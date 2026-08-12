"내가 잡았어요!" 아이들이 손끝으로 만난 갑천의 생명들

"내가 잡았어요!"

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큰사진보기 ▲물고기를 채집하는 아이들 ⓒ 친구랑어린이집 관련사진보기

큰사진보기 ▲물고기가 잡혔는지 살피는 아이들 ⓒ 친구랑어린이집 관련사진보기

지난 11일, 갑천습지보호지역의 물가에서 가장 많이 들린 말이다. 족대를 들고 물속을 살피던 아이들이 작은 물고기 한 마리를 건져 올릴 때마다 탄성이 터졌다. 물고기의 이름이 무엇인지, 어디에서 사는지는 아직 중요하지 않았다. 아이들에게는 그저 눈앞에서 움직이는 작은 생명이 신기했고, 무엇보다 자신의 손으로 직접 잡아보았다는 경험이 특별해 보였다.대전환경운동연합은 유성구 친구랑어린이집과 함께 1년 동안 자연과 생태를 배우는 프로그램을 진행하고 있다. 한 달에 두 차례씩 아이들과 현장을 찾아 자연을 직접 만나고, 책이나 화면으로는 배울 수 없는 생태의 모습을 몸으로 경험하는 시간이다. 이번에는 물속으로 들어갔다.월평공원과 갑천습지보호지역에서 진행한 물고기 탐사는 아이들이 족대를 이용해 직접 물고기를 채집하고 관찰하는 방식으로 진행됐다. 족대를 이용해본 적이 없는 아이들은 족대 사용법부터 배워야 했다. 처음 족대를 물에 넣는 아이들의 움직임은 서툴렀다. 물고기가 어디에 있는지 찾는 것도 쉽지 않았고, 물살을 따라 움직이는 작은 생명을 족대 안으로 넣는 일도 생각처럼 되지 않았다.하지만 물속을 한참 들여다보던 아이들의 눈빛은 점점 달라졌다. 그리고 마침내 한 마리가 족대에 들어왔다. "내가 잡았어요!" 아이의 목소리가 물가에 울렸다. 아직 어린아이들이라 능숙하게 채집할 수는 없었다. 그렇지만 그것이 오히려 이번 탐사의 의미를 더 크게 만들었다. 그럼에도 40여 분 동안 물과의 사투를 벌인 후에는 제법 많은 물고기들이 어항에 담겨 있었다.물고기를 한 마리씩 꺼내 보여줄 때마다 아이들은 가까이 다가와 신기한 표정으로 들여다봤다. 중고기, 밀어, 누치, 돌고기, 쉬리, 납자루, 참마자 등 다양한 물고기들이 모습을 드러냈다. 아이들은 물고기를 잡는 기술보다 물속에 얼마나 다양한 생명이 함께 살아가고 있는지를 눈으로 확인했다.갑천습지보호지역은 대전 도심을 흐르는 갑천 가운데서도 생태적으로 중요한 공간이다. 도시 주변으로 개발이 이어지는 상황에서도 하천과 습지, 수변 공간이 비교적 잘 남아 있어 다양한 생물들이 살아가는 모습을 확인할 수 있다.물고기마다 살아가는 환경도 조금씩 달랐다. 물의 흐름과 수심, 하상 구조, 식생 등 하천의 다양한 환경이 어우러져 있기 때문에 여러 물고기가 함께 살아갈 수 있다. 특히 아이들에게는 물고기의 종류가 다양하다는 사실 자체가 하나의 생태수업이었다."얘는 왜 이렇게 생겼어요?""얘는 어디에서 살아요?"질문이 이어졌다. 물고기를 투명한 수조에 넣어 살펴보면서 아이들은 책 속에서 보던 생물의 이름을 실제 생명과 연결했다. '쉬리'라는 이름도, '납자루'라는 이름도 그날부터는 책 속 글자가 아니라 자신이 경험 속의 생명이 됐다.물고기 탐사가 끝난 뒤에는 월평공원을 걸었다. 작은 산처럼 보이는 월평공원에는 곳곳에 물이 흐르고 있었다. 지형의 특성상 크고 작은 샘과 물길이 곳곳에 만들어져 있어 숲속에서도 물을 만날 수 있다. 아이들과 작은 샘을 들여다보다 또 하나의 생명을 만났다. 바로 옆새우였다.맑고 깨끗한 물이 흐르는 계곡이나 샘 주변에서 관찰되는 작은 수서생물이다. 물속에 사는 작은 생물 하나를 발견하는 것만으로도 아이들에게는 또 다른 탐험이 시작됐다. 아이들은 물고기를 잡을 때와 마찬가지로 샘을 들여다보며 한참을 관찰했다.물고기와 옆새우가 살아갈 수 있는 물과 숲, 습지라는 생태계를 마주한 아이들의 눈빛는 늘 초롱초롱 하다. 그리고 아이들에게 월평공원과 갑천습지보호지역이 지금까지 남아 있는 이유에 대해서도 이야기를 나눴다. 습지와 생명을 지키기 위해 오랜 시간 사람들이 노력해왔다는 설명에 아이들은 귀를 기울였다. 25년이 넘는 시간 동안 월평공원을 지키기 위한 시민들의 활동이 이어졌다는 이야기도 들었다.아이들의 반응은 의외로 단순했다. "없어지면 안 돼요." 자신들이 조금 전 물고기를 잡았던 곳, 작은 생명을 만났던 곳이 사라지면 안 된다는 것이다. 도시가 커지면서 월평공원과 갑천습지보호지역 주변에도 개발의 압력은 계속되고 있다. 그러나 조금만 들어가면 여전히 물이 흐르고, 물고기가 살고, 작은 생물들이 움직이며, 숲과 습지가 이어지는 모습을 만날 수 있다.물고기 한 마리를 직접 잡아본 아이에게 갑천은 더 이상 이름만 알고 있는 하천이 아니라 자신이 손으로 만져본 생명이 살아가는 곳이고, 언젠가 다시 찾아보고 싶은 공간이 되기를 바래본다. 자연을 지키는 가장 오래된 방법은 어쩌면 자연을 직접 만나게 하는 것인지도 모른다. 이날 아이들이 잡은 것은 물고기였지만, 함께 건져 올린 것은 자신이 살아가는 곳에 대한 관심과 생명을 바라보는 마음일 것이다.