로마시대 만든 아치형 돌다리를 걷다

7월 22일부터 31일까지 튀르키예를 여행했다. 목적은 유네스코 세계유산 답사. 이번 여행기를 통해 튀르키예의 역사와 문화유산을 살펴보려고 한다.

큰사진보기 ▲피랏강에 만들어진 비레직 댐 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲아다나 시내 풍경 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲아다나 시를 관통하는 제이한강에 놓인 로마시대 석교 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲로마시대 석교 너머로 보이는 사반지 사원 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲튀르키예에서 두 번째로 큰 사반지 사원: 제이한강변에 위치 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲서쪽에서 바라본 사반지 사원 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲사반지 사원 내부 돔 ⓒ 이상기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 튀르키예에서 가장 큰 이슬람 사원은 이스탄불에 있는 술탄 아흐멧 사원(블루 모스크)이다.

물고기 연못 인근 바자르 식당에 점심 식사를 했다. 오스만투르크 시대 건물로 지붕이 높고, 지하로는 물이 흘러 시원하게 느껴진다. 이곳은 식당이면서 벽에 민속품을 배치해, 튀르키예 사람들의 문화와 생활방식을 이해하는 데 도움이 되었다. 식사 후 버스를 타고 서쪽 아다나로 가는데 낮은 구릉이 끝없이 펼쳐진다. 1시간 이상 지났을 때 피랏(Firat)강으로 불리는 유프라테스강을 만난다. 강에는 비레직(Birecik) 댐이 만들어졌다.관개와 용수 공급, 전력 생산을 위해 만들어진 다목적 댐이다. 높이 62.5m로 2001년에 완공되었으며, 6개의 발전기에서 672MW의 전력을 생산할 수 있다. 비레직 댐 상류 60㎞ 지점에는 1990년 완공된 유프라테스강 최대 아타튀르크(Atatürk) 댐이 있다. 댐의 높이가 169m, 길이가 1,820m나 되는 것으로 알려져 있다. 그 때문에 전력 생산 능력도 2,400MW나 된다고 한다. 유프라테스강에는 현재 5개의 댐이 있고, 2개가 더 건설 중이다.중간에 가지안테프라는 도시에서 잠깐 쉬고, 오스마니에를 지나 아다나까지 달려간다. 황무지와 초원 그리고 야산이 번갈아 나타난다. 오스마니에를 지나면 다시 평야지대가 이어지고 제이한(Ceyhan)강을 만난다. 강 덕분에 이 지역에서 곡물과 면화가 생산되는 것으로 알려져 있다. 아다나 외곽에 이르러 건물들이 나타나는데, 산업도시 느낌이 난다. 특히 면직물, 화학, 헬스케어 분야의 공장들이 많다고 한다. 아다나 인구는 181만 정도 되고, 지중해를 끼고 있는 실리쉬아(Cilicia)주 전체 인구는 600만 정도 된다.아다나에서 먼저 찾은 곳은 제이한강에 놓인 로마시대 석교(石橋)다. 제이한강은 토로스(Toros) 산맥에서 발원해 아다나 시내를 관통한 다음 지중해로 흘러 들어가는 길이 560㎞나 되는 긴 강이다. 이 강 위에 2세기 전반 하드리아누스 황제 떼 세워진 석교(Taşköprü)가 있다. 로마 황제 하드리아누스(재위: 117~138)가 120년대 이곳을 방문해 다리 건설을 지시했고, 130년대 완성된 것으로 보고 있다.이 돌다리는 지중해에서 아나톨리아로 이어지는 길에 놓인 중요한 다리였다. 6세기 전반 유스티니아누스 1세 때 재건되었고, 우마이야 왕조 때인 8세기 전반 알 왈리드 1세 때 복원되었다고 한다. 오스만제국 시대인 1713년 술탄 아흐멧 3세에 의해 수리되었다는 기록이 있다. 19세기 후반 술탄 하미드 2세 때 22개의 아치 중 일부, 가장자리 보도(sidewalks)와 난간을 정비한 것으로 알려져 있다.이를 통해 현재와 같이 고상하면서도 우아한 모습을 갖추게 되었다. 폭 11.4m, 길이 310m의 다리를 21개의 아치가 지탱하고 있다. 다리에 사자, 초승달, 별 조각이 있다고 하는데 찾지 못했다. 2007년부터 차량 통행이 금지되었고, 사람 통행만 가능하다. 아다나 사람들은 이 다리를 아다나의 역사와 정체성을 보여주는 상징(landmark)으로 생각하고 있다. 이 다리는 튀르키예어로 타쉬쾨프리가 되는데, 돌다리라는 뜻이다.우리는 강의 동쪽 힐튼 호텔 앞에서 버스를 내린 다음 서쪽 방향으로 다리를 건너간다. 북쪽으로 아다나 대로가 지나가고 그 너머로 아다나를 대표하는 사반지(Sabanci) 사원이 우뚝하다. 길 건너 강변에는 공원이 조성되어 있다. 공원 안에 아다나를 표현한 문자판이 세워져 있고, 강변을 따라 부겐빌리아 꽃이 만발해 있다. 낮 시간이어서 그런지 다리를 통행하는 사람은 많지 않다. 꽃다발을 머리에 두른 소녀와 얼굴과 손만 드러낸 차도르를 입은 여인들을 볼 수 있었다.아다나 석교를 걷고 나서 사반지 사원 서쪽에 위치한 제이한 호텔에 여장을 풀었다. 그리고 다음 날 아침 일찍 중앙공원 안에 있는 사반지 사원을 찾아간다. 사반지 사원은 동쪽으로 제이한강을 끼고 있다. 남쪽으로는 아다나 대로가 지나간다. 북쪽에는 중앙공원이 있다. 호텔에서는 사원 서쪽으로의 접근성이 좋은 편이다. 이 사원은 아르메니아인 공동묘지가 있던 자리에 사반지 재단이 투자해 10년의 건축 끝에 1998년 완성되었다. 그리고 소유권이 아다나 종교재단에 넘어갔고, 관리는 아다나시가 맡고 있다.사반지 사원은 이스탄불에 있는 술탄 아흐멧 사원(블루 모스크)에 이어 튀르키예에서 두 번째로 큰 모스크다. 6,600㎡의 면적에 2만 8500명을 수용할 수 있는 규모로 만들어졌다. 가운데 돔의 높이가 54m고, 돔 주변 4개 미나렛의 높이는 99m, 현관의 2개 미나렛의 높이는 75m나 된다. 건축은 블루 모스크의 고전 오스만 양식을 모방해서 신 오스만 양식으로 만들어졌다. 사원 내부는 본당을 중심으로, 4개의 교실, 10개의 기도실, 토론실, 이맘과 무에진의 방 등으로 이루어져 있다.쿤데카리(Kundekari) 양식으로 만들어진 나무문은 별과 꽃과 식물 문양으로 이루어져 있다. 사원 안쪽 벽의 타일에는 5방색으로 꽃문양을 새겨넣었다. 마치 천국에 들어간 느낌이다. 원통형의 돔 중앙 아래로 2단의 돔이 더 만들어져 있다. 돔 아랫부분에는 창을 내고 스테인드글라스로 장식했다. 스테인드글라스를 통해 빛이 들어와 내부가 아주 밝고 시원하다. 돔 아래 공간에는 팔각형의 조명등을 설치해 신성함을 더했다.남쪽 메카 방향으로 미흐랍이 있다. 상부에 벌집 모양의 무카르나스(Mukarnes) 장식이 있다. 미흐랍 오른쪽에 설교단인 민바르가 설치되어 있다. 미흐랍, 민바르, 창문 위에는 캘리그라피로 화려하게 쓰여진 아랍어가 있다. 이 글씨는 쿠틀루(Huseyin Kutlu)가 썼다고 하는데 나스탈릭체로 보인다. 벽감의 일부는 팔각형 장식으로 만들어 빛이 은은하게 들어오게 만들었다. 사원 안에는 엘리베이터까지 설치되어 있다고 하는데 확인하지 못했다. 그리고 방송과 음향 시스템이 설치되어 있어, 설교를 이 지역 275개 모스크에 송출할 수 있다고 한다.이렇게 대단한 모스크를 들여다보고 나와 사원을 밖으로 한 바퀴 돌아본다. 사원 북쪽은 중앙공원으로 넓이가 무려 33ha나 된다. 공원에는 원형극장, 시계탑, 중국식 공원, 카페, 오락시설이 갖춰져 있다. 동쪽으로는 제이한강이 북에 남으로 흘러 내려간다. 강물에 수량이 많은 편이다. 1900년대 만들어진 제방 덕에 강의 범람을 막을 수 있었고, 1956년 아다나 상류에 제이한댐이 건설되면서 완전한 홍수조절이 가능하게 되었다.사원 남쪽을 지나는 아다나 대로에는 버스 정류장도 있다. 아다나 대로 너머로는 어제 오후 걸어서 답사했던 로마시대 석교가 보인다. 남쪽 대로에서 사반지 사원을 올려다보니 5층으로 보인다. 아치가 세 개씩 총 9개 아치가 한 층을 이룬다. 2층까지 하층부가 되고 그 위로 3층의 상층부가 있다. 상층부는 3단의 돔형 지붕으로 이루어져 있다. 이슬람 사원은 비례와 대칭이 거의 완벽하게 이루어져 있다. 그것은 메소포타미아 문명 때부터 수학과 과학 그리고 천문학이 발달했기 때문이다.