[단독] "사회주택 사면 배임? 오히려 이득"

사회주택 운영사 녹색친구들의 보증금 미반환 사태가 길어지고 있는 가운데, 그동안 '배임죄 가능성'을 이유로 세입자 구제에 소극적이었던 주택도시보증공사(HUG)의 논리를 정면으로 반박하는 법률의견서가 나왔다. 세입자들의 보증금을 보호할 수 있는 건물 매입권은 사업 초기 계약서에 이미 명시돼 있었던 데다, 이 권리를 행사하면 감정가보다 저렴한 가격에 건물을 살 수 있어 HUG가 대주주로 있는 토지주 '리츠'에도 유리한 거래라는 지적이다.
최근 이 같은 법리적 검토 결과가 담긴 의견서가 HUG의 이사진에 전달된 것으로 확인됐다.
"HUG 건물 매입? 배임 아냐" 반박한 변호사들
12일 <오마이뉴스>가 입수한 녹색친구들 사건 관련 법률의견서에 따르면, 주택세입자 법률지원센터 세입자114 대표인 이강훈 변호사(법무법인 덕수)와 이혁 법무법인 자연 변호사, 이종진 변호사 등은 지난달 27일 "토지지원리츠나 서울주택도시공사가 각 토지임대차계약에 따라 건물을 매입하고 기존 임대차관계와 사회주택 사업을 새로운 운영주체에게 승계하는 것은 업무상배임죄에 해당하지 않는다"고 주장했다.
앞서 HUG는 녹색친구들 건물의 매입 의사를 묻는 한창민 사회민주당 의원실 질의에 "보증금을 토지주인 리츠가 보전하는 것은 근거 없는 채무의 인수로 볼 수 있으며, 이는 이사 및 주주의 배임죄 성립 가능성이 있음"이라며 선을 그은 바 있다. 공공이 주도한 '토지임대부 사회주택' 구조상 토지주인 리츠가 건물을 매입해 책임을 다해야 한다는 지적이 나왔지만, HUG는 건물을 사들여 세입자 보증금 채무를 떠안는 것은 임무에 위배되어 법인에 재산상 손해를 입히는 '배임'이 된다는 논리를 폈다. (관련 기사: "안심하라"던 LH·HUG의 공공주택... 결과는 '전세사기'였다
)
하지만 변호사들은 의견서에서 이 논리를 정면 반박했다. 먼저 건물매입권 행사를 배임죄의 핵심인 '임무위배 행위'가 될 수 없다고 했다. HUG의 건물매입이 보증금 사고 이후 새로 생긴 요구 사항이 아니라, 사업 초기부터 계약서에 명시된 정당한 권리라는 이유다. 실제 삼송·연남·대조 등 주요 사업장의 토지임대차계약에는 운영사의 임대료 연체 등을 요건으로 하는 계약 해지, 건물매입 조항이 명시돼 있다. 삼송점을 포함한 대부분의 지점들은 임대료가 12개월 이상 연체돼 계약 해지 요건이 충족된 상태다.
심지어 변호사들은 HUG가 한창민 의원실에 낸 답변서를 근거로, HUG 역시 건물 매입을 '자산 손실을 방어하기 위한 수단'으로 인식하고 있다고 지적했다. HUG는 당시 자료에서 건물매입권이 "운영권을 승계해 보증금을 보전하려는 제도가 아니라, 토지임차인의 과실 시 토지임대인이 저가에 매입해 자신의 재산권을 보호하기 위한 조항"이라고 스스로 밝혔다. 거꾸로 말하면, HUG 역시 계약에 따른 '저가 매입' 자체를 배임으로 보지 않았던 셈이다.
지금 사면 감정평가액 '반값'... 변호사들 "매입, 오히려 리츠에 유리해"
이들은 배임죄가 성립되기 위한 핵심인 '재산상 손해'에 대해서도 대법원 판례를 들어 반박했다. 배임죄에서 말하는 손해란 특정 채무나 지출만 따로 떼어 볼 게 아니라 거래 전후의 전체 재산 가치를 종합적으로 비교해야 한다는 지적이다. 당장의 손해가 발생한다 하더라도 계약 이후 자산 가치가 증가했다면 결과적으로 손해라고 볼 수 없기 때문이다. 이번 사건에서도 건물 감정가와 보증금 채무만 단순 비교하기 보다, 토지·건물주를 통일했을 때 생기는 이득을 종합적으로 따져봐야 한다는 것.
의견서는 리츠가 건물을 매입할 경우 얻게 될 경제적 이득이 상당하다고 분석했다. 당초 계약 조건대로라면 삼송·창천·행운점은 감정평가액의 '반값'에 성산점은 40%~70% 사이에서 건물을 취득할 수 있는 상황이다. 무엇보다 리츠가 땅과 건물을 모두 소유하게 되면 자산을 온전히 활용할 수 있고 임대수익을 벌어들일 수 있을 뿐더러 건물을 재매각할 수도 있다. 반대로 매입을 안 했을 때 발생할 긴 명도소송과 건물 철거비용 등 막대한 기회손실을 미리 방지하는 효과가 훨씬 크다는 지적이다.
한 발 더 나아가 HUG가 우려하는 보증금 채무 인수 역시 일방적인 '빚 떠안기'가 아니라고 꼬집었다. 계약서상 세입자 보증금 등 승계해야 할 채무는 건물 매입가에서 그만큼 깎아내고 건물주인 녹색친구들에 잔금만 지급하게 돼 있어, 리츠가 일방적으로 빚을 떠안거나 손해를 보는 구조가 아니라는 설명이다.
반면 임차인들이 각자 판결을 받아 건물을 경매에 부치는 방식은 실효성이 없다고 경고했다. 이미 선순위 채권이 얽혀 있어 경매가 반복적으로 유찰되면 세입자들이 보증금을 돌려받을 가능성은 사실상 희박하고, 토지주인 리츠 입장에서도 장기간 토지 미사용에 따른 손실만 불어나기 때문이다.
결국 이들의 해법은 토지주 리츠의 건물 매입이다. 변호사들은 "이 사건을 개별 임차인들의 경매로 해결하려 할 경우 저가낙찰 또는 무잉여 기각, 제3자의 건물 취득, 임차인의 낮은 배당률, 토지와 건물의 권리관계 분리, 건물철거 및 토지인도소송 등 새로운 문제가 발생할 수 있다"며 "토지지원리츠·SH 등 토지임대인과 협의해 계약상 건물매입권을 행사해야 한다"고 주장했다.
이어 "매입대금에서 임차보증금과 선순위 채무를 정산한 뒤 후속 운영자에게 사회주택 사업을 승계하는 방안이 임차인 피해를 줄이고 토지임대인의 손실도 최소화할 수 있는 가장 적절한 해결방법"이라고 덧붙였다.