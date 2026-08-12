신비로운 풍경... 동해에서 여름에만 볼 수 있는 장관

큰사진보기 ▲무릉반석이 내려다 보이는 금란정 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼화사 전경 ⓒ 박영호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲건너편 산에 시원한 폭포가 새로 생겼다 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲쉼터에 자리 잡은 고사목 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲관음암에 있는 전각 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲관음암의 역사를 느끼게 하는 유물 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲신성봉에서 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲기암 절벽을 가르는 폭포 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲하늘문 내려갈 때 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲작은 폭포 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲곳곳에 이름 없는 폭포 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲쌍폭포 가로 사진 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲쌍폭포 세로 사진 ⓒ 박영호 관련사진보기

▲동해 무릉계곡 쌍폭포 박영호 관련영상보기

큰사진보기 ▲용추폭포 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲계곡 물이 세차게 흐른다 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲폭포는 여름이 제철이다 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲단풍이 들 무렵 다시 와야겠다 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲학소대도 제법 큰 폭포가 흐른다 ⓒ 박영호 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다.

동해는 바다도 좋지만 계곡도 좋다. 그중에서도 무릉계곡은 참 좋은 곳인데, 생각보다 널리 알려지지 않은 듯하다. 지난해 동해로 이사 온 뒤 여러 차례 무릉계곡을 찾았는데, 갈 때마다 조금씩 다른 풍경을 만난다. 이번에는 '관음암'과 '하늘문'을 지나 '용추폭포'까지 다녀왔다.곧바로 용추폭포까지 다녀오는 길이 가벼운 산책이라면, 이번에 걸은 길은 등산에 가깝다. 쉬엄쉬엄 걷다 보니 네 시간쯤 걸렸다. 난도가 가장 높은 '베틀바위'와 두타산 전망대를 올라 용추폭포로 내려오는 길은 이미 한 번 소개한 적이 있다.이번에는 사진을 찍다가 세월의 흔적이 느껴지는 유적을 만났다. 안내판을 보니 관음암은 고려 선종 때 창건되었다고 한다. 하지만 임진왜란 때 소실되었다는 설명이 남아 있었다. 내려온 뒤 삼화사의 역사까지 찾아보니 이곳에는 생각보다 많은 사연이 있었다. 삼화사에서 오래된 역사의 흔적을 쉽게 느끼지 못했던 까닭을 그제야 알 것 같았다.삼화사는 신라 시대에 창건되어 고려와 조선 시대를 거치며 영동 지역의 주요 제향 및 호국 사찰로 발전했다고 한다. 특히 조선 시대에는 국가가 주관하는 수륙재인 국행수륙재(國行水陸齋)가 거행되던 중요한 도량이었다.하지만 임진왜란과 병자호란을 거치며 화재와 전란으로 여러 차례 중건을 해야 했다. 일제강점기인 1907년에는 삼화사를 거점으로 의병들이 활동하자 일본군이 사찰을 불태웠고, 대웅전과 선방을 비롯한 여러 전각이 소실되었다고 한다. 원래 삼화사는 무릉계곡 입구 단경골 부근, 지금의 쌍용 시멘트 광산 지역에 있었다. 이후 시멘트 광산 개발로 인해 1977년 현재의 자리로 전각을 옮겨 복원했다.무릉계곡을 걸으며 이런 이야기를 알고 나니 풍경이 조금 다르게 보였다. 지금은 등산객과 관광객이 오가는 평온한 계곡이지만, 이곳에도 우리가 쉽게 알지 못했던 역사의 흔적이 켜켜이 쌓여 있었던 것이다.며칠 동안 비가 많이 내려서인지 계곡 곳곳에서 폭포가 쏟아지고 있었다. 건너편 산에는 다른 계절에는 보기 어려운 계절형 폭포가 곳곳에 생겨 장관을 이룬다. 설악산에서 보았던 토왕성폭포가 떠올랐다. 물론 규모를 비교할 수는 없지만, 산을 타고 흘러내리는 물줄기를 바라보는 느낌은 비슷하다.'하늘문'이 있는 골짜기의 이름은 '피마름골'이다. 임진왜란 당시 전사자들이 흘린 피가 골짜기를 적셨다고 해서 붙은 이름이라고 한다. 지금도 서울에서 멀리 떨어진 산골인데, 임진왜란 때 치열한 전투가 벌어졌고 일제강점기에는 의병들의 항쟁이 이어졌다는 사실이 새삼 놀랍다.사진에서는 잘 느껴지지 않지만 하늘문으로 오르는 길은 거의 수직에 가까운 계단이다. 숨을 고르며 계단을 오르다 보면 어느 순간 바위로 둘러싸인 문이 나타난다. 다른 곳에서는 쉽게 보기 힘든 신비로운 풍경이다.쌍폭포와 용추폭포는 겨울과는 비교할 수 없을 만큼 우렁찬 소리를 내며 시원하게 쏟아지고 있었다. 겨울에는 물줄기가 얼어붙은 모습이 인상적이었다면, 여름 폭포는 역시 물의 힘이 느껴진다. 다만 겨울과 달리 숲이 우거져 용추폭포 위에서 내려다보는 구도의 사진을 찍을 수 없었던 것은 조금 아쉬웠다.무릉계곡을 내려오면서 문득 동해와 삼척의 역사도 떠올랐다. 한때 이곳은 지금보다 훨씬 활기가 넘치던 도시였다. 삼화사의 역사에서 보듯 일제강점기에는 독립을 위해 싸웠고, 이후에는 대한민국의 산업화를 위해 적지 않은 희생을 감수했다.최근 동해에는 대규모 데이터센터가 건설될 예정이라고 한다. 발전소가 있고 냉각수도 풍부하니 입지로서는 꽤 합리적인 선택이라는 생각이 든다. 다만 데이터센터가 건설되는 동안에는 고용이 늘더라도 완공 이후에는 직접적인 고용 창출 효과가 크지 않을 수 있고, 전력 소비와 환경 문제 같은 새로운 고민이 남을 수도 있다.그래도 기대를 걸어 본다. 수십 년 동안 비어 있던 산업단지가 하나둘 채워지고 새로운 산업이 들어서서, 동해가 다시 예전처럼 활기를 되찾았으면 좋겠다.무릉계곡의 폭포가 한창인 것처럼 동해의 산업도 다시 한창이기를 바란다.