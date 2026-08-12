오마이뉴스, '최민희 측 취재방해' 민주당 선관위에 사과·재발방지 요구

큰사진보기 ▲최민희 후보'의 명찰을 단 사람이 취재중인 <오마이TV> 기자들의 카메라를 막아서는 등 취재를 방해했다. ⓒ 오마이티비 관련사진보기

큰사진보기 ▲<오마이뉴스>가 더불어민주당 선거관리위원회 소병훈 위원장 앞으로 보낸 항의 공문. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

수신 : 더불어민주당 선거관리위원회 소병훈 위원장

발신 : 오마이뉴스

제목 : 더불어민주당 전당대회 취재 과정에서 발생한 <오마이TV> 취재 방해 행위에 대한 사과와 재발 방지 대책 요구

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<오마이뉴스>는 지난 8월 8일 인천 남동체육관에서 열린 민주당 8·17 전당대회 합동연설회 취재 과정에서 최민희 최고위원 후보 및 관계자들이 <오마이TV> 취재진의 촬영을 감시·제지하고 취재 활동을 방해한 일련의 행위에 대해 깊은 유감을 표합니다.

공개된 정당 행사에서 후보자들의 발언과 현장 반응을 취재·보도하는 것은 언론의 정당한 업무이며, 이를 특정 후보나 관계자가 감시하거나 물리적으로 제지하는 것은 언론의 자유와 취재의 독립성을 훼손할 우려가 있는 행위입니다.

아울러 이후 최민희 최고위원 후보가 <오마이TV> 기자의 과거 경력을 특정해 공개적으로 언급한 행위 역시 언론인의 취재 활동을 위축시키고 개인에 대한 부당한 낙인으로 이어질 수 있다는 점에서 매우 유감스럽게 생각합니다.

특히 이번 사안은 개인 간의 단순한 현장 마찰로 볼 수 없습니다. 민주주의 정당의 공개적인 선거 과정에서 언론의 취재가 존중받을 수 있는지, 정치인과 언론이 어떤 원칙과 기준에 따라 관계를 맺어야 하는지에 관한 문제입니다. 더불어민주당이 그동안 언론의 자유와 민주적 언론 환경의 중요성을 강조해 온 만큼, 이번 사안에 대해서도 그에 걸맞은 책임 있는 조치가 필요하다고 판단합니다.

이에 <오마이뉴스>는 더불어민주당 선거관리위원회에 ① 이번 취재 방해 행위에 대해 공식적으로 유감을 표명하고, 향후 전당대회를 비롯한 당내 공식 행사에서 언론의 정당한 취재 활동이 침해되지 않도록 구체적인 재발 방지 대책을 마련할 것 ② 최민희 최고위원 후보는 <오마이TV> 취재진에 대한 감시·촬영 방해 및 특정 기자의 경력을 거론한 행위에 대해 공식적으로 사과하고 재발 방지를 약속할 것을 요청합니다.

이번 사안이 더 이상의 갈등으로 확대되지 않고 언론과 정당이 상호 존중의 원칙을 회복하는 계기가 될 수 있도록, 더불어민주당 선거관리위원회의 책임 있는 조치와 답변을 요청드립니다.

2026년 8월 12일

오마이뉴스

대표이사 오연호

<오마이뉴스>(대표 오연호)는 12일, 인천 남동체육관(8일)과 강원도 횡성국민체육센터(9일)에서 열린 더불어민주당 8·17 전당대회 합동연설회 취재 과정에서 최민희 최고위원 후보 및 관계자들이 <오마이TV> 취재진의 촬영을 감시·제지하고 취재 활동을 방해한 일련의 행위에 대해 깊은 유감을 표명하고, 민주당 선거관리위원회(위원장 소병훈) 앞으로 사과와 재발 방지를 요구하는 항의 공문을 보냈다.<오마이뉴스>는 "공개된 정당 행사에서 후보자들의 발언과 현장 반응을 취재·보도하는 것은 언론의 정당한 업무이며, 이를 특정 후보나 관계자가 감시하거나 물리적으로 제지하는 것은 언론의 자유와 취재의 독립성을 훼손할 우려가 있는 행위"라고 지적했다. 이어 ▲민주당 선관위의 유감 표명 및 재발 방지 대책 마련 ▲최민희 최고위원 후보의 공식 사과와 재발 방지를 요구했다.<오마이뉴스>는 "이번 사안이 더 이상의 갈등으로 확대되지 않고 언론과 정당이 상호 존중의 원칙을 회복하는 계기가 될 수 있도록, 더불어민주당 선거관리위원회의 책임 있는 조치와 답변을 요청한다"고 밝혔다.다음은 <오마이뉴스>가 민주당 선거관리위원회 소병훈 위원장 앞으로 보낸 항의 공문 전문이다.