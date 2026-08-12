▲재난에 강한 군민 안심 태안군 만든다 태안군 김은배 안전관리과장이 12일 정례브리핑을 열고 “예방이 최고의 재난 대응이라는 원칙 아래, 24시간 대응체계 구축과 국비 확보에 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 방관식 관련영상보기

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큰사진보기 ▲태안군 김은배 안전관리과장이 12일 정례브리핑을 진행하고 있다. ⓒ 방관식 관련사진보기

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충청남도 태안군 김은배 안전관리과장이 12일 정례브리핑을 열고 "예방이 최고의 재난 대응이라는 원칙 아래, 24시간 대응체계 구축과 국비 확보에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.기후변화에 따른 극한 호우와 폭염 등 대형 재난에 대응해 수습·복구 위주에서 사전 예방과 신속 대응 중심의 선제적 재난관리 체계로 행정 역량을 전환하겠다는 것이다.이와 관련해 군은 '4대 재난안전 핵심 정책'을 발표했다.주요 내용은 ▲구터미널 전통시장 상습침수 예방 정비 ▲자연재난 구조적 예방대책 ▲24시간 재난안전 대응체계 구축 ▲폭염 피해 예방 및 현장 대응 강화 등이다.우선 군은 집중호우 시 침수가 반복되던 태안읍 구터미널 전통시장 일원의 침수 위험을 차단하기 위해 총사업비 398억 8,800만 원 규모의 '태안지구 우수유출저감시설 설치사업'을 추진한다. 오는 9월 정부예산안 최종 반영을 목표로 국비 확보에 총력을 기울이고 있다.이와 함께 2027년부터 2031년까지 총 1015억 7000만 원 규모를 투입해 백사장·안흥지구(풍수해생활권 종합정비)와 상옥·반계지구(자연재해위험개선지구 정비) 등 4개 지구의 정비 사업 국비 확보도 차질 없이 추진할 방침이다.재난 대응 골든타임 확보를 위한 상시 관리체계도 강화된다. 지난달 발족한 재난안전상황실 TF팀 인력을 오는 9월 5명 이상으로 확대 충원해 365일 24시간 상시 모니터링 체계를 구축, 초기 대응 공백을 최소화한다.또한 장기화되는 폭염에 대응해 무더위쉼터, 스마트승강장 등 생활밀착형 저감시설을 확충하고, 안전파트너(390명) 및 명예사회복지사(1019명)와 연계해 독거노인 등 취약계층 대상 1:1 안부 확인 및 냉방물품 지원을 강화한다.끝으로 김은배 안전관리과장 "어떠한 재난에도 흔들리지 않는 군민 안심 도시 태안을 만드는 데 행정 역량을 집중하겠다"고 강조했다.