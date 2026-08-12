'조선'에서 온 사람이 보는 정동영 장관의 '조선' 호칭 제안

큰사진보기 ▲정동영 통일부 장관이 5일 서울 종로구 정부서울청사에서 업무보고 사전브리핑을 하고 있다. 2026.8.5 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스프리존에도 실립니다. 조경일 작가는 현재 피스아고라 대표로 활동하고 있으며 정치개혁, 분단체제 해체 등을 연구하며 주체적 시민의 참여를 실천하고 있습니다.

필자는 16세였던 2004년 가을에 대한민국에 입국했고, 이듬해 1월에 대한민국 국민으로 공식 주민등록번호를 받았다. 올해로 한국 생활 22년 차다. 중국에서 살았던 2년을 제외하면 실제로 14년을 북에서 살았다.그러니까 적어도 14년 동안은 북에서 살았으니 '조선사람'이었고, 중국에서의 2년은 나라 없는 설움으로 살았다. 꿈도 미래도 없는 삶을 살다 기적적으로 한국에 정착해서 새로운 삶이 시작됐다. 대한민국 국민이라는 국적과 신분증을 받았으나 한국 사회는 내 이름 앞에 '탈북자' 또는 '탈북민'이라는 호칭을 붙여서 불렀다.'탈북민'이라는 호칭은 특별한 경우를 제외하고는 별로 장점이 되지 못했다. 한국 사회가 여전히 '탈북' 정체성을 장점 또는 경험적 자산으로 바라보기보다는 특이한 존재들 혹은 계몽이 필요한 존재들로 바라보기 때문이다. 그래서 북에서 온 사람들, 특히 청년세대는 기를 쓰고 한국 사람이 되기 위해 노력한다. 외모와 말투는 물론 내면의 사고방식까지도 바꾼다. 그래야 북한에서 왔다는 티가 나지 않기 때문이다.동독 출신으로 16년 독일을 이끈 메르켈 총리는 2021년 독일 통일 31주년 기념식에서 이런 말을 남겼다. "동독 사람들이 속성으로 학습된 서독인이 되기를 강요받았다"며 "서독사람들은 동독사람들에게 서독사람처럼 생각하기를 암묵적으로 강요했다"고 했다. 그러면서 "독일 통일은 아직 완성되지 않았다"고 말했다. 놀랍지 않은가. 메르켈 총리가 일갈했던 지점이 정확하게 현재 북한이탈주민들이 처한 모습이다.북한이탈주민들은 북한에서 왔다는 흔적을 없애기 위해 처절하게 노력한다. 노력으로도 쉽게 바뀌지 않는 장년세대는 그렇다손 치더라도, 청년세대에게 이는 생존의 문제다. 이력서와 자기소개서에서 '북한 흔적'을 지워내야 취업 문턱에 한 발짝 더 다가갈 수 있다. 북에서 온 존재들의 삶의 질은 이들을 수용한 한국 사회의 시선에 달렸다. 이질적인 존재들로 지속해서 바라보며 체제대결 승리의 기표로만 호명할 것인지, 이들의 과거를 경험적 자산으로 존중하고 미래지향적 존재로 바라볼 것인지는 당사자들에게 매우 중요한 지점이다.'북쪽에 고향을 둔 사람들'이라는 의미를 담은 호칭 '북향민'이 바람직한 이유도 이런 연유 때문이다. 호칭은 단순히 존재를 호명하는 문제가 아니라 어떤 관계를 설정할 것인지에 대한 문제이기 때문이다.최근 정동영 통일부 장관이 던진 '조선' 호칭이 논란이다. 정동영 통일부 장관은 지난 5일 청와대에서 열린 통일부 업무보고에서 "남북 평화공존을 위해 서로 이름을 불러주는 것이 첫걸음"이라며, 북한의 정식 국호인 '조선민주주의인민공화국'을 줄여 '조선'으로 부르는 방안을 제안했다(이후 논란이 되자 "통일부가 주도해 호칭을 바꾸겠다는 것이 아니라 공론화가 먼저"라며 한 발 물러섰다 - 편집자 주).사실 비슷한 논의는 학계에서도 나왔었다. 북에서 조선사람으로 살다가 온 필자의 입장에서는 다소 생경한 논의다. 논란 자체가 어색하다. 북향민들은 조선사람으로 살다가 한국 국적을 획득하고나서 '조선' 대신 자연스레 '북한' 출신으로 불렸다. 우리 사회가 조선민주주의인민공화국을 북한이라고 부르기 때문이다.'북한'은 대한민국의 북쪽을 일컫는 말이다. 대한민국 헌법 제3조에 따라 대한민국의 영토는 한반도와 그 부속도서로 하기 때문에 북쪽은 국가가 아니라 무단점령지역이 되는 것이다. 우리 헌법으로 보면 그렇고, 한국 사회가 지금까지 공유해온 인식이다. 북쪽도 마찬가지다. 자신들을 기준으로 남쪽에 있는 한국이 '남조선'이다. 남북은 서로를 인정하지도 이름을 불러주지 않았다.하지만 국제관계에서는 다르다. 남북은 공동으로 1991년 제46차 유엔 총회에서 159개 전 회원국의 만장일치로 승인되며 각각 독립된 국가의 자격을 갖춘 주권국이 됐다. 그러니까 국제 사회에서 북한은 국가냐 아니냐 하는 논쟁 자체가 없다. 4대 세습까지 준비하는 독재국가이지만 주권국가라는 사실에는 부합하기 때문이다. 북한을 '조선'으로 부르냐 마냐는 호칭 논란은 대한민국 영토 안에서만 벌어지는 논란이다. 우리가 당사자이기 때문이다.'조선' 호칭을 쓰는 문제는 북한을 국가로 인정하느냐 마느냐의 문제와도 직결된다. 그래서 예민할 수밖에 없다. 북쪽의 미수복 대한민국 영토가 아니라 주권국인 '조선'으로 부른다면 우리 헌법 제3조에도 배치되고 북한의 독재정권을 인정하는 꼴이 된다는 주장도 헌법상 타당한 주장이다. 이런 관점은 오랫동안 공유돼온 인식이다.하지만 남북은 이러한 사실을 인정하면서도 그동안 수백여 차례 정상 간 합의를 포함해 다양한 합의에 서명해왔다. 그러니까 헌법에서 북한을 국가로 인정하든 말든 실제로 남북관계는 통일을 지향하는 '특수관계'임을 서로 인정해 왔기 때문이다. 남북기본합의서는 물론 여러 차례의 정상회담 성명도 상호 존중을 약속해왔다.동서독도 분단 당시 비슷했다. 서독은 공식문서에는 동독을 '독일민주공화국'이라는 정식 국호를 사용했고 내부 문서에는 '독일의 다른 한 부분' 등 우리가 '북쪽의 대한민국'이라는 의미인 '북한'이라고 부르듯이 사용했다. 자 이런 호칭 논란을 북향민들은 어떻게 바라볼까? 논의를 좁혀보자.한국 사회에서 북향민들의 목소리, 적어도 미디어에 노출되는 목소리는 상당히 왜곡되거나 기형적으로 소비된다는 점을 우선 지적하고 싶다. 필자가 매번 받는 질문도 이런 부분이다. 북향민들은 다 보수적이어서 보수당을 지지하는 줄 알았다는 사람들이 많다. 이는 언론에 노출된 북향민들의 목소리가 북한인권 관련 강성한 목소리들밖에 없기 때문이다. 미디어에서 드러나는 북향민들과 달리, 실제 일상에서 북향민들은 정치적 지향도 다양하고 민주적 사고를 하는 사람들이 훨씬 많다. 미디어에 노출되는 소수의 목소리가 북향민 사회를 과잉 대표 또는 왜곡 대표한다는 점을 꼭 지적하고 싶다.다시 '조선' 호칭에 대한 북향민의 목소리를 들어보자. 북향민 수백 명이 모여있는 카톡방에서 얼마 전 우연히 '조선' 호칭에 대한 논쟁이 있었다. 필자는 북한 내고향축구팀이 수원을 방문했을 때 시민사회를 중심으로 '대한민국과 조선 선수단 공동응원' 모집한다는 글을 올렸다. 시작은 '조선'이라는 문구 때문이었다. 정확히는 논쟁이라고 하기엔 민망할 정도로 필자에 대한 일방적인 비난과 공격이었다. 몇몇 목청 높은 사람들이 필자에 대해 북한 정권을 추종하는 '배신자'라며 비난을 쏟아냈다.물론 '조선' 호칭을 쓰면 왜 안 되는지에 대한 논리적 주장은 전혀 없었다. 이런 의견은 있었다. 함께 톡방에 있던 외교관 출신 탈북 인사는 북한선수단을 공동응원하는 게 결국은 김씨정권의 정당성을 부여한다며 논리를 설파했다. 그래서 '조선'이라는 호칭이 단순히 국가로 인정하는 정도의 의미가 아니라는 것이다. 조선이 곧 김씨 정권이라는 주장이다.일견 타당하다. 북한은 실제로 김씨가문이 사유화하고 세습하는 1인 독재국가이니 국호 '조선'을 인정하는 것이 곧 김씨 독재를 인정하고 존중하겠다는 의미로 비춰질 수 있는 부분이 있기 때문이다. 하지만 이 또한 분단된 한반도의 특수한 상황 전체를 바라보지 않는 단선적인 인식이다. 그러면 도대체 어쩌자는 것인가. 계속 무단점령집단으로 규정한 채 내버려두겠다는 말인가.북향민들 중에 북한을 '조선'으로 호칭하는 게 바람직하다는 의견도 많다. 필자 또한 여기에 더 공감한다. 우리가 홍길동이 아니지 않은가. 상대방 이름도 제대로 불러주지 않으면서 어떻게 관계를 개선할 수 있겠는가. 다만, '조선'으로 호칭하는 것이 두 국가를 인정하는 것이 아니라 현실적 조건임을 인정하고 통일을 지향하는 일시적 두 국가 관계라는 점을 분명히 해야 한다는 점이다. 바늘구멍도 보이지 않는 남북관계, 이제 새로운 전환이 필요하다. 아무것도 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않는다.