실외기 위에 날아온 새... 자연의 민낯을 보았다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲자연은 로망이 아니다아파트 실외기 위에 새 한마리가 앉았어요. 잠시 쉬어가는 것이라고 생각했지만 매미를 움켜쥐고 있었어요 ⓒ 신지혜 관련사진보기

AD

'구해줄까. 아니, 먹이사슬에 내가 개입하는 것이 맞을까.'

우리는 자연을 사랑한다고 말한다. 푸른 숲을 찾아 떠나고, 꽃 앞에서 사진을 찍고, 새소리에 귀를 기울인다. 자연은 어느새 휴식이 되고, 힐링이 되고, 아름다운 배경이 되었다. 하지만 우리가 사랑하는 것이 정말 자연일까.우리는 자연을 있는 그대로 받아들이기보다, 보기 좋은 모습만 골라 소비한다. 꽃은 좋아하면서 시든 꽃은 외면하고, 새소리는 반기면서 포식의 순간은 잔인하다고 말한다. 마치 공산품을 고르듯 자연도 아름다운 장면만 선택해 소비한다.나 역시 크게 다르지 않았다. 꽃이 피면 걸음을 멈추고 사진을 찍었고, 초록이 짙어지는 계절을 좋아했다. 나무와 새, 풀과 곤충을 바라보며 자연에서 위로를 받았다. 자연은 나에게 대체로 아름답고 평온한 것이었다.그런데 며칠 전, 그 생각을 조금 흔드는 장면을 보았다. 창문을 열었을 때 실외기 위에 새 한 마리가 앉아 있었다. 잠시 쉬어 가는 줄 알았다. 그런데 새의 발 아래 매미가 있었다. 매미는 오래도록 울었다. 여름 내내 듣던 익숙한 울음이 아니었다. 살아 있으려는 마지막 몸부림처럼 들렸다.나는 한동안 움직이지 못했다.두 생각이 몇 번이고 엇갈렸다. 매미를 살리고 싶은 마음과 자연의 질서를 함부로 건드려서는 안 된다는 생각 사이에서 아무것도 하지 못한 채 바라보기만 했다. 결국 새는 날아갔고, 실외기 위에는 남겨진 흔적만 남았다. 차마 손으로 치울 수 없어 화단으로 밀어 두었다. 그것이 그 순간 내가 할 수 있는 최선이었다.그날 나는 자연의 민낯을 보았다. 자연은 인간의 감정에 맞춰 선하거나 악하지 않다. 누군가의 삶은 다른 생명의 죽음 위에서 이어지고, 아름다움과 잔혹함은 같은 공간 안에 존재한다. 우리는 자연을 보호해야 한다고 말하면서도 때때로 자연에게 인간이 원하는 모습만 요구한다.꽃이 피면 아름답다고 하고, 벌레가 나타나면 징그럽다고 한다. 새가 노래하면 반갑지만 다른 생명을 사냥하는 모습은 보고 싶어 하지 않는다. 숲을 좋아하면서 낙엽이 쌓이면 지저분하다고 생각하고, 생태계를 이야기하면서도 내가 불편해지는 순간에는 자연을 정리하려 한다.물론 인간의 생활 공간에서 안전과 위생을 지키는 일은 필요하다. 나 역시 집 안으로 들어온 벌레를 내보내고, 불편한 상황에서는 해결책을 찾는다. 하지만 자연을 바라볼 때만큼은 조금 다른 시선이 필요하지 않을까.자연은 인간에게 위로를 주기 위해 존재하는 것이 아니다. 자연에는 탄생과 죽음이 있고, 경쟁과 공생이 있고, 우리가 이해하지 못하는 수많은 관계가 이어지고 있다. 우리가 아름답다고 느끼는 장면 역시 그 복잡한 생태계의 아주 작은 한 순간일 뿐이다.그 장면이 불편했던 이유는 자연이 잔인해서가 아니라, 내가 자연을 아름다운 모습으로만 기억하고 싶어 했기 때문인지도 모른다. 생태를 생각한다는 것은 자연을 예쁜 풍경으로 바라보는 것에서 한 걸음 더 나아가는 일인지도 모른다.내가 좋아하지 않는 생명도 그곳에 살아갈 이유가 있다는 것, 내가 불편하게 느끼는 모습조차 자연의 일부라는 것을 인정하는 것. 물론 쉽지는 않다. 나 역시 여전히 예쁜 꽃 앞에서는 카메라를 먼저 꺼내고, 벌레를 보면 움찔한다. 자연을 온전히 받아들이는 사람이 되었다고 말할 수도 없다.다만 이제는 자연을 바라볼 때 한 번쯤 생각해보려 한다. 내가 지금 보고 싶은 것은 자연 그 자체일까, 아니면 내가 보고 싶어 하는 자연의 모습일까. 자연은 로망이 아니다. 아름다움과 죽음, 평온과 긴장, 탄생과 소멸이 함께 존재하는 곳이다. 아름다움만 사랑하는 순간, 우리는 이미 자연이 아니라 이미지를 소비하고 있는지도 모른다.그래서 나는 오늘도 자연을 조금 더 불편하게, 조금 더 오래 바라보려 한다.