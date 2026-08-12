꽃을 꽂지 않은 자리까지 작품이다

〈충청명인의 혼과 결〉은 명인의 손끝에서 작품이 태어나는 과정과 그 안의 정신·기술을 기록합니다. 첫 주인공은 화예명인 김경자입니다.

큰사진보기 ▲김경자 명인지난 10일 작업실에서 김경자 명인이 꽃과 식물의 선, 여백을 설명하고 있다. ⓒ 최미향 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김경자 명인의 대표작 〈자유로운 선율〉2017년 제작한 화예-현대(테이블장식) 작품으로 마디초, 스모그트리, 망게, 글로리오사, 다알리아, 맨드라미 등을 사용했다. > 〈자유로운 선율〉 > 화예-현대(테이블장식) 2017년 > H300 × W1200 × D300mm ⓒ 김경자 관련사진보기

"작품이 놓이는 장소와 목적, 주제에 따라 디자인을 정하고 그 안에 스토리를 담아 표현합니다."

큰사진보기 ▲마디초(속새).작품의 구조재로 활용하는 속이 빈 줄기에 와이어를 넣어 힘을 보강한다. ⓒ 김경자 관련사진보기

큰사진보기 ▲작업실에서 김경자 명인이 자연 소재를 엮어 구조를 만드는 방식을 설명하고 있다. 사진 속 구조물은 제작 원리를 보여주기 위한 작업 예시다. ⓒ 최미향 관련사진보기

큰사진보기 ▲2017년 제작된 〈자유로운 선율〉의 세부마디초의 직선과 글로리오사 등 식물의 자유로운 선이 대비를 이룬다. ⓒ 김경자 관련사진보기

큰사진보기 ▲〈자유로운 선율〉의 테이블 세팅접시 위에도 마디초를 엮은 소재를 사용해 작품 전체의 흐름을 이어갔다. ⓒ 김경자 관련사진보기

"내가 이걸 어떻게 했지?"