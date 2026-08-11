하남시의회, 91억 추경 심사 돌입…'성년 축하금' 조례안도 심의

큰사진보기 ▲경기 하남시의회가 11일 제351회 임시회를 개회하고 91억원 규모의 추가경정예산안과 성년 축하금 지원 조례안 등 주요 안건 심사에 들어갔다. ⓒ 하남시의회 관련사진보기

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경기 하남시의회가 11일 제351회 임시회를 개회하고 91억원 규모의 추가경정예산안과 성년 축하금 지원 조례안 등 주요 안건 심사에 들어갔다.하남시의회는 오는 14일까지 4일간 열리는 이번 임시회에서 2026년도 제3회 추가경정예산안과 행정사무감사 계획서 승인의 건, 각종 조례안 등 총 20건의 안건을 심의·의결할 예정이다.하남시가 제출한 제3회 추경안은 기정예산보다 약 91억원, 0.8% 증가한 총 1조1천548억원 규모다. 일반회계 1조530억원, 특별회계 1천18억원으로 편성됐다.시의회는 예산결산특별위원회를 구성해 추경안에 반영된 사업의 타당성과 시급성, 변화하는 행정수요에 대한 대응 여부 등을 집중적으로 살펴볼 계획이다.특히 이번 추경에는 도로·인도 등 안전시설물 정비와 폭염 취약계층 지원 등 시민 안전과 관련된 사업이 포함됐다.오는 10월 제1차 정례회에서 실시할 행정사무감사 준비도 본격화한다. 시의회는 이번 임시회에서 '2026년도 행정사무감사 계획서'를 작성·승인하고 집행부 주요 사업과 행정 전반에 대한 점검 사항을 구체화할 예정이다.각 상임위원회는 12일부터 13일까지 시민 생활과 관련된 조례안과 동의안을 심사한다. 주요 안건은 ▲하남시 성년 축하금 지원 조례안 ▲하남시 미래발전위원회 설치 및 운영에 관한 조례안 ▲하남시 정원문화 확산 및 진흥에 관한 조례 전부개정조례안 ▲하남시 고혈압·당뇨병 등록교육센터 운영 민간위탁 동의안 등이다.정병용 의장은 "이번 추경안은 도로·인도 등 안전시설물을 정비하고 폭염 취약계층을 지원하는 등 시민의 일상을 안전하게 지키기 위해 긴급히 편성됐다"며 "시민 안전과 직결된 사안인 만큼 각 사업의 필요성과 시급성을 세심하게 따져 책임감 있게 심사해 달라"고 말했다.이어 집행부에는 폭염을 재난 상황으로 인식하고 야외 근로자와 취약계층을 위한 예방 대책을 빈틈없이 추진해 달라고 주문했다.시의회는 오는 14일 제2차 본회의에서 상임위원회와 예산결산특별위원회 심사를 거친 안건을 최종 의결하고 임시회를 마무리할 예정이다.