꽃을 꽂지 않은 자리까지 작품이다

〈충청명인의 혼과 결〉은 명인의 손끝에서 작품이 태어나는 과정과 그 안의 정신·기술을 기록합니다. 첫 주인공은 화예명인 김경자입니다.
한국예술문화명인진흥회는 우리 조상으로부터 이어져 온 유·무형의 전통예술문화를 지키고 발전시키며, 명인들이 오랜 세월 쌓아온 기술과 가치를 사회적 자산으로 나누기 위해 활동하고 있다. 현재 전국에는 약 400명의 명인이 등록돼 있으며, 충청지회에서는 16명의 명인이 각자의 분야에서 활동하고 있다.
앞선 〈충청명인의 발자취〉가 명인들의 삶의 궤적을 기록했다면, 새 연재 〈충청명인의 혼과 결〉은 그들의 손끝에서 작품 하나가 태어나는 과정을 따라간다. '혼'은 작품에 담긴 생각과 정신이고, '결'은 오랜 시간 몸에 밴 기술과 손의 흔적이다.
첫 번째 주인공은 화예-현대(테이블장식) 부문 김경자 명인이다. 그의 삶에 관한 이야기는 앞서 30년 외길, 경자씨가 말하는 '꽃'이란? https://omn.kr/2c0qh
기사에서 소개했다.
꽃이 아니라, 마디초 한 줄에서 시작됐다
그토록 사람을 지치게 하던 폭염도 절기 앞에서는 한풀 꺾인 듯했다. 며칠 전까지 숨이 턱턱 막히던 열기가 조금 누그러진 지난 10일, 김경자 명인의 작업실을 찾았다.
작업실에서 만난 김경자 명인은 꽃 앞에 서 있었다. 길게 뻗은 초록의 선과 노란 꽃, 작은 흰 꽃이 서로 다른 높이와 방향으로 자리 잡고 있었다. 그는 손으로 꽃 사이의 공간을 가리키며 자신이 중요하게 생각하는 선과 여백, 꽃을 배치하는 방법을 설명했다.
이날 찾아간 이유는 지금 눈앞에 놓인 작품을 보기 위해서만은 아니었다. 김경자 명인의 대표작 가운데 하나인 2017년작 '자유로운 선율'이 어떤 생각과 기술을 거쳐 만들어졌는지를 듣기 위해서였다.
작품은 이미 9년 전에 완성됐다. 김경자 명인은 당시 작품 사진과 재료를 보여주며 마디초를 고르고 손질하는 일부터 구조를 만들고 꽃을 배치하기까지의 과정을 하나씩 되짚었다. 자연 소재를 엮어 구조를 만드는 방식도 직접 보여줬다.
완성된 '자유로운 선율'에서는 붉고 노란 꽃이 먼저 시선을 붙잡는다. 그러나 그의 설명을 따라 제작 과정을 거슬러 올라가면 출발점은 꽃이 아니었다. 마디초 한 줄이었다.
꽃을 꽂기 전에 구조부터 만든다
"작품이 놓이는 장소와 목적, 주제에 따라 디자인을 정하고 그 안에 스토리를 담아 표현합니다."
김경자 명인은 꽃을 고르기 전에 작품이 놓일 공간부터 생각한다고 했다. 테이블의 크기와 형태, 전체적인 선과 비율을 구상한 뒤 재료를 정한다.
'자유로운 선율'에서 중요한 재료는 마디초, 즉 속새다. 곧게 뻗은 초록 줄기에 일정한 간격으로 짙은 마디가 나타난다. 김경자 명인은 굵기가 일정하고 줄기가 곧으며 마디 선이 또렷한 것을 고른다.
마디초는 속이 비어 있어 힘을 잘못 주면 쉽게 꺾인다. 그래서 줄기 안에 와이어를 넣어 힘을 보강하고 원하는 방향으로 형태를 잡는다. 꽃도 불필요한 가지와 잎을 정리하고 물을 올린다. 완성작에서는 잘 보이지 않지만, 화훼장식의 기술은 꽃을 꽂는 순간보다 훨씬 앞에서 시작된다.
선조의 '엮음'에서 가져온 구조
손질한 마디초는 한 줄씩 엮어 면을 만들고, 여러 면을 연결해 가운데가 빈 입체 구조가 된다. 김경자 명인은 이 방식에 우리 선조들이 자연 소재를 엮어 발이나 생활도구를 만들던 데서 얻은 아이디어가 담겼다고 설명했다.
간격이 너무 넓으면 꽃대를 넣었을 때 흔들리고, 너무 촘촘하면 꽃이 들어갈 공간이 없다. 어느 곳에 꽃을 놓고 어느 방향으로 줄기를 흘릴지, 어디를 비워둘지까지 꽃을 꽂기 전에 정해야 한다.
지난 10일 작업실에서 김경자 명인은 자연 소재를 엮어 구조를 만드는 방법을 보여줬다. 이날 보여준 것은 2017년 작품 자체가 아니라, 당시 활용한 구조 제작 원리를 설명하기 위한 작업 예시였다.
김경자 명인이 생각하는 한국 꽃꽂이
구조가 완성된 뒤에야 꽃이 들어간다. 김경자 명인은 모든 꽃을 같은 높이와 방향으로 맞추지 않는다. 어떤 꽃은 위로 솟고, 어떤 줄기는 옆으로 흐른다. 그가 한국 꽃꽂이에서 중요하다고 생각하는 것은 '선, 여백, 포인트'다.
꽃을 많이 꽂는다고 반드시 아름다운 것은 아니라는 것이다. 한 줄기의 움직임을 살리려면 그 옆을 비워야 하고, 시선이 머물 곳에는 강한 색과 형태를 두되 다른 곳에는 숨 쉴 공간을 남긴다. '자유로운 선율'도 사각 구조의 가운데가 비어 있고 그 사이로 꽃과 줄기가 지나간다. 꽃이 없는 곳까지 구도의 일부다.
김경자 명인은 인공 소재에만 의존하기보다 자연 소재 자체를 구조에 활용하는 방법도 고민해왔다고 했다. 이 작품에서 마디초는 장식이면서 꽃을 지지하고 고정하는 역할까지 한다. 말하자면 식물이 식물을 받쳐주는 방식이다.
7~10일, 끝까지 보는 것은 '여백'
'자유로운 선율'과 같은 작품은 구상부터 완성까지 대략 7~10일이 걸린다. 장소와 목적, 주제를 정해 구상도를 그리고 재료를 손질한다. 마디초에 와이어를 넣어 프레임을 만든 뒤 화기와 결합하고, 꽃과 식물의 선을 살려 높이와 방향을 달리해 배치한다.
꽃을 다 꽂은 뒤에도 전체 비율과 구조의 안정성, 꽃의 고정 상태를 다시 살핀다. 비워야 할 곳을 욕심내 채우지 않았는지도 확인한다. 몇 번이고 물러서서 바라보고 다시 손을 댄다. 처음 머릿속에 그린 모습과 실제 작품이 맞아떨어지는 순간, 김경자 명인은 스스로도 놀랄 때가 있다고 했다.
"내가 이걸 어떻게 했지?"
'동양 꽃꽂이' 너머를 고민하다
김경자 명인에게는 또 하나의 과제가 있다. 한국 꽃꽂이를 연구하고 기록하는 일이다. 그는 우리의 꽃꽂이가 여전히 '동양 꽃꽂이'라는 큰 범주 안에서 설명되는 경우가 많다는 점을 아쉬워했다. 김경자 명인이 생각하는 한국 꽃꽂이의 중요한 특징 가운데 하나가 선과 여백, 자연을 바라보는 감각이다.
그에게 전통은 옛 형태를 그대로 반복하는 것만을 뜻하지 않는다. 선조들이 자연 소재를 어떻게 엮고 사용했는지 살펴 그 안의 생각과 기술을 오늘의 작품에 다시 적용하는 것도 전통을 잇는 방법이라고 본다. 생화는 언젠가 시들고 작품도 해체된다. 그러나 재료를 고르는 눈과 엮는 손, 꽃을 더 넣을지 멈출지를 판단하는 경험까지 사라지는 것은 아니다.
지난 10일 그의 작업실에서 눈에 들어온 것도 결국 그것이었다. 화려한 꽃보다 먼저 놓여 있던 마디초와 그것을 하나씩 엮으며 구조를 설명하던 손. '자유로운 선율'은 꽃을 꽂는 일에서 시작된 작품이 아니었다. 꽃이 머물 자리를 만드는 순간부터 이미 시작되고 있었다.