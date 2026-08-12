큰사진보기 ▲안철수 국민의힘 의원이 12일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 지난 6.3 지방선거 과정에서 당 후보의 낙선을 위해 조직적으로 움직여 당을 분열시킨 인사들을 차기 총선 공천 지원 자격에서 배제하는 쇄신안을 당 지도부와 조직강화특위에서 논의해 줄 것을 요구했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲안철수 "'복당 운동권' 근절해야"... 차기 총선 자격 배제 촉구 유성호 관련영상보기

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큰사진보기 ▲안철수 국민의힘 의원이 12일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 지난 6.3 지방선거 과정에서 당 후보의 낙선을 위해 조직적으로 움직여 당을 분열시킨 인사들을 차기 총선 공천 지원 자격에서 배제하는 쇄신안을 당 지도부와 조직강화특위에서 논의해 줄 것을 요구했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

안철수 국민의힘 의원이 "'복당 운동권'을 근절해야 한다"며 사실상 무소속 한동훈 의원과 친한(친한동훈)계 의원들을 또 한 번 저격했다.그는 "당 밖의 특정인에게 봉사하고, 이를 위해 '렉커' 질을 하며 당을 분열시키는 사람들은 국민의힘에서 없어져야 한다"면서, 이들을 차기 총선의 지원 자격에서 배제해야 한다고 촉구했다.안 의원은 12일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "당 조직강화특위를 통한 당 쇄신 소식에, 중진 의원으로서 몇 가지 당부의 말씀을 드리고자 이 자리에 섰다"며 이같이 말했다.그는 "민주당의 '86 운동권'에 버금가는 '복당 운동권'이 당을 쑥대밭으로 만들고 있다"면서 "선거에 임한 우리 당 후보를 낙선시키기 위해 무리지어 총출동하며, 법정에서 사실을 증언한 사람에게 '선동한다, 왜곡한다'며 난타하고 있다"고 지적했다.앞서 추경호 대구시장(12.3 내란 당시 국민의힘 원내대표) 재판에서 비상계엄 상황을 증언한 것을 두고 자신을 비난했던 한 의원과 친한계를 재차 저격한 것이다. 그는 지난 7월 한 의원을 향해 "이제 우리 당에는 얼씬도 하지 말기 바란다. 복당을 단호히 반대한다"고 직격하기도 했다.안 의원은 "지금 국민의힘은 이재명 정부와 복당 운동권이라는 두 개의 전선에서 전쟁을 치르고 있는 꼴"이라며 "이제 우리가 해야 할 일은 명백하다. 당에 윤리적 오점을 남긴 분들은 걸러내야 한다"고 주장했다.그러면서 "제가 드린 당을 위한 충언을 부디 당 지도부와 조강특위에서 쇄신안의 안건으로 논의해 주시길 바란다"도 당부했다.기자회견 후 안 의원은 '복당 운동권이 누구냐'는 질문에 "구체적으로 거명하지 않더라도 누구를 가리키는지는 잘 아시리라 생각한다"며 말을 아꼈다.'윤리적 오점을 남긴' 인물 역시 구체적 언급을 피하면서도 "당무감사 결과 윤리적인 문제나 그런 사안이 있는 분들이 있다. 이번 조강특위에서 다시 한번 더 살펴보고 그분들에 대해 적절한 조치를 취하는 것이 맞다"고 답했다. '적절한 조치가 탈당 등 징계인가'라고 취재진이 묻자 "그건 조강특위에서 결정할 부분"이라고 했다.'당이 윤리위 사태 등으로 내홍을 겪고 있는 중에 이날 기자회견을 연 이유가 무엇인가'라는 질문에는 "사실 당대표는 해야 할 일이 많다"며 "당의 자원인 (국회의원)110명을 놔두기보다는 이들에게 부동산·AI 문제 등을 맡기고 국민들에게 더 나은 방법을 제시하는 게 야당의 역할"이라고 말했다.이어 "그런데 그런 부분들이 현재 미흡한 게 사실"이라며 "지금부터라도 그런 일들을 당대표가 해줬으면 좋겠다는 제안"이라고 덧붙였다.이밖에 이날 안 의원은 차기 총선 최대 격전지인 수도권을 겨냥해 ▲ 전략가와 각 분야 전문가 영입 ▲ 2030 청년 및 당 헌신 인사 기용 등으로 조직력을 극대화해야 한다고 제안했다.