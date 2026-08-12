독립운동가 초상화가가 바라본 어느 배우의 증조부 논란

큰사진보기 ▲독립운동가들의 스케치독립운동가의 그림(스케치). ⓒ 주환선 관련사진보기

"나는 일본 사람과 똑같다. 지금 조선 옷은 한 벌도 없고, 매운 음식은 조금도 못 먹는다."

큰사진보기 ▲마지막 의병장 채응언독립운동가 일러스트중 의병장 채응언의 그림이다. ⓒ 주환선 관련사진보기

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요즘 한 여배우의 증조부를 둘러싼 친일 논란을 보면서 여러 가지 생각이 들었다. 내 일이 독립운동가를 그려 한명 한명 알리는 것이기에 더 조심히 기사와 이 기사에 대한 여러 글들을 읽어보게 되었다. 또 여러 사이트에서 그에 대한 기록을 신중히 살펴보았다.논란의 인물은 안상호로 알려져 있다. 안상호는 일제강점기에 의사로 활동한 인물이다. 1902년 일본 도쿄자혜의학전문학교를 졸업하고 일본 의사 자격을 취득했으며, 순종의 전의와 이왕직 외부 주치의 등을 지냈다고 한다. 당시로서는 상당한 교육을 받은 엘리트였다.그런데 그의 일제강점기 행적을 찾아보면 그냥 지나치기 어려운 기록이 나온다. 역사문제연구소 2007년 논문 <대정친목회와 내선융화운동>에 따르면 안상호는 1916년 대정친목회 평의원으로 이름을 올렸다. 대정친목회가 친일 성격의 단체였다는 것은 확실해 보인다. 여기에 당시 안상호의 언행까지 살펴보면 그의 행적에 친일적인 성격이 있었다고 보는 것이 맞다고 생각한다.하지만 <친일인명사전>에는 등재되어 있지 않다. 그렇다고 그의 친일적 행적이 없다는 것도 아니다. 결국 사람을 먼저 규정하고 기록을 끼워 맞추는 것이 아니라, 확인된 기록을 하나씩 놓고 판단해야 것이 아닐까.내가 생각하기에 역사에서 중요한 것은 기록을 확인하고 그 기록의 의미를 살펴보는 일이다.나는 독립운동가를 그리고 있다. 꽤 오랫동안 독립운동가들의 사진을 찾아보고, 그들의 삶을 조사하고, 얼굴을 그림으로 옮기는 일을 해왔다. 그러다 보니 친일의 역사도 자연스럽게 만나게 된다. 독립운동가 한 사람의 삶을 따라가다 보면 그 시대에 누가 일본에 맞섰고, 누가 일본의 식민통치에 협력했는지, 또 누가 일본에 맞서다 변절했는지를 함께 들여다보게 되기 때문이다.친일의 역사는 분명하게 청산되어야 한다고 생각한다. 친일 행적이 확인됐다면 그것을 감추거나 미화해서는 안 된다. 기록하고, 연구하고, 역사적으로 평가해야 한다. 그것이 독립운동가들의 삶을 제대로 기억하는 방법이라고 생각한다.또 확실한 학술적 연구나 자료도 없이 누군가를 친일파로 몰아가는 것 역시 옳지 않다고 생각한다. 인터넷에 떠도는 몇 줄의 글이나 출처가 불분명한 자료만으로 한 사람의 삶을 규정해서는 안 된다. 친일을 청산해야 한다는 생각이 강할수록 오히려 더 정확해야 한다. 근거 없는 친일몰이는 결국 친일 청산의 정당성까지 훼손할 수 있기 때문이다.우리나라는 근대사에 유난히 민감한 사회라고 생각한다. 역사를 있는 그대로 받아들이기보다는 자신의 정치적 성향이나 가치관에 맞춰 재단하는 경우가 상당히 많다. 같은 기록을 보면서도 자신이 어느 쪽에 서 있느냐에 따라 전혀 다른 결론을 내린다. 보고 싶은 것만 보고, 믿고 싶은 것만 믿는다.모든 사람의 삶은 한 장의 사진보다, 몇 줄의 기록보다 훨씬 복잡하다. 독립운동가라고 해서 평생 모든 행동이 완벽했던 것도 아니고, 친일적 행적이 있다고 해서 그 사람의 삶 전체를 한 단어로만 설명할 수도 없다. 그래서 역사에서는 미화하는 것도 위험하고, 섣부른 단죄도 조심해야 한다.나는 독립운동가를 그리면서 역사 앞에서 한 가지를 계속 배우고 있다. 역사 속 한 인물을 이야기 할때 공과 과를 과장해서도 축소해서도 안 된다는 것이다. 있는 것은 있는 그대로 기록하고, 없는 것은 없다고 말해야 한다. 그것이 오히려 독립운동가들의 삶을 제대로 기억하는 방법이라고 생각한다.이번 논란을 보면서 조상의 행적과 후손의 책임에 대해서 조심스레 생각해 보게 된다. 우리가 과거는 선택할 수 없다. 하지만 그 과거를 어떻게 바라보고 이야기할 것인지는 우리가 선택할 수 있다. 그래서 그 선택에 있어 더욱 신중해야 한다.