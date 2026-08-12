조상호 "행정수도특별법 연내 제정 총력... 보좌진 확대, 시정에 필수"

큰사진보기 ▲조상호 세종시장이 12일 오전 시청에서 민선 5기 두 번째 정례브리핑을 열고 기자들의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

조상호 세종시장이 취임 한 달여를 맞아 12일 제2차 언론 간담회를 열고, 행정수도 완성을 위한 전방위적 행보와 함께 시정 혁신 과제에 대한 입장을 밝혔다.이날 간담회에서는 행정수도 특별법 연내 제정을 위한 구체적인 로드맵부터 최근 논란이 된 특별보좌관 증원 문제, 금강수목원 공동 운영 등 지역 현안에 대한 질의응답이 이어졌다.조 시장은 모두발언을 통해 최근 이재명 대통령이 국무회의에서 '임기 내 세종 집무실 시대' 개막과 행정수도 완성에 대한 확고한 의지를 밝힌 데 대해 깊은 환영의 뜻을 표했다.조 시장은 "오는 13일 시청 여민실에서 시민 300여 명이 모여 시민사회 주도의 '범국민대책위원회'가 공식 출범한다"며, "오는 31일에는 국회에서 범국민대책위와 공동으로 행정수도특별법 연내 제정을 위한 범국민 결의대회를 가질 예정"이라고 밝혔다.아울러 한성숙 국무총리를 비롯한 주요 부처 장·차관 및 국회 주요 인사들을 잇달아 만나 ▲행정수도특별법 연내 제정 ▲중앙행정기관 및 공공기관 추가 이전 ▲보통교부세 제도 개선 ▲행정수도 기반시설 확충을 위한 정부의 과감한 투자를 요청했다고 덧붙였다.최근 시가 추진 중인 재정 및 조직 혁신 방안에 대해서도 진행 상황을 설명했다. 조 시장은 "현재 실국별로 필수 불가결한 사업과 유예·폐지·신규 투자 사업을 원점에서 분류하고 있으며, 외부 컨설팅까지 병행해 세 가지 눈으로 사업을 정비하고 있다"고 설명했다.일각의 우려에 대해선 "단순히 금액을 줄이는 방식이 아니라 사업 가짓수를 줄여 여유 인력을 부족한 부서에 재배치하는 효율화 작업"이라고 강조했다.이번 행정기구 개편으로 기존 4명이던 보좌진(3급 1명, 4급 3명)이 소통·경제·문화·청년 특보 등을 포함해 총 6명(3급 1명, 4급 4명, 5급 1명)으로 늘어난 것과 관련해서는 정면 반박 입장을 내놓았다.조 시장은 일각의 '측근 챙기기' 또는 '옥상옥' 지적에 대해 "광역정부는 시장의 철학과 비전을 시민과의 약속을 바탕으로 이행하는 곳"이라며, "중앙정부의 거대한 대통령실 조직에 비추어 볼 때 지방자치단체장도 철학을 함께할 능력 있는 인력의 참여가 반드시 필요하다"고 말했다. 아울러 "신설된 직위들은 5기 시정부의 비전을 공유하며 일선 공직자들의 업무 수행을 도울 유능한 인재를 기용할 계획"이라고 덧붙였다.이 밖에 최근 논의가 진전된 금강수목원 공동 운영 방안에 대해선 "충남도의 배려와 결단에 감사드리며, 우리 시도 재정적·행정적으로 일부 기여해 운영 주체로서 책임을 공유하고 향후 국가 이전 논의에도 당사자로 참여하는 계기가 될 것"이라고 평가했다. 또한 국정자원관리원 세종 이전 요구와 관련해 "행정수도인 세종이 AI 정부 시스템 운영 공간을 맡는 것은 자연스럽다"고 입장을 밝혔다.조 시장은 끝으로 신속하고 효율적인 민원 처리·응대를 위해 민원 접수창구 통합 운영 방안을 발표했다. 조 시장은 "그동안 국민신문고, 시민의 창, 여민동행마당 등 여러 창구가 운영되면서 동일 민원이 중복 접수되는 사례가 있었다"며, "보다 효율적인 행정서비스를 위해 9월부터 '시민의 창'을 '국민신문고'로 통합 운영할 계획"이라고 밝혔다.이어 "앞으로도 여민동행폰(010-3408-0365)을 비롯한 다양한 창구를 통해 시정에 관한 생생한 의견을 보내주시기를 부탁드린다"며, "시민의 소중한 의견을 더욱 체계적으로 접수·관리해 보다 나은 행정서비스를 제공하겠다"고 덧붙였다.