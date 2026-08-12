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정치

26.08.12 09:56최종 업데이트 26.08.12 09:56

이 대통령, 초격차 첨단산업 육성 위한 '7대 SEED 보고회' 주재

SMR·재생에너지·양자컴퓨터 등 미래 성장동력 육성 논의... 민간 현장 참석자들과 자유토론 예정

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이재명 대통령이 11일 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 참석자 발언을 듣고 있다.
이재명 대통령이 11일 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 참석자 발언을 듣고 있다. ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령이 12일 오후 청와대에서 '미래성장동력, 7대 SEED 보고회'를 주재한다.

소형모듈원자로(SMR)·핵융합·재생에너지·양자·우주항공·첨단 바이오·첨단 소재부품 공급망 등 미래 경제안보의 핵심자산이 될 7개 분야에 대한 첨단기술 확보와 산업육성방안을 모색하기 위해 마련한 자리다. 또한 대한민국 과학기술의 기초체력을 강화하기 위한 이공계 인재 양성과 연구생태계 혁신에 대해서도 함께 논의한다.

청와대에 따르면, 이날 보고회에는 대학·연구소·기업의 연구자와 이공계 학생, 창업가, 벤처캐피털 관계자 등 관련 전문가들도 참석해 정부 및 청와대 관계자들에게 현장의 목소리를 전달한다.

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먼저 김승완 한국에너지공과대학교 교수가 'AI 대전환을 위한 에너지기술과 공급망'을, 장진아 포항공과대학교 교수가 '미래 대도약을 개척하는 첨단기술'을 주제로 발표할 예정이다.

배경훈 과학기술부총리의 '미래개척의 엔진, 첨단기술', 김정관 산업통상부 장관의 '미래개척의 기반, 첨단 공급망 생태계 육성'에 대한 정책 발표가 이어진 뒤, 참석자들은 '미래를 여는 첨단기술과 정부의 역할'을 주제로 자유토론을 이어가기로 했다.

한편 이 대통령은 전날(11일) 국무회의에서 "3대 메가프로젝트와 함께 우리가 키워갈 미래의 씨앗들을 추가 발굴하는 노력도 계속해야 되겠다"면서 이를 언급한 바 있다.

당시 이 대통령은 "SMR, 재생에너지, 양자컴퓨터, 우주항공, 첨단바이오 등은 글로벌 미래산업의 패권을 좌우할 핵심 분야"라며 "이들 분야에 대한 전략적 투자 역시 3대 메가프로젝트에 버금가는 수준으로 치밀하고 집중적으로 진행해야 되겠다. 균형 발전과 초격차 첨단산업의 과감한 육성을 통해서 국민과 함께 대체불가 대한민국을 만들어 갈 것"이라 했다.

#이재명대통령#양자컴퓨터#미래성장동력#첨단산업육성#이공계인재

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

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