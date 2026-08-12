"무더위 힘내세요" 현대제철 마중물 주부봉사단, 전통시장에 미숫가루 전달

큰사진보기 ▲지난 11일 당진전통시장 어시장 일원에서 김미정 마중물 주부봉사단 단장이 상인들에게 전달할 미숫가루를 컵에 담아 나눔을 준비하고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲마중물 주부봉사단원들이 전통시장 점포를 찾아 상인에게 시원한 미숫가루와 빵을 건네며 무더위 속 온기를 담아 응원의 마음을 전하고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲“더운 날씨에 힘드시죠? 시원한 미숫가루 드시고 힘내세요.” 마중물 주부봉사단원이 시장 상인에게 직접 준비한 미숫가루와 빵을 건네며 안부를 묻고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲마중물 주부봉사단원들이 전통시장 상인들에게 미숫가루와 빵 100여 개를 전달하며 무더위 응원 나눔을 마무리하고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

현대제철 당진제철소 마중물 주부봉사단이 연일 이어지는 폭염 속에서도 전통시장을 지키고 있는 상인들을 찾아 미숫가루·빵 100인분을 응원의 마음을 담아 전했다. 이어 마중물 주부봉사단은 지난 11일 당진전통시장과 어시장 일원에서 상인들을 대상으로 '무더위 극복 응원 나눔' 활동을 펼쳤다. 이날 봉사단원들은 직접 미숫가루를 타고, 당진전통시장에서 미리 주문한 빵 100인분을 준비해 상인들에게 전달했다. 마중물 주부봉사단원들은 시장 곳곳을 돌며 "무더위에 힘내세요"라는 인사와 함께 간식을 건네고 상인들의 안부를 살폈다.이번 활동은 전통시장 신축공사로 시장 주변이 다소 어수선한 데다 폭염까지 이어지면서 방문객이 줄어 어려움을 겪고 있는 상인들에게 힘을 보태기 위해 마련됐다. 특히 간식으로 준비한 빵을 전통시장에서 직접 구입해 상인들을 격려하는 동시에 지역상권 활성화에도 힘을 보탰다는 점에서 의미를 더했다.마중물 주부봉사단 김미정 단장은 "전통시장 상인들이 요즘 많이 힘들다는 이야기를 듣고 조금이나마 힘을 보태고 싶어 이번 나눔을 준비했다"며 "잠시나마 시원한 미숫가루 한 잔을 드시면서 더위를 식히고 힘을 내셨으면 하는 마음"이라고 말했다. 이어 "무더운 날씨에도 묵묵히 시장을 지키고 계신 상인분들이 건강하게 여름을 보내셨으면 좋겠다"며 "앞으로도 지역사회에 필요한 일이 무엇인지 살피면서 함께할 수 있는 활동을 이어가겠다"고 덧붙였다.정제의 전통시장 상인회장은 "무더운 날씨에도 전통시장을 찾아 상인들에게 따뜻한 마음을 전해주신 마중물 주부봉사단에 감사드린다"면서 "폭염과 시장 주변 공사로 상인들이 어려움을 겪고 있는 상황에서 직접 준비한 미숫가루와 빵을 전달해주셔서 큰 힘이 됐다"고 말했다. 이어 "10여 년 동안 한결같이 전통시장에 관심을 갖고 찾아와 주시는 것만으로도 상인들에게는 큰 응원이 된다"며 "앞으로도 전통시장과 지역사회가 함께 상생할 수 있도록 많은 관심과 응원을 부탁드린다"고 전했다.아울러 마중물 주부봉사단과 전통시장의 인연은 10여 년째 이어지고 있다. 봉사단은 지역상권 활성화와 전통시장과의 상생을 위해 꾸준히 생활밀착형 사회공헌활동을 펼쳐왔다. 대표적인 활동으로 월평균 1500개의 아이스팩을 마련해 연 8회 전통시장에 전달하고 있으며, 매년 두 차례 전통시장 장보기 캠페인도 진행하고 있다. 무엇보다 단순한 일회성 지원에 그치지 않고 상인들에게 실질적으로 필요한 부분을 살피며 꾸준히 교류해 왔다. 10여 년이라는 시간 동안 이어진 작은 관심과 발걸음이 이제는 전통시장 상인들에게 든든한 응원이 되고 있다.지역사회가 어려움을 겪을 때마다 다양한 나눔도 이어왔다. 국수 나눔 캠페인을 비롯해 코로나19 당시에는 전통시장 상인들을 위해 수제 마스크와 마스크 스트랩을 직접 제작해 전달하기도 했다. 현대제철 임직원 가족들이 참여하는 마중물 주부봉사단은 앞으로도 전통시장과 소상공인들의 목소리에 귀 기울이며 지역사회와 함께하는 사회공헌활동을 지속해 나갈 계획이다.