해외는 물부터 확보하고 투자... 한국만 거꾸로

큰사진보기 ▲정부가 반도체·AI·데이터센터 등 3대 메가프로젝트를 발표한 6월 29일 경기도 용인시 용인반도체클러스터 일반산업단지 공사현장의 모습. 이재명 대통령은 이날 청와대에서 주재한 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회'에서 "올해를 대체불가 대한민국의 꿈이 시작되는 한 해로 만들어야 하고, 이를 위한 핵심 과제는 초격차 산업강국으로의 대도약"이라며 "반도체, 피지컬AI, 인공지능 데이터센터는 이같은 대도약을 위한 삼각축"이라고 말했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲용인 반도체 국가산업단지 전면 재검토와 장거리 초고압 송전선로 건설 중단을 요구하며 전남 해남에서 서울까지 걷고 있는 '용인반도체산단 재검토·송전탑 반대 전국대행진단'이 지난 7일 대전에서 이틀째 거리행진과 유성구청 앞 집회를 열고 송전선로 백지화를 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 동국대 융합환경과학과 교수입니다. 이 기사는 굿모닝 충청에도 실립니다.

정부가 또 한 번 수백조 원 규모의 반도체 클러스터와 AI 데이터센터 구축 계획을 발표했습니다. 미래 성장동력을 확보하겠다는 포부는 이해할 만합니다. 그러나 발표 어디에도 "이 공장들을 수십 년간 돌릴 물과 전기는 어디서 오는가"에 대한 구체적 답은 보이지 않습니다. 이것은 곁가지 질문이 아닙니다. 지금 우리가 던져야 할 진짜 질문입니다.인공지능은 이제 국가 경쟁력을 좌우하는 핵심 인프라가 되었습니다. 미국, 중국, 유럽, 그리고 한국 모두 초거대 AI 데이터센터와 반도체 클러스터를 성장전략의 중심에 두고 있습니다. 정부가 내놓은 수백조 원 규모의 투자 계획도 이 흐름의 연장선에 있습니다.문제는 정책의 우선순위입니다. 정부는 지금까지 "얼마나 많은 공장을 어디에 지을 것인가"에 집중해 왔습니다. 그러나 정작 물어야 할 질문은 따로 있습니다.이 질문에 정부는 아직 제대로 답하지 못하고 있습니다.반도체 공장은 하루 수만 톤의 초순수를 쓰고, AI 데이터센터는 24시간 쉬지 않고 막대한 전력을 소비합니다. 물과 에너지는 더 이상 생산을 '보조'하는 요소가 아니라 AI 산업의 핵심 생산요소입니다. 그런데도 정부 정책은 여전히 이를 부차적인 문제로 다루고 있습니다.정부는 산업용수 공급 확대와 송전망 확충을 대책으로 내세웁니다. 하지만 이는 과거 산업화 시대의 해법을 그대로 반복하는 것에 가깝습니다. 기후변화로 가뭄 빈도가 늘고, 지역 간 물 이용 갈등이 커지고, 송전선 건설을 둘러싼 주민 반발이 이어지는 지금, "시설을 더 지으면 된다"는 접근은 이미 한계를 드러내고 있습니다.생활용수와 산업용수가 경쟁하는 상황이 오면 지역 주민의 반발은 불가피합니다. 하천 생태계와 환경용량 유지 문제도 함께 걸려 있습니다. 그런데도 정부의 계획은 여전히 "얼마나 더 공급할 것인가"에 머물러 있을 뿐, "어떻게 순환시키고 나눠 쓸 것인가"라는 질문으로 나아가지 못하고 있습니다.해외는 이미 다른 길을 가고 있습니다. 싱가포르는 재이용수를 국가 산업용수의 핵심 자원으로 삼았고, 대만은 반도체 산업이 겪은 가뭄을 계기로 공정수 재이용 체계를 대폭 강화했습니다. 미국 애리조나는 반도체 공장을 유치하기 전에 물 확보 계획부터 세웠습니다. 네덜란드는 데이터센터 폐열을 지역난방에 활용합니다. 공통점은 분명합니다. 공장부터 짓고 인프라는 나중에 맞추는 것이 아니라, 물과 에너지를 국가 경쟁력의 출발점으로 먼저 설계했다는 것입니다. 한국 정부의 순서는 정확히 반대입니다.지금까지의 방식과 앞으로 필요한 전환을 비교하면 다음과 같습니다.1. 부처별 계획 → 국가 AI 물·에너지 마스터플랜현재 산업단지, 물관리, 전력망은 각 부처가 따로 계획합니다. 이제는 반도체 공장, 데이터센터, 산업용수, 송전망, 재생에너지, 교통 인프라를 하나의 국가 계획으로 통합해야 합니다.2. 공급 확대 → 순환형 물관리신규 댐과 취수시설만으로는 기후 불확실성을 감당할 수 없습니다. 공정수·하수 재이용, 스마트 물관리, 유역 단위 통합 운영으로 물 공급의 회복력을 높여야 합니다.3. 송전망 확충 위주 → 다원화된 전력 포트폴리오와 Grid Co-design송전선 건설 반대, 발전설비 확충 논쟁, 재생에너지의 변동성까지 고려한 대응이 필요합니다. ESS, 분산형 전원, 재생에너지, 차세대 원전을 조합하고, 데이터센터와 전력망을 처음부터 함께 설계하는 'Grid Co-design'을 정책에 반영해야 합니다.4. 주민 반발을 장애물로 취급 → 주민 수용성을 경쟁력으로 인식지금까지 주민 반발은 사업 추진의 걸림돌로만 취급됐습니다. 계획 초기부터 주민과 지방정부를 참여시키고 정보를 투명하게 공유하는 거버넌스가 필요합니다. 사회적 신뢰는 인허가를 앞당기는 비용이 아니라 장기 투자 안정성을 지키는 자산입니다.5. 생산능력 중심 평가 → 인프라 ESG 전략글로벌 투자자는 이제 반도체 기업의 생산능력만 보지 않습니다. 산업용수 확보 계획, 저탄소 전력 비중, 주민 수용성, 기후 리스크 대응력까지 함께 평가합니다. 정부가 이를 국가 산업정책과 연계하지 않으면 예측 가능한 투자 환경을 제공할 수 없습니다.이러한 전환은 환경 보호만을 위한 것이 아닙니다. 반도체 산업의 지속가능성과 국가 경쟁력을 지키기 위한 전략적 투자입니다. 물과 전력이 불안정하면 생산 차질이 생기고, 지역 갈등이 커지면 사업이 지연되며, 정책의 일관성이 흔들리면 투자 비용이 오릅니다. 반대로 안정적인 인프라와 사회적 신뢰는 기업의 투자 위험을 낮추고 국제 자본을 끌어들이는 경쟁력이 됩니다.전문가들이 최근 가장 많이 제안하는 해법은 '통합 설계'와 '통합 운영'입니다. 반도체 공장, AI 데이터센터, 물 공급시설, 전력망, 교통망을 따로 계획하는 대신 하나의 시스템으로 함께 설계하고 운영하자는 것입니다. 공장입지를 결정하는 지금 이 시점부터 물, 전력, 송전망, 재이용수 시설, 데이터센터를 동시에 계획한다면 향후 발생할 공급 부족과 사회적 갈등을 크게 줄일 수 있습니다.미국 애리조나는 물 확보 계획을 먼저 세운 뒤에야 반도체 투자를 유치했고, 북유럽 국가들은 재생에너지 기반으로 AI 데이터센터를 운영하며 지속가능성을 확보하고 있습니다. 이들이 증명하는 것은 하나입니다. 인프라를 먼저 준비한 나라가 결국 더 안정적으로, 더 오래 경쟁력을 유지한다는 사실입니다.정부가 지금 선택해야 할 것은 더 많은 공장을 짓겠다는 발표가 아닙니다. 물, 에너지, 컴퓨팅, 금융, 사회를 하나의 시스템으로 묶는 국가 인프라 전략으로 정책의 무게중심을 옮기는 일입니다. 그 전환 없이는 800조 원의 투자도 사상누각이 될 수 있다. AI 시대의 진짜 경쟁력은 기술 그 자체가 아니라, 그 기술을 뒷받침할 자원을 얼마나 지혜롭게 통합하고 관리하는가에 달려 있습니다.