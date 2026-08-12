쿠팡이 흔드는 한미동맹? 미국서도 "큰그림에 집중해야"

쿠팡의 전방위적 로비로 한미 관계가 흔들린다는 우려가 제기되는 가운데, 미국 내부에서도 양국 모두 '꼬리'가 '몸통'을 흔들지 않도록 노력해야 한다는 주장이 나왔다.
한미 자유무역협정(FTA)의 주역으로 알려진 웬디 커틀러 전 미국 무역대표부(USTR) 부대표는 11일(현지시간) 미국 <뉴스위크>에 실린 칼럼 '미국과 한국은 큰 그림에 집중해야 한다'에서 "안타깝게도 한국의 몇 가지 제한적인 무역 조치에 대한 미국의 우려가 한미 관계를 규정하는 상황으로 다시 돌아왔다"고 진단했다. 그는 명확한 언급을 피했지만, 한국 정부의 쿠팡 개인정보 유출 사태 제재를 두고 미국에서 '차별대우'란 반발이 나오는 등 한미 관계가 난관에 봉착한 상황을 의미하는 것으로 풀이할 수 있다.
2008년 소고기 협상 경험 언급... '긴밀한 소통' 강조
커틀러 전 부대표는 과거 미국산 소고기 협상 논란 사례를 거론하며 한미 양국이 지혜를 모아야 할 때라고 강조했다. 그는 "2008년 서울(한국 정부)이 시장 개방에 동의했을 때 이 결정은 수주간의 대규모 촛불 시위를 촉발했고 밤마다 서울 도심은 시위대로 가득 찼다"며 "당시 이 논란은 양국 경제 관계에 지울 수 없는 상처를 남길 것 같았지만, 그렇지 않았다. 밤샘 협상을 통해 워싱턴과 서울은 추가 안전장치에 합의했고, 이는 이 중요한 시장의 재개방으로 이어졌다"고 짚었다.
"2021년 이후 한국은 미국산 소고기의 최대 해외 시장이 되었다. 한때 한미 관계 전체를 위협했던 품목이 양국 모두에게 성공 사례로 변모했다. 이러한 변화는 어느 한쪽이 정당한 우려를 무시하거나 의견 차이를 사소한 일로 취급했기 때문이 아니다. 양측이 계속 관여하고 실질적인 문제를 다루며 하나의 어려운 이슈가 전체 관계를 정의하도록 하지 않았기 때문이다."
커틀러 전 부대표는 "이 일은 오늘날 양국 모두에게 중요한 교훈"이라고 했다. 그는 한국의 '제한 조치'로 인한 상황이 "분쟁과 분열, 무역의 무기화, 기술 경쟁, 공급망 취약성 등이 심화하고 혼란스러운 세계에서 두 나라 모두에게 이익이 되지 않는다"며 "이 세계에서 미국과 한국은 도전과제들을 해결하기 위해 긴밀하게 협력해야 한다"고 당부했다. 또한 추가 협상 과정의 어려움 속에서도 2019년 개정 협정을 발효시켰다며 "이러한 역사는 유용한 관점을 제시한다"고 주장했다.
"개별 분쟁은 진지하게 다뤄져야 하고, 각 사안의 본질에 맞게 해결되어야 한다. 우방(friend)라면 자신의 우려가 충분히 받아들여지지 않다고 판단할 때, 솔직해야 한다. 하지만 양측은 견해 차를 적절한 관점에서 바라보고, 이 같은 문제를 해결하기 위해 수십년간 구축해온 협의채널을 통해 관리해야 한다."
"한국, 미국 미래에도 대규모 투자... 정치적 지원 필요"
커틀러 전 부대표는 미국이 한국의 중요도를 간과해선 안 된다고도 봤다. 그는 "한국은 세계에서 가장 전략적으로 중요한 지역 중 하나이며 2만 8500명의 미군 병력을 주둔시키고 있다. 또한 미국 산업의 미래에도 대규모 투자를 하고 있다"며 고려아연의 테네시주 광물제련소 건설, 현대제철의 루이지애나주 제철소 착공 등도 언급했다. 특히 이재명 정부의 마스가(MASGA) 프로젝트와 관련해 "한국은 미국의 조선업 재건을 뒷받침할 수 있는 몇 안 되는 민주주의 국가 중 한 곳"이라고 평가했다.
커틀러 전 부대표는 "조선, 반도체, 에너지, 핵심 광물, 의약품, 첨단기술 등 모두 양국 깊은 협력의 기회를 제공한다"며 "그 잠재력을 실제로 가동되는 생산시설, 탄탄한 공급망, 양질의 미국 내 일자리로 전환하려면 양국의 지속적인 정치적 지원이 필요할 것"이라고 했다. 이어 "미국산 소고기 사례의 교훈은 현재의 분쟁이 중요하지 않거나 무시해도 된다는 것이 아니다. 시위대가 서울 도심을 메울 정도의 사안이라도, 협력관계 전체를 좌초시킬 필요가 없다는 것"이라며 "한국과 미국은 다시 그렇게 해야 한다"고 덧붙였다.
지난해 11월 개인정보 유출사건 후 쿠팡은 전방위적인 미국 정부·의회 대상 로비를 벌여 한국 정부에 '미국 기업을 차별적으로 대우하지 말라'는 메시지를 보내도록 했다. 하지만 이재명 대통령은 올 7월 16일 개인정보보호위원회 업무보고 자리에서 "최근 과징금 액수가 좀 대폭 올라갔는데, '나를 표적으로 해서 이런 거 아니냐' 이런 주장을 하는 기업이 있는 것 같다"며 "명확하게 대한민국 정부의 방침이 제재를 강화한다는 것이고, 어떤 기업의 특성을 전혀 고려하지 않고 법과 방침에 따라 한 것"이라고 말하기도 했다.
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