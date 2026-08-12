광복 81주년, '안상호사태'가 우리 사회에 던져준 과제

큰사진보기 ▲<경기도 메모리>에 등록된 안상호 전의 송덕비경기도는 민족문제연구소와 2019년 <경기도 친일잔재 조사연구용역>을 실시하여 이를 아카이브하였다. 경기도내 친일잔재에 대해 조사하여 경기도민이면 누구나 볼 수 있도록 아카이브하였으며, 경기도는 '친일시설'로 명확히 규정하였다 ⓒ 경기도 메모리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲<경기도 메모리>에 등록된 이성환교육송덕비경기도는 민족문제연구소와 2019년 <경기도 친일잔재 조사연구용역>을 실시하여 이를 아카이브하였다. 경기도내 친일잔재에 대해 조사하여 경기도민이면 누구나 볼 수 있도록 아카이브하였다. 여기에 부천에서 오류양조장을 운영하며 구장 및 면협의원을 했던 이성환의 송덕비를 친일잔재로 규정하였다. ⓒ 경기도 메모리 관련사진보기

큰사진보기 ▲부천 삼정초등학교의 교표 교체부천 삼정초등학교 구성원들은 2024년 자율적으로 논의를 통해 미쓰이 상표 대신 새로운 교표를 공모하여 결정하였다. 해바이후 우리 교육 현장에 남아있던 친일잔재를 청산한 대표적인 사례이다 ⓒ 삼정초등학교 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 콩나물신문에도 실립니다.

배우 하영(33·안하영)이 4대째 이어지는 의사집안을 방송에서 자랑하다가 증조부 안상호의 친일행위가 밝혀지면서 논란이 되고있다. 안상호는 1898년 도쿄자혜의원학교에서 공부하여 1902년 일본 의술개업시험에 통과하여 의사가 된 인물로 1916년에는 매국노 이완용을 비롯해 민영기, 한상룡, 조진태 등 거물급 친일파가 만든 대정친목회의 평의원이 되었다. 대정친목회는 1916년 일제의 식민 지배 질서에 순응하며 국가 경축일을 준수하고 식산흥업(산업진흥) 장려하기 위해 만들어진 친일단체이다. 그리고 많은 땅을 소유하고 있었던 안양에서는 <안상호 전의 송덕비>가 세워졌다.안상호가 친일행위를 했지만 민족문제연구소가 발간한 <친일인명사전>과 대통령 소속 친일반민족행위진상규명위원회의 <친일반민족행위진상규명보고서>에 등재되어 있지는 않아 친일반민족행위자가 아니라고 변명하다가 논란을 더 촉발하였다. 이는 친일행위 규명을 전체를 보지 못하고 부분으로만 본 것이다. 경기도가 2019년도에 진행한 <경기도 친일잔재 조사연구용역>에 안상호 이름이 올라와 있기 때문이다.민족문제연구소는 1991년 설립하여 18년을 연구하고 자료를 정리하여 2009년에 <친일인명사전>을 편찬하였다. 총 4389명의 친일파들이 올라가 있으며 지금도 연구되고 있어 추후 개정을 통해 더 많은 친일파들이 올라갈 예정이다. 즉, 친일반민족행위자들의 수는 2009년을 기준으로 4389명이며, 현재의 기준으로는 더 늘어난다.<친일인명사전>과 <친일반민족행위진상규명보고서>를 보완하는 사업이 바로 광역 및 지방정부에서 진행하고 있는 연구용역이다. 2010년 이후 새롭게 친일인물로 결정된 사람들은 광역 및 지방정부의 친일잔재 연구용역을 통해 알려지고 있다. 대표적인 예가 바로 2019년에 진행된 <경기도 친일잔재 조사연구용역>으로 이 사업을 민족문제연구소가 수행하여 경기도내 지역에서 활동한 적극조력자들과 친일잔재들을 함께 조사하여 보고서로 작성하여 아카이브하였다.안상호의 사례를 통해 지역의 연구용역 조사가 중요함을 확인할 수 있다. 서울에서 활동한 거물급 친일파들은 잘 알려져있지만 지역에서 활동한 일제 적극 조력자들은 잘 알려지지 않고 있기 때문이다. 부천에는 일제강점기 수많은 친일협력자들이 존재하였지만 잘 알려지지 않고 있다. 부천시에 의해 연구되지 않으니 시민들은 모를 수밖에 없는 것이다.그나마 일부가 <경기도 친일잔재 조사연구용역>을 통해 알려졌다. 대표적인 예가 바로 소사역(현 부천역) 부근에서 오류양조장을 운영했던 이성환이다. 이성환은 현재의 구로구 오류동 출신으로 사업은 소사역 부근에서 했다. 구장으로 활동하며 면협의원도 역임하였고 일제의 침략전쟁을 홍보하는 광고에 많이 참여하였다. <친일인명사전>에는 올라가있지 않지만 경기도 친일잔재 조사연구용역 아카이브에는 올라가있어 친일파라는 것을 알 수 있다.<경기도 친일잔재 조사연구용역>으로 부천에서 친일잔재를 청산한 사례도 있다. 삼정초등학교가 대표적인 전범기업인 미쓰이(三井)의 상표를 사용해왔는데, 연구용역 이후 공론화되자 학교 구성원들의 자율적인 논의를 통해 미쓰이 상표 대신 새로운 교표를 만들어 교체하였다.광복 81주년을 맞이하여 발생한 안상호 사태를 통해 다시한번 친일잔재 청산 사업의 중요성을 확인하게 되었다. 광복절을 통해 우리는 독립을 위해 목숨을 바치신 애국지사들의 뜻을 계승하고, 동시에 안상호사태를 통해 일제에 부역한 친일반민족행위자들과 우리 사회에 남아있는 친일잔재를 청산하는 계기로 삼길 바래본다.역사는 하루 아침에 만들어지지 않듯이 일제강점기 친일잔재 또한 하루 아침에 청산되지 않는다. 친일잔재를 청산하기 위해서는 중앙정부 및 지방정부가 지속적으로 연구해야하며 그 내용을 시민들에게 알려야한다. 부천시에서는 내년에 '부천시 친일잔재 연구용역'을 할 예정이다. 이를 통하여 지역에서 활동한 친일파들과 친일잔재가 밝혀져 시민들에게 공유되길 기대해본다. 그리고 한 인물에 대한 평가는 일정 시기만 잘라보지 않고 전체적인 인생 속에서 바라봐야함을 안상호를 통해 알 수 있다.