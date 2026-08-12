이름도 모르는데 찾는 사람이 생겼다

올해 4월 유방암 재발 판정을 받고 항암 치료 중입니다. 암을 다룬 글은 대개 투병기이거나 치유의 이야기입니다. 저는 그 사이 어딘가를 쓰고 싶습니다. 몸이 아니라 그 마음을 가만히 들여다보는. 아픔 앞에서 흔들리는 누구에게든 닿을 수 있는 글이었으면 합니다.

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큰사진보기 ▲병원 대기실에서 이름도 모르는 환자가 탄 휠체어를 바라보는 모습. 반복되는 만남 속에서 어느새 그의 안녕을 바라게 됐다. ⓒ 황의정 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오브런치에도 실립니다.

지난 4월 항암을 시작하고부터 병원에 오면 나도 모르게 그분을 찾는다. 늘 사람들로 붐비는 병원에서 3주에 한 번씩 같은 시간에 진료를 받다 보니 낯익은 얼굴들이 생겼다. 이름도, 어떤 암으로 치료를 받는지도 모른다. 말 한 마디 나눠본 적 없지만, 반복해서 마주치다 보니 어느새 몇몇 얼굴이 익숙해졌다.첫 항암 진료를 받던 날이었다. 진료가 끝나고 진료실 문이 열릴 때마다 나는 무심코 사람들의 표정을 바라보곤 했다. 어떤 이는 안도의 한숨을 쉬며 나왔고, 어떤 이는 고개를 숙인 채 보호자의 손을 잡고 걸어 나왔다.그때 대기실 저편에서 드르륵드르륵 바퀴 굴러가는 소리가 들렸다. 다른 걸음 소리들 사이에서도 유독 그 소리가 크게 귀에 남았다. 그분이 진료실에 들어가기 전 이름과 생년월일을 확인하는 소리를 듣고 나와 같은 나이라는 것을 알게 됐다.그분은 늘 휠체어를 타고 오셨다. 보호자가 말없이 휠체어를 밀었다. 머리카락은 없는데 두건도 쓰지 않았고, 헐렁한 옷 안으로 드러난 몸은 야위어 있었다. 그분의 앙상한 손목을 보다가 나도 모르게 내 손목을 만졌다. 손가락으로 한 바퀴 감아보았다. 두툼한 살이 손끝에 잡혔다. 발끝도 몇 번 꼼지락거려 보았다. 후우. 나도 모르게 숨이 길게 빠져나왔다.그때 휠체어 위에 놓인 그분의 손이 다시 눈에 들어왔다. 뼈마디가 도드라져 있었다. 조금 전까지 내 손목을 감싸고 있던 손을 얼른 풀었다. 괜히 바지 위에 손바닥을 문지르고는 두 손을 허벅지 아래로 밀어 넣었다. 그분이 지나갈 때까지 고개를 들지 못했다.그날은 그분이 내 바로 앞 진료였다. 드르륵. 바퀴 소리가 진료실 문 앞에서 멈췄고 문이 닫혔다. 대부분 5분, 길어도 10분이면 진료실 문이 열렸는데 그날은 달랐다. 30분이 지나도 그분은 나오지 않았다. 대기실 의자에 앉아 있으면서도 자꾸 문만 바라봤다.한참 뒤 문이 열렸고 보호자가 휠체어를 밀고 나왔다. 드르륵. 그 소리가 다시 들렸을 때에 나는 숨을 내쉬며 그분을 바라보았다. 퉁퉁 부은 눈과 남은 눈물 자국이 먼저 들어왔다. 나는 '제발….' 그 말이 입안에서 맴돌았다.그 뒤부터 병원에 올 때마다 나도 모르게 그분부터 찾게 됐다. 이름도 모르는 사람을 기다리는 일이 생길 줄은 몰랐다. 그분이 보이면 나도 모르게 숨을 길게 내쉬었다.그러던 어느 날은 진료실에 왔는데 그 소리가 들리지 않았다. 대기실이 이상하게 조용했다. 몇 번이나 둘러봤지만 끝내 그분을 찾을 수 없었다. 예약 시간이 달라졌을까. 오늘은 입원하신 걸까. 손톱으로 손등을 몇 번 긁었다. 설마…. 그 뒤는 끝내 입 밖으로 꺼내지 못했다. 진료를 기다리는 동안에도 자꾸 귀를 세웠다. 문이 열릴 때마다 고개를 들었다가 다시 숙였다. 끝내 그날은 바퀴 소리를 듣지 못했다.그리고 3주 뒤인 지난 3일, 드르륵. 저 멀리서 익숙한 소리가 천천히 대기실 안으로 들어왔다. 보호자가 말없이 휠체어를 밀고 있었고, 그분은 두 손을 무릎 위에 모은 채 앞만 바라보고 있었다. 여전히 많이 야위어 있었다.휠체어가 내 앞을 천천히 지나갔다. 그 순간 그분이 고개를 들었고 눈이 마주쳤다. 나는 숨을 삼키고 시선을 내렸다. 그분의 눈꺼풀이 아주 천천히 한 번 감겼다 떠졌다. 인사라고 하기에도, 인사가 아니라고 하기에도 어려운 작은 움직임이었다. 휠체어는 다시 천천히 앞으로 나아갔다. 바퀴 소리가 점점 멀어졌다. 어느 순간, 더는 들리지 않았다.우리는 끝내 이름도, 말도 나누지 못했다.나는 마음속으로 조용히 빌었다.제발.