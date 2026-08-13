친일파 증조부 둔 배우의 사과, 진짜 따져야 할 건...

큰사진보기 ▲KBS <옥탑방의 문제아들> ⓒ KBS 관련사진보기

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큰사진보기 ▲독일 ⓒ maheshkumar_painam on Unsplash 관련사진보기

배우 하영이 증조부 안상호(1872~1927)의 친일 행적 의혹을 둘러싼 논란과 관련해 사과했다. 하영은 12일 자신의 SNS에 "그동안 저는 가족을 통해 전해 들은 이야기로 증조부의 삶을 단편적으로만 알고 있었다"며 "부끄럽게도 그런 무지한 상태로 여러 자리에서 증조부에 대한 이야기를 가족의 자랑처럼 꺼내 왔다"고 밝혔다.증조부의 과거를 몰랐다는 그의 무지를 질타하고 싶지 않다. 그보다 알게 된 이후의 태도가 중요하다고 생각하기 때문이다.평소 역사를 기억하되 그 죄를 대물림하지 않는 것이야말로 과거를 제대로 마주하는 또 하나의 방법이라 믿어왔다. 게다가 우리는 해방 이후 친일파에 대한 제대로 된 법적·역사적 청산을 이루지 못한 채 세월을 흘려보낸 아픈 역사가 있다. 반민족행위특별조사위원회(반민특위)는 친일 반민족행위자를 처벌하기 위해 출범했지만, 이승만 정부의 비협조와 조직적인 방해 속에서 결국 활동을 제대로 이어가지 못했다.그렇다면 나치 과거사가 있는 독일은 과거의 잘못과 그 후손을 어떻게 구분해 바라보고 있을까. 독일은 이와 관련해 오랜 세월에 걸쳐 사회적·정치적 논의를 이어갔다. 그렇게 개인의 법적 책임과 역사적 책임의 층위를 구분했다. 후손인 개인에게 조상의 죄를 전가하지 않으면서도, 그 과거를 어떻게 기억하고 다시는 반복하지 않을 지 사회 전체의 과제로 삼았다.독일은 과거사 대처와 사회적 기억의 문화를 '과거사 극복(Vergangenheitsbewältigung)'이나 '기억 문화(Erinnerungskultur)'라는 개념을 통해 새겼다. 물론 독일이라고 처음부터 지금과 같은 방식으로 과거사를 대한 건 아니다. 초기에는 나치 과거를 외면하거나 과거에 침묵하려는 분위기도 있었다. 이후 세대를 거치며 과거를 둘러싼 치열한 사회적 논쟁이 이어졌고, 오늘날의 기억 문화 역시 이러한 긴 진통을 거쳐 형성됐다.독일 연방대통령·연방의회 의장 등은 매년 1월 27일 '나치 희생자 추모의 날'을 통해 나치 범죄를 기억한다. 여기서 주목할 건 독일이 과거를 기억하는 방식이다.누군가에게 "네 선대가 잘못했으니 너도 책임져야 한다"고 말하는 게 아니라, "우리 사회가 과거에 무엇을 했는지 정확하게 알고 다시는 그런 일이 일어나지 않도록 해야 한다"는 데 무게를 둔다. 역사적 과오를 후손에게 죄로 물을 수는 없지만, 그 비극이 되풀이되지 않도록 기억할 책임은 세대를 넘어 이어갈 수 있기 때문이다.중등교육 과정에서 나치즘과 홀로코스트를 중요하게 다루는 건 과거의 범죄를 역사적 사건으로 취급하지 않으려는 노력이다. 과거사를 현재의 사회가 끊임없이 성찰해야 할 역사로 바라본다. 이러한 과거사 인식은 한스 프랑크의 아들 니클라스 프랑크(Niklas Frank)의 사례에서도 확인할 수 있다.한스 프랑크(Hans Frank)는 나치 독일의 변호사이자 정치인으로, 히틀러의 측근으로 활동하며 나치당의 법률문제를 담당한 인물이다. 나치 정권 수립 이후에는 제국의 무임소 장관을 거쳐 제2차 세계대전 당시 폴란드 총독부 총독을 지냈다. 그의 통치 아래 폴란드에서는 유대인과 폴란드인에 대한 박해와 학살이 자행됐다. 그는 전쟁이 끝난 뒤 뉘른베르크 재판에서 전쟁범죄와 반인도적 범죄로 유죄 판결을 받고 1946년 처형됐다.그의 아들 니클라스 프랑크는 아버지의 범죄를 외면하지 않았다. 오히려 아버지의 행적과 관련 자료를 오랫동안 추적하고, 1987년 오랜 조사와 기억을 바탕으로 아버지의 삶을 다룬 책 <아버지>를 출간했다. 책에는 한스 프랑크가 폴란드에서 저지른 범죄가 적나라하게 기록됐다. 그는 아버지를 단순히 '전범의 아들'이라는 가족적 시선으로 바라보지 않고, 역사적 책임을 져야 할 한 인간이자 나치 체제의 핵심 인물로 바라봤다.니클라스는 아버지를 두고 "아버지는 극렬한 나치주의자였으며 실제로 자신의 죄를 후회하지 않았을 것"이라는 취지의 발언도 했다. 이 발언과 관련해 비판도 상당했다. 아무리 극악무도한 전범이라 하더라도 자신의 아버지인데, 아들로서 그렇게까지 비판해서는 안 되는 것 아니냐는 시선이었다.그가 보여준 태도에서 눈에 띄는 건 혈연과 역사적 책임을 분리해서 바라보는 태도다. 그는 아버지라는 개인적 관계 때문에 역사적 사실을 덮지 않았다. 오히려 자신에게 가장 가까운 혈육의 과거일수록 더 냉정하게 들여다보고 기록해야 한다고 생각했다.독일의 기본법(Grundgesetz) 제1조는 '인간의 존엄'을 국가의 가장 중요한 가치 가운데 하나로 명시한다. 이는 나치 시대 인간 존엄의 파괴와 대량학살이라는 비극적 경험과 무관하지 않다. 독일은 과거를 잊지 않기 위해 국가의 가장 기본이 되는 헌법과 사회의 가치 속에 그 기억을 깊이 새겨 넣었다. 이러한 독일의 역사교육과 기억 문화가 우리에게 주는 교훈은 어쩌면 간단하다."네가 그 죄를 지었으니 책임져라"가 아니라 "그 역사를 명확히 알고 다시는 반복하지 말라"는 것이다.독일의 역사관을 무조건 받아들이자는 뜻은 아니다. 독일과 한국은 사회적 배경과 역사적 조건도 다르고, 과거사 청산의 과정 역시 다르다. 다만 우리가 일제강점기 청산이 미흡했던 과거를 넘어 보다 성숙한 사회로 나아가기 위해서는 독일이 과거를 기억하고 성찰하는 방식에서 참고할 부분이 분명히 있다.앞서 배우 하영은 "이번 일을 마음 깊이 새기겠다"며 가족의 역사와 그 시대를 제대로 들여다보고, 앞으로 역사를 대하는 데 더욱 신중한 태도를 갖겠다고 밝혔다. 나아가 우리의 역사를 깊이 있게 공부하고 독립유공자들과 광복을 위해 힘쓴 이들을 존경하는 마음으로 대하겠다는 뜻도 전했다.친일 행적을 지닌 선대를 둔 후손의 역사의식은 자신의 가계에 얽힌 불편한 역사의 진실을 마주했을 때, 그것을 어떻게 받아들이고 앞으로 어떤 태도로 살아가느냐에서 진정성이 드러난다. 하영이 어떤 역사의식으로 어떻게 살아갈지 관심 있게 지켜보려 한다.이번 친일 논란은 특정인의 선대에 책임을 묻는 데서 끝날 문제가 아니다. 우리가 과거를 어떻게 기억하고 다음 세대에 무엇을 가르칠 것인지 다시 생각해 보는 계기가 되어야 한다. 죄는 대물림하지 않되, 기억은 대물림해야 한다.