중년 청춘들의 인생 2막, 인생학교에 가다

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큰사진보기 ▲인생학교 학장 부학장인생학교 정광필(전 이우학교 교장) 학장 구민정(홍익대 교수 연극학 박사) 부학장 ⓒ 서광식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 새로운 인생을 위한 도전에 나선 25기 후배님들에게 힘찬 파이팅을 보냅니다.

지금 우리나라 5060의 현주소는 어디인가. 빨라진 은퇴와 늘어난 수명 사이, 한 번도 겪어보지 못한 상황에 맞닥뜨려 진퇴양난. 은퇴 후 달라진 일상에 적응하기도 전에 앞으로 어떻게 살아야 하는지 고민해야 하는 처지에 내몰려 있지는 않은가.나도 그랬다. 정년도 채우지 못하고 졸지에 황량한 벌판에 나오고 나니 몸보다 마음의 병이 먼저 찾아왔다. 모든 의욕이 가라앉은 자리에 극심한 우울증이 덮쳤다. 어둡고 긴 터널 같은 시간은 오히려 견딜 만했다. 나만 쓸모없는 사람이 되었다는 패배감과 자괴감은 끝 모를 나락으로 나를 끌고 내려갔다.그때 만난 것이 '서울시 50플러스 인생학교(아래 인생학교)'. 2019년 가을 무렵이었다. 서울 마포 공덕역 부근 서울시50플러스센터 중부캠퍼스의 문을 두드렸다. 중부 5기로 선발 돼 40여 명의 동기생들과 맨몸으로 부딪혔다. 그동안 다들 어떻게 살아왔는지는 모르겠으나 은근한 내공이 느껴지는 5060 또래들과의 만남은 무기력하던 나를 각성시킬 만했다.인생학교에는 불문율이 있다. 첫째, 나이를 밝히지 마라. 둘째, 이전 명함을 내놓지 말 것(학력, 경력을 물어보지 마라). 셋째, 절대 잘하려고 하지 말 것. 나이, 경력 등은 새로운 출발점에 선 5060들에게 온전히 자신을 만나고 진정한 자기로 나아가는데 방해만 될 뿐이라는 것이다.돌이켜보면 퇴직 후 사라지는 것은 월급만이 아니다. 직함도 없어지고 매일 만나던 사람도 없어진다. 아침에 일어나 갈 곳이 사라졌을 때의 허망함이라니. 평생 쌓은 경험도 쓸모없다. 인생학교는 5060의 이런 상황에 주목한다.궁극의 질문은 '나는 누구인가'이다. 늙도록 일만 하며 살아왔는데 은퇴하고 나니 자신이 사라져 버린 기막힌 현실에 직면하는 것이다. 일자리도 중요하고, 노후 준비도 중요하지만 정작 왜 그래야 하는지에 대한 질문은 없는 시간. 인생학교에서 은퇴 후의 새로운 역할과 관계, 정체성을 모색해 보자는 것. 단 이것저것 눈치 보지 말고. 실패를 두려워하지도 말고.지난 10일, 인생학교(학장 정광필)가 25기 신입생들을 맞았다. 이번 25기 인생학교 전 과정은 서울시50플러스인생학교총동문회(회장 김태영), 중장년네크워크컴투게더, 오플쿱사회적협동조합(이사장 박호영)이 함께한다.오후 5시 서울 마포구 신수동 한국출판콘텐츠센터에서 열린 이날 입학식에는 5060세대 21명의 중년 청춘이 모여 인생 2막을 열어가기 위한 힘찬 첫걸음을 내디뎠다. 멀리는 경기 용인, 성남에서부터 은평구, 강동구, 금천구까지 수도권 전역에서 매주 목요일 수업을 위해 달려온다.신입생 전인자씨는 "살아오면서 이런 학교는 처음이다. 이 학교를 통해 지금까지의 나를 되돌아보고 인생 후반전을 개척할 수 있는 반전의 기회가 될 것으로 믿는다"라고 말했다.인생학교 신입생들은 입학을 위해 자기 인생을 되돌아보고 뺄 것은 빼고 더할 것을 정리한 '마음준비서'를 제출하는 등의 전형을 거쳤다. 오는 11월 19일까지 13회에 걸쳐 자기 자신과 만나는 심도 있는 교육을 받게 된다. 교육 기간 중 1박 2일의 워크숍(강원도 인제)도 예정돼있다.한편, 인생학교 정광필 학장은 이우학교 1, 2대 교장을 지낸 혁신교육 전문가다. 이후 2016년부터 11년째 인생학교 학장을 맡고 있다. 정 학장은 "이전 인생학교 졸업생들이 또래뿐 아니라 젊은 세대에도 따뜻한 손길을 내밀어 주기를 바란다"라고 강조했다.