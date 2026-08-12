세종지역 정치권, 행정수도 특별법 연내 제정 총력...추진기구 설치 및 선입법 촉구

큰사진보기 ▲7월 30일 '행정수도 세종의 지속가능한 재정기반 확립을 위한 제도개선 촉구 결의안' 의결 퍼포먼스 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲왼쪽부터 세종갑 김종민 의원, 세종을 강준현 의원 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲오는 8월 13일 세종시청 여민실에서 '행정수도특별법 제정을 위한 범국민대책위원회' 창립대회 및 출정식이 개최된다. ⓒ 행정수도특별법 제정을 위한 범국민대책위 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

이재명 대통령이 임기 내 '세종 집무실 시대' 개막과 국회 세종의사당 건립 속도전을 주문한 데 대해 세종특별자치시(시장 조상호)가 즉각 환영의 뜻을 밝힌 가운데, 세종시의회와 지역 국회의원들까지 가세하며 실효성 있는 후속 대책과 입법 완수를 위한 총력전에 나섰다.민·관·정이 결집해 오는 13일 범국민대책위원회 출범을 앞둔 상황에서, 행정수도 완성의 구체적인 로드맵과 제도적 뒷받침을 위한 입법 요구가 한층 탄력을 받는 모양새다.앞서 조상호 세종시장이 환영 입장을 밝힌 데 이어, 세종특별자치시의회도 11일 논평을 내고 이재명 대통령의 행정수도 완성과 국토균형발전 추진 의지에 전폭적인 지지를 보냈다.시의회는 이 대통령이 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 "세종시는 대한민국의 균형발전을 위한 역사적 결단이 탄생시킨 도시"라고 전하며 정부 임기 내 세종집무실 시대를 열고 마지막 국무회의도 세종 집무실에서 개최하겠다는 의지를 표명한 것에 깊이 공감했다.특히 이 대통령이 국토균형발전을 '대한민국 고질병을 고치는 핵심 열쇠'로 강조하며 수도권 일극 체제 양극화 해결의 발로로 행정수도 완성을 꼽은 점에 대해 "매우 고무적"이라고 평가했다. 이어 "행정수도 세종의 실질적 완성을 위한 법 제도 뒷받침을 지속해야 한다는 발언은 균형발전이 구호에 그치지 않고 구체적인 실현을 위한 제도적 완성의 길로 접어들어야 한다는 의미"라고 강조했다.나아가 시의회는 "국토의 중심인 세종과 충청이 새로운 균형발전 시대를 이끌 중심이 될 수 있도록 범정부적으로 최선을 다하겠다"는 정부의 뜻에 적극 찬동한다며, "세종을 넘어 충청권이 새로운 균형발전의 핵심 거점으로 도약하기 위해 노력을 아끼지 않겠다는 정부의 의지에 동행하고자 아낌없는 지지를 보낸다"고 밝혔다. 아울러 대통령 세종집무실과 국회세종의사당 건립 가속화 및 관련 인프라 정비를 위해 의회 차원의 협조와 노력을 아끼지 않겠다고 다짐했다.지역 국회의원들도 강력한 연대와 실천 의지를 보탰다. 이날 김종민 국회의원(세종갑, 산자중기위)은 입장문을 통해 이 대통령의 발언을 적극 지지하며, 행정수도 완성을 위한 구체적이고 실질적인 실행 방안을 제안했다.김 의원은 "부동산, 교육, 청년, 양극화 문제까지 모두 수도권 일극체제에서 비롯됐다는 대통령의 지적은 정확한 진단"이라며 "이를 실질적으로 뒷받침하기 위해서는 청와대 혹은 총리실에서 행정수도 추진기구를 만들어 총괄해야 한다"고 목소리를 높였다.특히 국회의 적극적인 결단을 촉구했다. 김 의원은 "지난 5월 국토위 공청회에 참석한 헌법전문가들의 의견도 '선 입법, 후 헌재결정'으로 뜻이 모아졌다"며 "위헌 논란은 정면으로 돌파해야 할 문제인 만큼, 이미 답이 나온 '행정수도특별법'과 '국회전부이전법'을 국회가 조속히 심의·의결해야 한다"고 강력히 촉구했다.강준현 국회의원(세종을) 역시 SNS 메시지를 통해 "수도권 1극 체제의 문제를 해소하고 현재 우리 사회의 모든 중대 문제를 고칠 국토균형발전의 열쇠가 행정수도 세종에 있다"며, 정부의 3대 메가프로젝트와 5극3특 기조 속에서 세종의 중요성이 더욱 커졌다고 강조했다.이어 "세종 발전을 위해, 국가균형발전을 위해 행정수도특별법을 반드시 연내에 통과시켜 기대에 부응하겠다"며 "행정수도 세종은 저 강준현의 정치적 소명이자 세종시민과의 약속"이라고 강한 의지를 내비쳤다.이러한 행정부와 의회, 지역 정치권의 일치된 화답에 발맞추어 민간 차원의 행동도 본격화된다.오는 8월 13일 목요일 오전 9시 세종시청 여민실에서는 조상호 세종시장, 안신일 세종시의회 의장, 강미애 세종시교육감을 비롯해 강준현·김종민·황운하 국회의원 등 지역 정·관계 인사와 시민 300여 명이 참석한 가운데 '행정수도특별법 제정을 위한 범국민대책위원회' 창립대회 및 출정식이 개최된다.범대위는 이번 세종시 창립대회를 시작으로 오는 8월 31일 월요일에 국회 계단 앞에서 600여 명 규모의 '국회 결의대회'를 개최할 예정이다. 이어 9월부터 12월 정기국회 기간까지 국회 정문 앞 릴레이 1인 시위, 범국민 서명운동, 국회 및 정부 정책 제안 등을 전개하며 전국적인 동력을 확산하고 '행정수도 특별법' 연내 제정을 위한 강력한 입법 행동에 돌입할 계획이다.