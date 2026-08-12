인천시, '여름철 재해 대응' 어촌·어항 분야 사업 현장점검

큰사진보기 ▲인천시(시장 박찬대)는 여름철 재해에 선제적으로 대응하고 어촌 활력을 높이기 위해 지난 8월 10일부터 11일까지 강화군과 영종구 일대에서 ‘어촌·어항 분야 사업 현장점검’을 실시했다. ⓒ 인천시 관련사진보기

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인천시(시장 박찬대)는 여름철 재해에 선제적으로 대응하고 어촌 활력을 높이기 위해 지난 8월 10일부터 11일까지 강화군과 영종구 일대에서 '어촌·어항 분야 사업 현장점검'을 실시했다.이번 점검은 선두항·후포항·외포항·장곳항·창후항 등 강화군 5곳과 광명항·대무의항·덕교항·삼목항 등 영종구 4곳을 대상으로 진행됐다. 인천시는 어촌·어항 재생사업과 정주기반시설 사업의 추진 상황을 직접 확인하는 한편, 공사 현장 근로자의 안전관리 실태를 점검하고 현장의 애로사항을 청취해 사업의 내실을 다지는 데 집중했다.아울러 지방어항 시설 전반에 대한 안전점검도 함께 실시해 어업인과 지역 주민들이 안전하게 어항을 이용할 수 있도록 관리 상태를 꼼꼼히 살폈다.특히 최근 지속되는 폭염과 고수온으로 인한 어업 피해를 최소화하기 위해 '양식장 특별점검'을 병행했다. 시는 고수온 대응 장비의 가동 상황을 점검하고 양식장 관리 요령을 현장에 전파했으며, 비상 상황에 대비한 긴급 연락 체계를 유지하는 등 여름철 자연재해 대응에 만전을 기했다.김익중 인천시 농수산식품국장은 "여름철은 폭염과 태풍 등 기상 악화가 빈번하게 발생하는 시기인 만큼 안전관리가 무엇보다 중요하다"면서 "철저한 현장점검을 통해 지역 주민들이 어항을 이용하는 데 불편함이 없도록 최선을 다하고, 폭염으로 인한 양식장 피해가 최소화되도록 지속적인 행정력을 집중하겠다"고 말했다.