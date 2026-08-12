무죄 선고받은 유시춘 전 EBS 이사장 "검찰 사적 복수 끝나"

▲유시춘 EBS이사장유시춘 EBS이사장이 5일 오전 서울 중구 대한성공회 서울주교좌성당에서 오마이뉴스와 인터뷰를 하며 1987년 6월 10일 항쟁 당시를 이야기하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기