난해 12월 쵤영한 것으로, 당시 국립대전현충원 측은 유족들과의 조율을 통해 묘비문을 새기겠다고 밝혔지만 유해봉환 1년이 지난 현재에도 묘비문은 여전히 조율 중에 있다고 전했다. 올 가을 경 문 지사 묘비석에 공적이 새겨질 것으로 전망되고 있다. ⓒ 김동이 관련사진보기