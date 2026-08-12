폭염에 동물 야외 전시?... 오월드, 늑구 마케팅보다 중요한 것

큰사진보기 ▲좁은 그늘에서 쉬기 위해 작은 방사장에 모여 있는 아무르표범. 두 개체 모두 입을 벌리고 헉헉대며 더위에 힘든 모습을 보이고 있다 ⓒ 대전충남녹색연합 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더위를 피해 구석 그늘에 있는 불곰. 바닥이 흙으로 되어 있지 않아 천 그늘막이 있어도 충분하지 않은 방사장 구조. ⓒ 대전충남녹색연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲햇빛에 노출된 물 웅덩이에서 물 마시는 아무르표범 ⓒ 대전충남녹색연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲더위에 지쳐 입을 벌리고 있는 흰꼬리수리 ⓒ 대전충남녹색연합 관련사진보기

연일 폭염이 이어지고 있는 가운데 대전충남녹색연합이 대전오월드의 야생동물들이 충분한 폭염 대책 없이 야외에 전시되고 있다며 사육환경 개선을 촉구하고 나섰다. 특히 늑대 '늑구'를 활용한 관람객 유치 행사보다 폭염 속 동물의 생존권을 먼저 고민해야 한다고 비판했다.대전충남녹색연합은 12일 보도자료를 내고 동물원·야생동물 프로젝트팀인 '구경거리로 태어난 생명은 없다'가 지난 2일 대전오월드를 모니터링한 결과, 폭염경보가 내려진 상황에서도 일부 동물들이 특별한 대책 없이 야외에 노출돼 있는 모습을 확인했다고 밝혔다.대전충남녹색연합에 따르면 이날은 지난 7월 29일부터 8월 9일까지 이어진 장기 폭염 기간에 포함된 날로, 대전지역에도 야외활동 자제를 당부하는 재난문자가 발송됐다.이들은 당시 아무르표범이 햇볕에 노출된 웅덩이의 물을 1분가량 마신 뒤 좁은 그늘에서 입을 벌리고 헐떡이는 모습을 보였으며, 곰사 역시 최근 그늘막이 설치됐지만 바닥 대부분이 시멘트여서 더위를 피하기 어려운 구조였다고 주장했다.호랑이사의 경우에도 실내 관람로 아래쪽 일부를 제외하면 햇빛을 피할 공간이 부족해 동물들이 좁은 그늘에 머물고 있었다고 설명했다.대전충남녹색연합은 최근 일본 도쿄 다마동물원에서 폭염 속 사자들이 잇따라 숨졌다는 언론보도 사례를 거론하면서 "인간이 만든 기후재난 속에서 전시되고 돈벌이에 이용되는 동물원 동물이 얼마나 열악한 환경에 놓일 수 있는지를 보여주는 사례"라고 주장했다.이어 오월드가 여름철 동물들에게 소고기와 닭고기가 포함된 영양식이나 수박·과일 등을 제공하고 물을 뿌려주는 방식으로 폭염에 대응하고 있지만 "이는 일시적인 대책에 불과하다"고 지적했다.특히 이들은 지난달 오월드가 늑대 '늑구'의 무사 복귀 100일을 기념해 진행한 할인행사를 문제 삼았다.오월드는 지난 7월 25일과 26일 이틀 동안 자유이용권을 50% 할인하는 '늑구 웰컴백데이 시즌2'를 진행했다. 대전충남녹색연합에 따르면 당시 대전지역 최고기온은 각각 33.7도와 34.7도로 폭염일에 해당했다.이에 대해 대전충남녹색연합은 "기후재난과 같은 폭염 속에서 동물들이 어떻게 생존할 것인지에 대한 고민보다 여전히 '늑구'를 이용한 관람객 몰이 마케팅에 치중하고 있다"고 비판했다.앞서 대전충남녹색연합 등 지역 환경단체들은 지난 4월에도 오월드를 탈출했다가 돌아온 늑구를 홍보와 흥행에 활용해서는 안 된다며 동물원을 단순 전시·오락시설이 아닌 보호와 보전, 교육 중심의 공영동물원으로 전환해야 한다고 요구한 바 있다.당시 이들은 늑구의 탈출에 앞서 지난 2018년 오월드를 탈출했다 사살된 퓨마 '뽀롱이' 사례까지 거론하며, 반복되는 야생동물 탈출 사고를 계기로 오월드의 사육환경과 운영방식을 근본적으로 재검토해야 한다고 주장했다.대전도시공사가 추진하고 있는 '오월드 재창조 사업'에 대해서도 비판을 이어왔다. 늑대사파리와 연계한 글램핑장과 놀이시설 등을 확대하는 방식이 동물복지보다 관광객 유치와 수익성에 치우친 사업이라는 주장이다.대전충남녹색연합은 이번 보도자료에서도 "동물원 전체 시설 리모델링을 오월드 재창조 사업과 연계해 추진하겠다는 것은 뽀롱이 사살과 늑구 탈출 등 반복된 문제에도 오월드와 대전도시공사가 근본적인 인식 개선에 나서지 않고 있음을 보여준다"고 비판했다.대전충남녹색연합은 폭염이 동물원의 관람 환경 자체를 변화시키고 있다는 주장도 내놨다.대전충남녹색연합은 모니터링을 진행한 지난 2일 오전 10시부터 11시 30분까지 1시간 30분 동안 오월드에서 마주친 관람객은 성인 8명과 아동 7명 등 모두 6팀에 불과했으며, 이들 역시 동물사에 오래 머무르지 않고 더위를 피해 이동했다고 밝혔다.그러면서 "가족의 건강을 위협할 정도의 폭염이 계속된다면 동물원을 찾는 관람객 역시 줄어들 수밖에 없다"며 폭염 시대에 맞춰 동물원 운영방식 자체를 다시 고민해야 한다고 주장했다.대전충남녹색연합은 "과일 특식을 제공하거나 물을 뿌리는 식의 땜질식 대책으로 동물들을 더위에 내몰아서는 안 된다"며 "동물들이 스스로 더위를 피할 수 있는 제대로 된 환경을 마련해 생존권을 보장하고, 폭염 속에서 이들을 돌보는 사육사들의 안전 역시 보장해야 한다"고 촉구했다.이어 "오월드는 동물의 고통을 전시해 돈을 버는 행태를 중단해야 한다"며 "다치거나 야생으로 돌아가기 어려운 동물을 보호하고 돌보고, 열악한 시설에 있는 동물을 구조·치료하는 새로운 공영동물원의 사례로 거듭나야 한다"고 밝혔다.