"해밀·산울의 마음을 듣다"… 조상호 세종시장 "주민 불편부터 줄이는 행정으로"

큰사진보기 ▲지난 10일 세종시 해밀동 행복누림터에서 열린 '시민과의 대화' 행사 기념사진 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲행사 중 조상호 세종시장(가운데)이 주민들에게 인사말을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'해밀·산울의 마음을 듣다'라는 주제로 열린 '시민과의 대화'에서 조상호 세종시장(가운데)이 주민들의 제안에 답하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲행사장을 가득 메운 약 50명의 해밀·산울동 주민들이 조상호 시장의 발언을 경청하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

지난 10일, 세종시 해밀동 행복누림터에서 조상호 세종특별자치시장과 해밀·산울동 주민들이 지역 현안과 도시 미래를 놓고 머리를 맞댔다. 세종시는 시정 5기 철학인 '시민여상(視民如傷·시민의 삶을 내 상처 돌보듯 한다)'을 실천하기 위해 관내 25개 읍·면·동을 직접 찾아가는 '시민과의 대화'를 진행 중이며, 이날은 해밀·산울동이 무대에 올랐다.행사에는 박성수 경제부시장과 지역구 의원인 노종용 시의원, 한재일 해밀동장을 비롯해 50여 명의 주민이 참석했다. 사전 보고 위주의 딱딱한 형식을 벗어나, 주민 누구나 참여해 생활 불편을 털어놓고 정책을 제안하는 '열린 자리'로 진행됐다.조상호 시장은 "해밀동은 올 때마다 기분이 좋아지는 살기 좋은 동네"라면서도 "세종은 여전히 공사가 한창인 '진행형 도시'"라며 도시 곳곳의 위험 요소를 주민과 함께 꼼꼼히 살펴야 한다고 강조했다. 최근 폭우 당시 해밀동 인근 도로에서 발생한 토사 유출과 교통 정체 문제를 언급하며 도시 성장과 안전을 함께 챙겨야 한다고도 당부했다.이날 주민들이 가장 많이 제기한 현안은 교통이었다. 해밀마을 2단지 주민은 정문 회전교차로의 역주행과 혼잡, 어린이 통학로 안전 문제를 지적했고, 산울동 주민들은 조치원 방향 연결도로 부족과 은하수 교차로 병목 현상 개선을 요구했다.조 시장은 "설계 단계에서 반영했으면 큰 문제가 없었을 사안이지만, 지금 수선하려면 한 곳을 풀면 다른 곳이 막히는 구조"라며 어려움을 설명했다. 그러면서 "해밀·산울 일대 교통 민원 세 곳을 하루 날을 잡아 직접 현장에서 살펴보고, 내년 1월 전후로 답을 드리겠다"라고 말했다.도로 확장이 어려울 경우 지하도로를 설치해 직진과 좌회전 동선을 분리하자는 주민 제안에는 "주민 생활과 맞지 않는 구조는 결국 고쳐야 한다"며 검토 의사를 밝혔다.생활 인프라에 대한 요구도 이어졌다. 산울동 주민들은 파출소와 우체국, 은행 ATM 등이 부족하다며 개선을 요청했고, 대통령실과 국회 이전에 따른 도시 위상과 시민 안전을 고려해 서울대병원 분원 등 대형병원 유치가 필요하다는 의견도 제시했다.조 시장은 파출소 설치는 행복청·경찰청·국회 등 여러 기관과 연계된 사안이라며 지역구 국회의원과 함께 요구하겠다고 답했다. ATM은 내년 초 완공 예정인 삼일동 복합커뮤니티센터에 금융시설을 반영할 수 있는지 검토하고, 대형병원도 5생활권 의료단지를 중심으로 다시 적극 추진하겠다고 밝혔다.해밀동 학부모들은 셔클 운행 범위가 생활권 안에 한정돼 청소년들의 시립도서관과 청소년센터, 상권 이용에 제약이 있다며 생활권 간 확대를 요청했다. 행복교육센터(마을방과후) 확대와 세종 출신 수도권 대학생을 위한 '서울 학사' 설치도 제안했다.조 시장은 셔클은 적자와 택시업계와의 이해관계 등을 고려해야 해 신중한 논의가 필요하다고 설명했다. 서울 학사에 대해서는 "지금은 세종 내 좋은 대학 유치가 우선"이라며 장기 과제로 제시했다.산울동 주민들은 방축천 공원과 산울 복합커뮤니티센터의 준공·개방 지연에 따른 불편도 호소했다. 조 시장은 "시가 인수하려면 수십~수백 개 조치 사항을 점검해야 하고, 인수 이후에는 시 책임과 비용이 바로 발생한다"며 지연 사유를 설명했다. 그러면서 "방축천 공원과 산울 복컴은 일정과 개방 시기를 다시 확인하겠다"고 말했다.지역화폐 '여민전'에 대한 예산 확대 요구도 나왔다. 한 주민은 "월 초 10시 충전에 맞춰도 조금만 늦으면 이미 마감된다"며 시민들이 체감하는 서비스인 만큼 예산 확대가 필요하다고 지적했다.조 시장은 "25억 원 정도도 확보하기 어려울 만큼 재정이 빠듯하다"며 올해 여민전 운영을 유지하기 위해 국비를 우선 활용하고 시비를 보전하는 방식으로 대응했다고 밝혔다. 이어 선착순 방식과 캐시백 비율 등을 전면 재검토하기 위해 '상권 활성화 비상대책위원회'를 출범시켰으며 자신이 직접 위원장을 맡고 있다고 설명했다.노인복지와 관련한 주민 제안도 나왔다. 해밀마을 2단지 노인회장은 경로당 주 5회 식사 권고에 비해 부족한 예산과 낮은 노인회 활동비 문제를 지적하고, 경로당 게스트하우스 운영 허용을 제안했다.조 시장은 "세종엔 경로당이 500개 있고, 회장님들은 그 지역 어르신들의 '건강 지킴이' 역할을 한다"며 활동비를 '어르신 안전 지킴이 수당' 개념으로 상향하는 방안을 고민하고 있다고 밝혔다. 게스트하우스 운영 역시 법·조례를 확인해 시 기준이라면 제도를 바꾸는 방향으로 검토하겠다고 말했다.행사 막바지에는 공원과 도로, 시설 인수를 완벽하게 마칠 때까지 개방을 미루기보다 안전에 문제가 없다면 우선 개방하고 하자는 주민 제안이 나왔다. 하자는 이후 LH와 협의해 보완하는 방식으로 주민 불편을 줄여달라는 취지다.조 시장은 "인수를 미루는 속사정에는 재정 부담도 있지만 그 사이 주민들이 답답함을 겪는다"며 "어차피 해야 할 일이라면 속도감 있게 추진하라는 말씀으로 듣고 시정에 반영하겠다"고 답했다. 시민과의 대화는 특별한 사정이 없으면 연 2회씩 이어가겠다는 방침도 밝혔다.조 시장은 대화를 마치며 "오늘 주신 말씀 대부분이 재정이 필요한 사안이라 모든 답을 곧바로 드리긴 어렵겠지만, 1년에 두 번씩 계속 만나며 하나씩 풀어가겠다"며 "해밀·산울은 '마을다움'이 살아있는 동네인 만큼 아이들이 여기서 자라고 공부하고 일하는 도시가 되도록 노력하겠다"고 말했다.노종용 시의원과 한재일 해밀동장도 "주민과 행정이 함께 해밀·산울의 현재와 미래를 그려가는 과정에 계속 동행하겠다"며 지속적인 소통을 약속했다.