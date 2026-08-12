서산시민사회 "'새만금-신서산' 초고압 송전선로 건설 계획 즉각 철회"

전국에서 초고압 송전선로 반대가 이어지는 가운데, 서산서도 송전선로 건설 계획 백지화를 촉구하는 목소리가 이어지고 있다.
12일, 송전탑 백지화를 위한 서산시민사회대책위원회(아래, 서산시민사회대책위)는 서산시청에서 기자회견을 열고 "이미 송전탑으로 신음하는 충남·서산에 또다시 희생을 강요하지 말라"면서 "새만금-신서산 초고압 송전선로 건설 계획을 전면 철회하고, 용인 반도체 국가산단을 재검토하라"고 주장했다.
그러면서 "(정부는) 수도권 대기업과 반도체 산업단지에 전력을 공급하기 위해 전국의 농촌과 지역사회의 삶을 희생시키고 있다"며 "충남은 이미 국가 산업 발전이라는 이름 아래 환경과 주민 건강을 희생해 온 지역"이라면서 송전선로 반대 목소리를 높였다.
서산시민사회대책위에 따르면 정부와 한국전력은 수도권 중심의 전력 수급을 이유로 서산 해미·고북·운산을 관통하는 '새만금-신서산 초고압 송전선로' 건설을 추진하고 있다.
그러나 이같은 송전선로 건설 계획이 발표되면서 충남 지역 곳곳에서 주민들은 환경 훼손, 농지 침해, 전자파 문제 등의 우려로 초고압 송전선 건설을 반대하고 있다.
특히, 지난 10일 내포신도시 충남도청 앞에서는 용인반도체 국가산단 재검토와 초고압 송전탑 건설 반대를 위한 전국대행진단과 충남 지역 반대대책위의 출정식이 열리는 등 시민들의 반발이 거세지고 있다(관련 기사 : [홍성] 초고압 송전탑 반대, '농촌은 도시의 전력 식민지 아냐'
).
서산시민사회대책위는 "국가가 필요로 하는 전기를 생산한다는 이유로 특정 지역에만 환경 부담과 위험을 집중시키는 것은 정의로운 정책이 아니다"라면서 "수도권이 누리는 풍요를 위해 지방이 자연과 건강, 삶의 터전을 희생하는 구조는 더 이상 지속될 수 없다"며 이같이 말했다.
특히, "기후 위기 시대의 에너지 전환은 장거리 초고압 송전망 확대가 아닌, 지역에서 생산한 전력을 지역에서 우선 사용하는 '에너지 지산지소(地産地消)' 원칙을 확립해야 한다"고 주장했다.
또한, 재생에너지 기반의 분산형 에너지 체계로 전환하고 대규모 전력을 필요로 하는 산업 역시 전력이 생산되는 지역과 조화를 이루는 방향으로 입지를 재검토하거나, 국가 차원의 전력 수급 계획을 근본적으로 다시 설계해야 한다는 것.
이들은 ▲'새만금-신서산' 초고압 송전선로 건설 계획 즉각 철회 ▲용인 반도체 국가산단 계획 전면 재검토 ▲장거리 송전망 중심 전력 정책 폐기 ▲에너지 지산지소(地産地消) 원칙에 기반한 분산형 재생에너지 체계 전환 등을 정부에 요구했다.
마지막으로 서산시민사회대책위는 "(송전선로는) 자연과 주민들이 평생 일군 논밭과 삶의 터전, 세대를 이어온 공동체와 평온한 일상 또한 심각하게 훼손될 것"이라면서 "우리는 서산의 들녘과 숲, 하천과 산 등 모든 생명과 주민들의 삶을 지키겠다"며 "대통령과 정부는 지역 파괴와 전력 불평등 문제에 대해 분명한 입장을 밝히라"고 목소리를 높였다.