"진보교육감 추진위 겨냥한 경찰, 시민단체도 압수수색"

큰사진보기 ▲충남 지역 42개 시민사회 단체로 구성된 '전교조 탄압·과잉수사·경찰권 남용 규탄 충남지역 공동대책위원회'는 11일 충남경찰청 앞에서 기자회견을 열고 "과잉 수사를 즉각 중단하라"고 촉구했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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지난 6·3 지방선거 과정에서 전교조 충남지부가 교육감 선거에 개입했다는 취지의 고발장을 토대로 경찰 수사가 진행 중인 가운데, 경찰이 전교조뿐 아니라 '참고인 조사'를 받은 충남시민사회단체 활동가도 압수수색을 한 것으로 뒤늦게 확인됐다. 이에 충남 시민사회에서는 경찰의 과잉수사라며 반발하고 있다.앞서 지난 7월 16일 전교조 충남지부 사무실과 지부장, 정책실장 등에 대한 압수수색을 벌였다. 같은 날 경찰은 충남시민사회단체연대회의 A활동가에 대해서도 압수수색을 진행했다.A활동가는 13일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "전교조에 대한 압수수색이 이루어지던 날 이른 아침, 경찰이 핸드폰을 압수해갔다"라고 밝혔다.<오마이뉴스> 취재를 종합하면 경찰은 지난 6.3지방선거 과정에서 충남시민사회단체가 추진한 진보교육감추진위원회 구성 과정 및 활동 상황을 들여다보고 있는 것으로 파악됐다. 전교조 충남지부가 진보교육감 추진위 구성에 관여했는지 등에 대한 수사를 벌이고 있는 것.이에 대해서도 A활동가는 "진보교육감추진위는 충남시민사회단체들이 모여 추진한 것이다. 전교조 교사들의 경우 '개인 자격으로 참여하는 것은 문제가 없다'는 선관위 판단에 따라 개인으로 참여한 것"이라고 설명했다.이어 "선거법 위반 여부를 확인하기 위한 수사의 필요성까지 부정하지는 않는다. 하지만 이번 수사 방식이 과연 필요한 범위 안에서 이루어진 것인지, 헌법이 보장하는 시민사회 활동과 표현의 자유에 미치는 영향을 충분히 고려한 것인지 묻지 않을 수 없다"라고 비판했다.충남 시민사회에서도 경찰의 수사에 대한 불만이 터져 나왔다. 홍성YMCA 시민사업위원회는 11일 성명을 통해 "제9회 전국동시지방선거 당시 충남지역 시민사회는 교육 공공성 강화와 민주진보적 의제들을 정책화하기 위해 '충남민주진보교육감추진위원회'를 구성했다. 공개적인 정책질의와 평가를 거쳐 이병도 후보를 민주진보교육감 후보로 선정했다"라고 지적했다.그러면서 "이 과정에서 교원단체가 추진위에 가입하는 것은 불가하나, 교원 신분이더라도 개인이 한시적 기구에 가입해 단일화 등의 과정에 참여하는 것은 가능하다는 선거관리위원회의 유권해석에 따라, 전교조 조합원 중 일부가 개인 자격으로 추진위원으로 가입했다"라고 설명했다.그러면서 "전교조 충남지부는 지부장이 전교조 명의로 추진위에 참여 하거나 특정 후보 지지 기자회견에 참석한 사실이 없다고 밝혀왔다. 그럼에도 경찰은 관련 의혹에 대한 수사가 필요하다는 입장을 고수하고 있다. 이는 노동조합과 시민단체의 활동을 위축시키는 명백한 과잉수사"라고 주장했다.박진용 충남시민사회단체연대회의 상임공동대표도 "문제는 복잡하지 않고 간명하다. 경찰은 선거법 위반 여부를 확인한다는 명목으로 시민사회 소통망을 압수수색했다"라고 지적했다.그러면서 "이런 수사 방식은 단순히 특정 자료를 확보하는 수준을 넘어선 것이다. 시민사회 활동가 개인의 소통영역 전반이 언제든 수사기관의 탐색 대상이 될 수 있는 심각한 문제를 야기할 수 있다"라고 비판했다.한편 충남지방경찰청은 "수사 중인 사안"이라며 입장을 밝히지 않았다. 다만 충남경찰청 관계자는 '개인 의견'임을 전제로 "압수수색 영장 청구는 고소장을 토대로 이루어진다. 고소장에 적힌 내용에 대한 사실관계를 압수수색을 통해 확인하는 취지이다"라고 설명했다.한편, 경찰이 문제 삼고 있는 진보교육감추진위원회는 지난 2월 5일 출범했다. 추진위에는 충남시민사회단체연대회의, 평등교육을위한아산학부모회, 참교육을위한학부모회충남지부 등 충남지역 10여개 시민사회 단체와 시민들이 참여했다.이들은 당시 이병도, 이병학, 명노희, 한상경, 김영춘 등의 충남교육감 후보들에게 '충남 교육 현안' 등이 담긴 정책 질의서를 보냈다. 이를 토대로 이병도 당시 후보를 진보교육감 후보로 추대했다.