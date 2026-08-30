내가 에이아이(AI)를 쓰지 않는 이유

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덧붙이는 글 | 언젠가 송고하려고 임시저장해 놓았던 기사입니다. 한발 늦었습니다. 오늘 최은경 기자님의 연재 <썼으면 고쳐야지> 마지막 기사 '"인간이 썼든 기계가 썼든 상관없다"는 이에게'를 읽으며 에이아이를 쓰지 않는 제 자신에게 다짐 비슷한 것을 해봅니다. 앞으로도 사람 냄새나는 글을 더많이 쓰겠다고 말이지요.

나는 에이아이(AI)를 쓰지 않는다. 아니 못 쓴다. 잘 모르기도 하려니와 처음부터 왠지 거부감이 앞섰다. 그러다보니 안 쓰게 되었다. 쓰지 않아도 불편하지는 않다. 불편이란 게 편하게 쓰던 걸 쓸 수 없게 되어야 느끼는 감정이라면 애초에 편한 것을 생각하지 않았으니 불편할 것도 없다.물론 내가 처음부터 에이아이를 쓰지 않겠다 다짐을 했다거나 그런 것은 아니다. 세상사에 늘 한걸음쯤 뒤처져 살아오다보니 어쩌다 그렇게 됐을 뿐이다. 급격한 변화 속에 겨우 정신을 차리니 에이아이가 글을 쓰는 시대가 됐다고 하는 게 맞을 지도 모르겠다.'에이아이로 글쓰기'를 찾으니 "초안 생성, 목차 구조 설계, 문체 교정, 스타일 복제 같은 반복 작업을 줄여 생산성을 높이는데 초점이 있다"고 설명한다. 에이아이 글쓰기를 통해 글을 쓰는데 걸리는 시간을 줄이라고도 한다. 이를 위해 간단하게 작성하고 싶은 내용을 말하고, 원하는 길이를 지정하고, 다루고 싶은 관련 하위 주제를 포함하면 된단다. 맞춤법 및 문법 검사 기능 포함.백과사전에는 '글쓰는 절차'를 이렇게 설명한다. "글을 쓰는 과정은 ①주제 설정 ② 계획하기 ③ 집필하기(초고) ④ 퇴고하여 고쳐쓰기의 단계로 나눌 수 있다."(글로벌 세계 대백과) 위의 설명에따르면 이 모든 과정에 에이아이의 개입이 가능하다.내 경우도 지금까지 이런저런 글을 써오면서 대략 위의 절차를 거친 것 같다. 다만 각 절차마다 많은 고민을 해야 했다. 끙끙대는 인고의 시간을 보내고 나서야 겨우 글 한 편을 완성할 수 있었다. 내 고민이 들어있지 않은 글은 내 글일까 아닐까.평생 '글은 그 사람이다'라는 말을 가슴에 새기고 있다. 말과 글은 그 사람의 삶을 드러낸다는 믿음. 어떤 이의 글이 아무리 좋아도 그 사람의 행적이 글을 좇아가지 못할 때 미련없이 던져버릴 수 있었던 것도 이 때문이었을 것이다. 글이 사람이라면 에이아이가 완성한 글의 사람은 누구인가.예전에 글을 쓰려면 무엇보다 자료를 찾는 것이 중요했다. 자료가 없으면 글을 쓸 수 없었다. 자료가 있을 만한 곳이면 어디든 찾아갔다. 제일 만만한 곳이 각종 도서관. 대형서점과 신문사 자료실까지 뒤졌다.그 과정이 고통이면서도 큰 즐거움이었다. 줄서서 자료를 복사하고, 신문기사를 오려 밑줄 치고, 책 갈피마다 견출지를 끼워 표시를 해놓았다. 그러면 글을 쓸 준비가 된 것이다. 밥을 안 먹어도 배가 불렀다.지금도 자료는 중요하다. 예전에는 자료를 찾아 발로 뛰어다녔다면 이제는 많은 부분 컴퓨터에 의존하는 것이 달라졌다면 달라진 점이다. 다만 그 자료를 취사선택하고 어떤 글을 쓸 지는 전적으로 내가 결정한다.'무엇에 대해 쓸까' 생각하고 글감을 찾고 글의 골격을 정하고 실제 글을 써나가면서 숱한 시행착오를 반복하는 것. 이것이 내가 생각하는 글쓰기의 과정이다. 물론 빠르고 정확하게 내가 찾는 것을 찾아주는 데 대한 유혹이 생길 수도 있겠다. 그러나 그러한 편리함이 쌓이다보면 내 스스로 찾고 선택하고 판단하는 일을 아주 잊어버리게 되지 않을까.요리로 이야기하면 어떤 요리를 할까 정하고 그에 맞는 재료를 구하고 재료를 손질해서 조리하는 것. 맛이 있으면 좋겠지만 맛은 다음 문제. 남이 대신 요리해준 음식을 맛보면서 이건 내 솜씨라고 자랑할 수는 없다.글의 방향과 주제 등을 에이아이에게 묻고 글까지 대신 쓰게 하는 일이야말로 이와 무엇이 다를까. 내가 에이아이를 쓰지 않는 이유 가운데 하나다. 글의 완성도를 위해 윤문을 위해 에이아이의 도움을 받는다고 하지만 생각하고 판단하는 일까지 에이아이에 넘겨버린다면 내가 할 일은 무엇일까. 그렇게 도출된 글을 내가 썼다고 할 수 있을까.<문장작법>을 쓴 이태준은 작문을 "사색하는 공부"라 했다. 나는 서툴디 서툰 문장 요리사이지만 하나밖에 없는 최상의 단어를 찾고 글을 다듬는 시간의 즐거움까지 에이아이에게 넘기고 싶은 생각은 없다. 생각이 떠오르지 않아 힘들고 괴로운 시간이 이어져도 그 시간을 에이아이와 나누지는 않겠다.내 글은 내 생각과 내 손의 합작품이다. 여기에 에이아이가 낄 자리는 없다. 내 오른손을 내려다본다. 지난날 펜을 힘주어 잡다보니 오른손 엄지의 지문은 여전히 뭉개져있다. 오랜 세월이 흘렀지만 지금도 내 가운데 손가락에는 혹이 사라지지 않는다. 손톱이 살을 파고들어 피가 나도록 오래 생각에 골몰하던 그 시간들이 있어 지금의 내가 있다. 앞으로도 그럴 것이다.