55억 투입해 71억 가치 창출... 숫자로 증명된 '노인일자리' 효과

큰사진보기 ▲강원 지역 커피박 새활용사업 참여자들이 커피박을 활용한 탈취제를 제작하고 있다. ⓒ 한국노인인력개발원 관련사진보기

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큰사진보기 ▲노인역량활용 선도모델 대표 사업의 투입 비용 및 사회성과 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주 지역 공항안전 불법드론 감시단 참여자가 공항 인근에서 불법드론 예방 홍보활동을 하고 있다. ⓒ 한국노인인력개발원 관련사진보기

노인일자리가 단순한 소득 지원을 넘어 돌봄과 환경, 안전 등 지역사회 문제를 해결하는 역할까지 하고 있는 것으로 나타났다. 지난해 추진된 노인역량활용 선도모델 사업 10개를 분석한 결과, 투입된 사업비보다 28% 이상 많은 사회적 가치를 만들어낸 것으로 평가됐다.보건복지부는 12일 '2025년 노인역량활용 선도모델 사업' 가운데 10개 사업의 사회성과를 측정한 결과, 전체 55억4835만 원의 사업비를 투입해 71억1644만 원의 사회적 가치를 창출했다고 발표했다. 사업비 대비 사회성과는 128.3%로, 사업비 1억 원을 투입할 때마다 약 1억2800만 원의 사회적 가치가 만들어진 셈이다.이번 성과 측정은 외부 전문기관인 ㈜리디자인엑스가 지난해 10월 15일부터 11월 30일까지 진행했다. 국제 임팩트관리 표준인 '임팩트 매니지먼트 프로젝트(Impact Management Project, IMP)' 프레임워크(틀)를 활용해 고용과 사회서비스, 환경 등 사업의 성과를 화폐 가치로 환산했다.무엇보다 주목되는 부분은 노인일자리를 통해 고령자 942명이 일자리를 얻는 동시에 지역사회에 필요한 서비스를 제공했다는 점이다.사회성과 가운데 가장 큰 비중을 차지한 것은 고령자 고용을 통한 소득 증진이었다. 전체 사회성과의 59.4%에 해당하는 42억2719만 원으로 집계됐다. 노인에게 일자리를 제공하는 것이 곧 소득 지원이면서 경제적 가치 창출로 이어진 것이다.노인들이 제공한 돌봄·교육 등 사회서비스도 상당한 성과를 냈다. 아동과 노인을 대상으로 한 사회서비스 분야에서 28억2389만 원의 사회적 가치가 발생해 전체의 39.7%를 차지했다. 환경 분야에서도 성과가 확인됐다. 온실가스 감축과 자원순환 등을 통해 6537만 원의 사회적 가치가 창출됐다.개별 사업별로 보면 '조부모 손자녀 돌봄사업'의 사회 성과가 34억1576만 원으로 가장 컸다. '엘에이치(LH) 생활돌봄서비스'도 28억1147만 원의 사회성과를 기록했다. 두 사업은 노인들이 자신의 경험과 역량을 활용해 지역사회의 돌봄 공백을 메우는 방식이다. 돌봄이 필요한 아동과 고령자에게 서비스를 제공하는 동시에 참여 노인에게는 사회참여와 일자리 기회를 제공했다.사업비 대비 효율성이 가장 높은 사업은 '시니어 손맛 지킴이 사업'이었다. 이 사업은 투입 예산 대비 사회성과가 287.5%에 달했다. '커피박(커피찌꺼기) 새활용 사업'도 177%의 성과를 기록했다.특히 커피박 새활용 사업과 한국남동발전·한국노인인력개발원 등이 공동 추진한 'KOEN 주거에너지 보안관 사업' 등은 노인일자리를 환경 문제 해결과 연결한 사례다. 폐기물 재활용과 온실가스 감축 등에 노인들이 직접 참여하면서 일자리 창출과 환경 개선이라는 두 가지 효과를 동시에 거뒀다.이번 성과는 노인일자리 사업이 지방정부와 공공기관, 민간기업 등이 보유한 자원과 신노년 세대의 전문역량을 연결할 경우 공공재정의 효과를 높이면서 지역사회 문제 해결에도 활용될 수 있다는 점을 보여준다는 게 복지부의 설명이다.복지부는 이번 성과 측정 결과를 바탕으로 사회성과가 높은 사업을 표준 모델로 발전시키고 다른 지역으로 확산한다는 계획이다. 지역사회가 필요로 하는 서비스와 신노년 세대의 전문성을 연결한 노인역량활용 선도모델도 지속적으로 확대한다. 민간기업과 공공기관의 ESG(환경·사회·지배구조) 협력을 강화해 민간의 사회적 투자와 노인일자리 참여도 확대할 방침이다.최봉근 복지부 노인정책관은 "이번 사회성과 측정을 통해 노인일자리가 단순한 소득 지원을 넘어 지역사회의 돌봄 공백 해소와 환경 개선 등 다양한 사회적 가치를 창출하고 있음을 객관적으로 확인할 수 있었다"고 말했다. 이어 "앞으로도 성과에 기반한 사업관리를 통해 지역사회가 필요로 하는 노인일자리 모델을 지속 발굴·확산하고, 국민이 체감할 수 있는 사회적 가치를 높여 나가겠다"고 밝혔다.