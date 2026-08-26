무안공항 참사 아직 수습 중인데, 새만금엔 또 공항 짓겠다고?

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큰사진보기 ▲희생자 시편(시신 조각)의 합동장례식 입관 ⓒ 유가족 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 8월 21일 기준 유해 재수색 결과 ⓒ 유가족 관련사진보기

"공항을 지어서는 안 될 곳에 지은 것이 문제의 출발점이었다. 그리고 그 (사고의) 시작에는 조류충돌이 있었다."

무안공항에서 발생한 제주항공 여객기 참사로 행복한 노년을 보내시던 부모님을 한날한시에 떠나보냈습니다. 사랑하는 가족을 잃은 슬픔도 감당하기 어려운데, 참사 이후 600일이 지난 지금까지도 진상규명과 책임자 처벌은 제대로 이루어지지 않고 있습니다.저를 비롯한 남겨진 유가족들의 삶은 무너졌습니다. 병원을 오가고, 메스꺼운 약을 복용하는 것이 일상이 되었습니다. 그러나 우리는 아직 공항을 떠날 수도 없습니다.사랑하는 가족의 유해가 아직 무안공항 콘크리트 둔덕 주변 차가운 노지에 남아 있기 때문입니다.유가족들은 이미 2025년 2월 12일, 수습된 시신 조각을 모아 두 번째 장례를 치렀습니다.두 번째 장례 후에도 유해가 더 남아 있을 것이라는 유가족들의 호소가 있었지만 받아들여지지 않았습니다. 끈질긴 요구 끝에 2026년 2월 12일부터 기체 잔해 보관 장소와 공항 외곽 담벼락, 콘크리트 둔덕 주변에 대한 재수색이 시작되었습니다.그 결과 현재까지 유해로 추정되는 1,741점이 발견되었습니다. 이 가운데 분석이 완료된 115점 중 74점이 유해로 확인되었고, 나머지 1,626점 역시 분석이 진행되면서 유가족들에게 하나둘 통보되고 있습니다.저희 부모님의 유해 일부도 발견되었습니다. 저를 비롯한 유가족은 사랑하는 가족을 또 한 번 떠나보내야 합니다. 이미 장례를 치른 가족이 유해를 다시 수습하고, 또다시 장례를 준비해야 하는 참담한 현실을 누가 이해할 수 있겠습니까.현재 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사의 원인은 항공철도사고조사위원회에서 조사하고 있습니다. 그러나 유가족들은 한목소리로 말합니다.그런데 우리는 지금 또 다른 공항 건설을 눈앞에 두고 있습니다. 바로 새만금 신공항입니다. 새만금 신공항 예정지는 새만금의 마지막 갯벌 가운데 하나인 수라갯벌을 훼손하고 공항을 건설하려는 곳입니다. 수라갯벌은 단순한 갯벌이 아닙니다.수많은 생명들이 살아가는 생물다양성의 보고이며, 저어새를 비롯한 멸종위기종과 다양한 생물들의 서식지입니다. 또한 기후위기의 시대에 탄소를 흡수하고 생태계의 균형을 유지하는 소중한 자연의 공간입니다.더욱 심각한 것은 조류충돌 위험입니다. 새만금 신공항 예정지의 조류충돌 위험성이 무안공항보다 최대 610배에 달할 수 있다는 경고가 제기되고 있습니다.지난해 9월 새만금국제공항 기본계획 취소소송에서도 1심 재판부는 조류 충돌 위험과 생태계 훼손에 대한 검토가 부실했다며 기본계획을 취소하라고 판결했습니다.새만금 신공항의 조류충돌 위험성은 공항설계, 비행경로 조정, 조류감지시스템, 조류서식지 관리 등 공항 운영 과정에서 관리하면 해결할 수 있는 문제가 아닙니다. 그럼에도 정부와 전라북도, 군산시는 공항 건설을 강행하고 있습니다.정부가 내세우는 명분은 지역경제 활성화, 지역 균형발전, 지역 경쟁력 강화입니다. 그러나 이러한 구호가 과연 얼마나 실체가 없는지 정부 스스로 보여주고 있습니다.새만금 신공항의 비용 대비 편익(B/C) 비율은 0.479로 평가되었습니다. 경제성이 충분하지 않다는 사실을 정부 스스로 입증한 것입니다. 그렇다면 우리는 묻지 않을 수 없습니다.경제성도 부족하고, 생태적 가치가 높은 갯벌을 훼손하며, 조류충돌 위험까지 우려되는 곳에 왜 공항을 지어야 합니까?만약 같은 지역을 민간사업자가 개발하겠다고 나섰다면 정부가 이를 쉽게 허용했겠습니까? 국가가 국민의 세금을 사용해 추진하는 사업이라면 오히려 더 엄격한 안전성과 경제성, 환경적 타당성을 검증해야 합니다.그런데도 충분한 우려가 해소되지 않은 상태에서 사업을 강행한다면, 그것은 지역 발전이 아니라 국가권력에 의한 위험의 전가이며 국민의 안전을 외면하는 행위가 될 수밖에 없습니다.공항 건설을 반대하는 것이 아닙니다. 또 다른 참사를 막기 위해 이 자리에 섰습니다. 우리는 이미 참사를 겪었습니다. 사랑하는 가족을 잃었습니다. 그리고 아직도 가족의 유해를 찾으며 공항을 떠나지 못하고 있습니다. 이미 두 번의 장례를 치렀고, 이제 세 번째 장례를 준비해야 합니다. 그런 우리가 어떻게 아무 일도 없었던 것처럼 또 다른 공항 건설을 바라볼 수 있겠습니까?정부와 전라북도, 군산시에 요구합니다. 새만금 신공항 건설 계획을 전면 재검토하십시오. 경제성과 안전성, 환경성을 객관적이고 투명하게 다시 검증하십시오.지금 바로잡지 못한다면 우리는 또 다른 참사를 기다리는 셈이 될 수 있습니다. 그리고 그 참사는 누군가에게 또 다른 가족의 죽음이 되고, 또 다른 유가족을 만들 것입니다.12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족은 다시는 어떠한 공항에서도 이러한 참사가 반복되지 않기를 바랍니다.26일은 새만금 신공항 기본계획 취소소송 항소심의 5차 변론기일입니다. 재판부께서는 개발과 지역경제라는 명분보다 국민의 생명과 안전, 환경의 가치가 무엇보다 우선되어야 한다는 원칙을 살펴주시기 바랍니다.