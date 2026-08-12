난민신청자 생계비를 카드포인트로? "월세도 못 내"

큰사진보기 ▲난민인권네트워크 등 난민·인권 단체들이 12일 오전 10시 서울 중구 국가인권위원회 앞에서 법무부의 난민신청자 생계비 카드포인트 지급에 대해 기자회견을 열고 "계획 철회"를 요구했다. ⓒ 유지영 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲난민인권네트워크 등 난민·인권 단체들이 12일 오전 10시 서울 중구 국가인권위원회 앞에서 법무부의 난민신청자 생계비 카드포인트 지급에 대해 기자회견을 열고 "계획 철회"를 요구했다. ⓒ 유지영 관련사진보기

난민인권네트워크 등 난민·인권 단체들이 12일 법무부에 '난민신청자 생계비 카드포인트 지급' 계획을 전면 철회할 것을 요구했다. 이들 단체는 "난민신청자 생계비를 현금 인출이나 온라인 결제가 제한되는 카드포인트로 지급하는 것은 이들의 생활고와 주거 불안을 심화시킨다"라고 우려했다. 특히 월세처럼 카드포인트로 지불할 수 없는 지출이 생계비의 50% 이상이기 때문에 이대로는 생계를 이어갈 수 없다는 것이다.법무부는 지난 6월 23일 우리카드와 '난민신청자 생계비 지원을 위한 업무협약'을 체결하고 오는 9월부터 난민신청자에게 지급하는 생계비를 기존 계좌이체 방식이 아닌 카드포인트 방식으로 지급하겠다고 발표했다. '일부 난민신청자 중 계좌 개설이 제한되는 경우가 있어 계좌 이체 방식에 어려움이 있었다'는 것이 법무부의 설명이다.12일 오전 서울 중구 국가인권위원회 앞에서 열린 난민·인권단체 기자회견에서 박소이 국제난민지원단체 피난처 관계자는 "많은 난민신청자들이 집주인에게 월세를 현금이나 계좌이체로 지급하며 살고 있다. 생계비가 카드포인트화 된다면 가장 시급한 월세를 낼 수가 없고, 난민신청자 주거에 큰 문제를 가져오게 된다"고 밝혔다.이집트 국적 난민 A씨는 이날 기자회견에서 "난민신청자에게 생계비는 단순한 물건을 사기 위한 돈이 아니다. 우리 가족은 매달 월세를 계좌이체로 내야 한다"며 "시장에서 장을 볼 때도 현금이 필요한 경우가 있다. 특히 저희 가족처럼 할랄 식재료와 같이 특정한 식품을 구입해야 하는 경우에는 이용할 수 있는 가게가 한정돼 있다"라고 설명했다.그는 "난민신청자라는 이유만으로 지원금을 잘못 사용할 것이라고 먼저 의심하지 말아달라"며 "어렵게 신청한 생계비를 받게 되더라도 정작 월세를 내거나 가족에게 필요한 물건을 사는 데 사용할 수 없다면 그 지원은 당사자의 현실과 너무 멀리 떨어져 있는 것"이라고 호소했다.이들 단체는 "국민기초생활보장제도와 긴급복지지원제도 등 생계유지를 목적으로 하는 주요 사회보장제도에서는 수급권자가 자신의 생활환경과 구체적인 필요에 따라 자유롭게 사용할 수 있도록 생계비를 현금으로 지급하는 것이 원칙"이라고 밝혔다. 이어 "난민신청자에게만 사용처가 제한되는 포인트 지급 방식을 적용하는 것은 불필요한 제약과 부담을 추가하는 것으로, 생계유지를 목적으로 하는 다른 사회보장제도와 비교해 불리하고 차별적인 지급 조건을 부과하는 조치"라고 덧붙였다.실제로 영국 등은 생계비를 카드로 충전해 난민신청자에게 지급하고 있다. 이 카드는 영국 내무부만 충전가능한 선불카드로 대부분의 상점에서 잔액 범위 내에서 결제할 수 있고, 사용하지 않은 잔액은 다음 달로 이월된다.법무부 난민정책과 과장은 12일 오전 <오마이뉴스>에 "(지난 7월) 난민지원단체 관계자 등과의 간담회를 통해 생계비 지급방식 개선에 관한 의견을 수렴했고, 우리카드와의 업무협의를 거쳐 생계비 50%는 현금으로, 나머지 50%는 카드포인트로 지급하기로 했다"고 밝혔다.그러면서 "최초 지급은 오는 10월에 이뤄질 예정"이라며 "현재 변경된 생계비 신청·지급 절차와 카드포인트 사용처 등 세부 업무처리 기준을 마련 중"이라고 덧붙였다.법무부는 "이번 지급방식 개선은 난민신청자에 대한 생계비 지원을 축소하거나 제한하기 위한 것이 아니"라며 "그간 일부 난민신청자가 은행계좌 개설이나 카드발급에 어려움을 겪어 온 점을 개선하는 한편, 정부 지원금이 보다 투명하게 집행될 수 있도록 카드포인트 지급방식을 도입한 것"이라고 해명했다.