정청래 측 "'불법 전화방' 의혹 고발"... 전진숙 측 "허위사실 유포"

큰사진보기 ▲9일 오후 대구 인터불고 엑스코 호텔에서 열린 더불어민주당 당 대표 및 최고위원 선출을 위한 대구·경북 합동연설회에서 당 대표 후보자들이 나란히 앉아 있다. 왼쪽부터 김민석 후보, 정청래 후보, 송영길 후보. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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더불어민주당 8.17 전당대회에 출마한 정청래 당대표 후보 측은 경쟁자인 김민석 후보를 돕기 위한 불법 선거운동을 벌인 혐의로 광주 북구을이 지역구인 전진숙 민주당 의원을 형사 고발하기로 했다. 전진숙 의원 측은 '악의적 음해'라며 맞대응을 시사했다.정청래 후보 캠프는 11일 언론 공지를 통해 "전남광주 북구을 지역위원회 사무실에서 전당대회 경선운동을 위한 불법 전화방을 운영하고 경선운동원에게 금품 제공을 약속한 의혹이 접수됐다"며 "오늘 중 (민주당)선관위 및 관할 경찰서에 고발할 예정"이라고 밝혔다.정 후보 측이 공개한 녹취록에 따르면, 전화를 건 ㄱ씨는 "민주당 김민석 당대표 후보를 지지하는 자원봉사자"라며 "전진숙 의원 사무실"이라고 밝혔다. 이에 상대가 "전 의원이 이거 같이하는 거냐" "전화번호는 어떻게 알고 전화하는 건가. 이렇게 하면 불법"이라고 따져 묻자, ㄱ씨는 "저희는 일단 안내받은 대로 한다. 위에서 내려오는 대로 하는 것"이라며 "죄송하다"고 답했다.또한 상대 측에서 "지금 전 의원 북구 사무실에 모여서 단체로 전화를 한다는 것이지 않나. 김민석 의원님 분위기 좋다고 해서 이렇게 하면 안 될 것 같다"고 지적하자, ㄱ씨는 "알겠다"라고도 했다.또 다른 녹취록에선 한 당원이 "지금 알바생이지 않나. 일당은 오늘 받나, 내일 받나? 내일까지인가?"라고 묻자, 사무실 측에서 "아마 모레까지 하는 걸로 알고 있다"고 답했다. 그러자 당원은 "아, 일당을 다 주는 구나. 그런데 일당을 안 줄 수도 있으니까 꼭 받으라"고 했고, 사무실 측은 "알겠다"고 했다.공직선거법 상 당내 경선 운동에선 법이 정하지 않은 방법으로 경선운동을 할 수 없다. 이를 위반하면 2년 이하의 징역 또는 400만 원 이하의 벌금에 처한다.이 같은 의혹 제기에 전진숙 의원 측은 "전혀 사실이 아닌 악의적 프레임이자 명백한 음해"라며 곧바로 반박에 나섰다.전진숙 의원실 측은 이날 입장문을 통해 "지역위원회 사무실을 찾은 당원과 자원봉사자들이 자신의 개인 휴대폰을 이용해 당원들에게 투표를 독려하고 지지를 호소한 것은 정당 선거에서 지극히 당연하고 합법적인 자발적 정당 활동"이라며 "이를 두고 '불법 전화방'이라는 자극적인 단어를 덧씌워 고발 운운하는 것은 당원들의 정당한 정치 참여를 위축시키려는 정치적 공작에 불과하다"고 밝혔다.전 의원 측은 또한 "전화를 받은 당사자는 강압적이고 취조하는 듯한 태도로 답을 유도했고, 청년 봉사자가 당황한 상태에서 응대한 대화 내용을 악의적으로 편집해 금품 매수 프레임을 씌우고 있다"면서 "단언컨대 어떠한 일당 지급이나 금품 제공 약속도 없었으며, 순수한 자원봉사를 알바로 폄훼한 것에 대해 법적·정치적 책임을 물을 것"이라고 했다.그러면서 "정 후보 캠프는 자원봉사자의 왜곡된 녹취 일부만을 가지고 경찰 및 당 선관위 고발을 언론에 공표했다"며 "허위 사실을 유포해 당원과 지역위원회의 명예를 훼손한 행위에 대해 중앙당 윤리감찰단 징계 청구 및 무고죄 고발 검토를 포함해 엄중히 책임을 물을 것"이라고 덧붙였다.