청소년들 꼭 가보면 좋겠다... 광복절 맞아 소개하는 대구 독립운동유적

큰사진보기 ▲1919년 3월 8일 대구 만세운동을 주도한 계성학교 교사와 학생들이 시위 때 쓸 독립선언서 등 준비물을 제작한 계성학교 아담스관 지하실 ⓒ 김명희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲1919년 3월 8일 만세운동 출발 지점인 서문시장으로 가기 위해 학생들이 일제 경찰의 눈을 피해 조심조심 걸었던 청라언덕의 90계단 ⓒ 김명희 관련사진보기

큰사진보기 ▲전광판 성능을 가진 보현사 벽화 ⓒ 김명희 관련사진보기

큰사진보기 ▲90계단(3.1만세운동로)의 벽화 ⓒ 김명희 관련사진보기

8월 12일은 UN 제정 '세계 청소년의 날'이다. 세계 청소년의 날을 맞아 대구 시내의 10대 청소년 독립운동 유적을 찾아보았다. 효율적 여정을 고려할 때 가장 먼저 답사할 곳은 중구 대신동의 계성학교이다. 1919년 3월 8일과 10일 이틀 동안 벌인 만세 시위로 대구에서 76명이 투옥되었는데, 그 중 35명이 계성학교 재학생이었다.끌려가 고문당하고 징역 6개월을 산 이규환은 15세였다. 징역 10개월의 박성용·허성도와 징역 6개월의 김달윤·이석도는 17세였다. 18세 김수길·박몽포·안영두와 19세 손석봉·권영화·권중윤·장해동·정인엽은 각각 징역 6개월을 살았다. 모두가 청소년들이었다.계성학교 교사와 학생들은 당시 본관 건물이었던 아담스관 지하실에서 독립선언서를 프린트하는 등 시위를 준비했다. 그래서 아담스관 앞에는 현재 계성학교 만세운동 기념탑이 세워져 있다. 이곳에서는 아담스관 외벽에 박혀 있는 대구읍성 성돌을 유심히 살펴볼 일이다. 당시 친일파 대구군수 박중양은 조정의 불허 방침도 무시하고 1906∼1907년 대구읍성을 파괴했다.계성학교 다음으로 답사할 곳은 도로 건너편 신명여학교 3·1운동 기념탑이다. 신명여학교는 1919년 3월 8일 당시 계성학교와 대구고보 다음으로 만세 시위에 적극 참여했던 학교이다. 이 학교는 담장 외벽에 졸업생과 교사들의 독립운동 이력을 사진과 함께 게시해두어 답사자들을 흐뭇하게 한다.신명여학교 3·1운동 기념탑을 본 뒤 바로 도로로 내려오면 안 된다. 제일교회와 선교사주택 사이를 걸어 90계단으로 가야 한다. 1919년 3월 8일 만세시위 현장인 서문시장으로 가기 위해 학생들이 태극기를 품고 조심조심 걸었던 내리막길이다. 학생들은 그날 일제 경찰의 눈을 피하기 위해 큰길 대신 숲길로 우회했다.계단을 다 내려온 다음 계산성당 안으로 들어간다. 지금은 없어졌지만 1919년 당시 교육관 자리에 천주교 부설 해성학교가 있었다. 이 학교 졸업생 이남숙은 16세 나이로 시위에 참여했다가 끌려가 고문당하고 실형을 살았다. 국가보훈부 누리집에 따르면 이남숙은 후손도 묘소도 확인되지 않는 독립유공자이다. 안타까운 일이다.계산성당을 떠나 염매시장 쪽으로 나온다. 약전골목이 종로와 만나는 영남제일관(대구읍성 남문) 터로 간다. 길바닥에 새겨져 있는 영남제일관 동판을 확인한 다음, 경상감영 쪽으로 길게 이어지는 종로를 바라본다. 종로는 계성학교 혜성단 학생들이 항일운동을 펼쳤던 현장이자, 1919년 3월 8일 시위대가 행진했던 길이다.영남제일관 터에서 동부교육청과 관덕정을 바라보며 걷는다. 1919년 3월 29일 동화사 학승 10명이 모였던 보현사로 간다. 학승들 중 김문옥·김윤섭·이보식은 19세, 이성근·박창호는 18세였다. 이튿날인 3월 30일 덕산정시장 만세시위를 주동한 학승들은 끌려가 고문당하고 10개월씩 옥살이를 했다.보현사를 떠나 대구상업학교 터로 간다. 당시 학교 건물이 한 채 남아 있다. 1943년 5월 비밀결사 태극단 활동을 하던 대구상업학교 학생 26명이 일제에 구속된다. 이준윤(18세)은 병보석 직후인 1943년 10월 고문 후유증으로 죽었고, 이원현(17세)도 병보석 직후인 1945년 3월 고문 후유증으로 죽는다.이상호(17세)·윤삼용(18세)은 광복으로 풀려나지만 이내 고문 후유증으로 목숨을 잃는다. 그런데 대구상업학교 건물 앞 안내판에는 태극단에 대해 아무 언급이 없다. 나라와 겨레를 위해 독립운동을 하다가 17세, 18세에 순국한 윤삼용, 이상호, 이준윤, 이원현 지사에 대한 우리의 예의가 너무나 허술하다 싶어 안타깝게 느껴진다.대구상업학교 뒤에 대구고보(경북고등학교 전신) 터가 있다. 1919년 3월 8일 만세운동으로 19세 김재소 학생이 징역 10개월, 18세 김수천 학생이 징역 6개월을 살았다. 1926년 '조선인은 야만인' 발언을 한 일본인 교사 퇴출을 요구하며 동맹휴학 투쟁을 하다가 15명이 퇴학을 당했다. 1928년에는 182명 무기정학, 18명 퇴학, 24명은 실형을 살았다. 지금은 청운맨션 아파트 단지가 된 대구고보 터에도 독립운동 이야기는 전혀 소개되지 않고 있다. 역시 안타까운 일이다.지금까지 걸은 대구 청소년 독립운동 유적을 순서대로 정리해 본다. 우왕좌왕하지 않고 효율적으로 답사할 수 있도록 안내하려는 취지에서다. '계성학교 아담스관 지하실과 3·1운동 기념비 > 신명여학교 3·1운동 기념탑 > 90계단(3·1운동만세길) > 계산성당(3·1운동 이남숙 유허) > 종로(계성학교 혜성단 활동 장소)와 약전골목(1919년 3월 8일 시위 학생들 행진로) > 보현사(1919년 3월 29일 동화사 학승들 만세운동 준비장소) > 대구상업학교 태극단 유허 > 동맹휴학 투쟁 대구고보 터' 순서로 답하사기를 권유드린다.